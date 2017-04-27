Бахубали: Рождение легенды, 2017

«Бахубали: Рождение легенды» рассказывает о королевстве Махишмати, которое находится в переломном моменте своей истории. Королева покидает свой трон и должна выбрать себе приемника - родного сына или племянника, которого она также воспитала сама. Чтобы решить, кто из детей займет место правителя, она устраивает соревнование, а затем и небольшую войну, в которой побеждает приемный сын Бахубали. Но победа - только начало.
«Бахубали: Рождение легенды» - вторая часть саги о самоотверженном правителе и самый дорогой фильм в истории кинематографа Индии на 2017 год. Фильм снял индийский режиссер С.С. Раджамули, который работал и над первой частью. В ролях Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж и другие звезды болливуда.
- Изначально фильм назывался «Бахубали: Завершение».
- Почти половину фильма сняли во время работы над первой частью.
- Сцены военных битв были поставлены голливудскими экспертами: Ли Уиттакером («Перл Харбор» и «Форсаж 5»), Брэдом Алланом и его командой, Ларнеллом Стоваллом («Голодные игры») и Морном ван Тондером («Хоббит»).
- «Бахубали: Рождение легенды» является второй частью фильма «Бахубали: Начало».
- Бюджет фильма - примерно $40 000 000, что делает его самым дорогим фильмом в истории Индии.
- «Бахубали: Рождение легенды» - это первый индийский фильм, который снят в формате 4K.
- Актер Прабхас ради съемок фильма отложил свадьбу на пять лет.
Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войн и даже смерти. Прекрасная принцесса, королева-мать и человек, который изменил всё — Бахубали. Он лишился трона, но не верности своего народа, обрёк себя на скитания и нажил всемогущих врагов, но не утратил чести. И всё ради принцессы Девасены. Вместе с возлюбленным она пройдёт через эпические битвы, дворцовые интриги и чудовищные испытания. Это история Легенды. Это индийское кино, которого ещё не видел мир.