Бахубали: Рождение легенды, 2017

«Бахубали: Рождение легенды» рассказывает о королевстве Махишмати, которое находится в переломном моменте своей истории. Королева покидает свой трон и должна выбрать себе приемника - родного сына или племянника, которого она также воспитала сама. Чтобы решить, кто из детей займет место правителя, она устраивает соревнование, а затем и небольшую войну, в которой побеждает приемный сын Бахубали. Но победа - только начало.

«Бахубали: Рождение легенды» - вторая часть саги о самоотверженном правителе и самый дорогой фильм в истории кинематографа Индии на 2017 год. Фильм снял индийский режиссер С.С. Раджамули, который работал и над первой частью. В ролях Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж и другие звезды болливуда.