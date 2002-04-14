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Царь Скорпионов Царь Скорпионов
Киноафиша Фильмы Царь Скорпионов
The Scorpion King

Царь Скорпионов, 2002

2002 / США / Германия / Бельгия
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Древний царь по имени Мемнон - тиран, жаждущий покорить все народы мира. Его уверенность в успехе опирается на предсказания придворного провидца, который никогда не ошибается. Чтобы остановить жестокого завоевателя, жители свободных племен нанимают воина-аккадца Метаеса, и просят его убить провидца Мемнона. Но оказавшись с загадочным провидцем лицом к лицу, Метаес будет вынужден изменить свои планы.

  • Этот фильм - приквел ленты “Мумия возвращается”, которая, в свою очередь, была сиквелом ремейка фильма “Мумия”, снятого 70 лет назад. 
  • Дуэйн Джонсон попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер, получивший самый большой гонорар за свою первую главную роль в кино. 
  • В картине звучит фрагмент мелодии, под которую Дуэйн Джонсон обычно выходил на ринг во время соревнований по рестлингу.
  • Когда фильм смонтировали, то оказалось, что его продолжительность составляет всего 70 минут. Чтобы увеличить хронометраж, пришлось снимать несколько дополнительных сцен.
  • Дуэйн Джонсон намеренно избегал использования любых фирменных фишек своего  персонажа из рестлинга, Скалы. Единственным исключением стала знаменитая высоко поднятая бровь, которую все-таки можно увидеть в фильме.

Действие фильма происходит 5000 лет назад в легендарном городе Гоморра. Жестокий правитель решил расправиться со всеми кочующими народами пустыни и развязал против них грандиозную войну. Несколько уцелевших племен, которые никогда ранее не были союзниками, должны либо объединить свои силы, либо погибнуть. Они прибегают к помощи искусного воина Матхайюса, короля Скорпионов, который должен проникнуть в стан врага и расправиться с колдуном, чьи чары придают непобедимость армии Гоморры...

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 19 апреля 2002
Премьера в мире 14 апреля 2002
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Чак Расселл
Чак Расселл
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Стивен Брэнд
Келли Ху
Келли Ху
Бернард Хилл
Грант Хеслов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
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Постер фильма Царь Скорпионов 2 постера
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Царь Скорпионов

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11 ноября 2020 10:19
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24 мая 2016 11:44
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