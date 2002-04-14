Царь Скорпионов, 2002

Древний царь по имени Мемнон - тиран, жаждущий покорить все народы мира. Его уверенность в успехе опирается на предсказания придворного провидца, который никогда не ошибается. Чтобы остановить жестокого завоевателя, жители свободных племен нанимают воина-аккадца Метаеса, и просят его убить провидца Мемнона. Но оказавшись с загадочным провидцем лицом к лицу, Метаес будет вынужден изменить свои планы.
Действие фильма происходит 5000 лет назад в легендарном городе Гоморра. Жестокий правитель решил расправиться со всеми кочующими народами пустыни и развязал против них грандиозную войну. Несколько уцелевших племен, которые никогда ранее не были союзниками, должны либо объединить свои силы, либо погибнуть. Они прибегают к помощи искусного воина Матхайюса, короля Скорпионов, который должен проникнуть в стан врага и расправиться с колдуном, чьи чары придают непобедимость армии Гоморры...