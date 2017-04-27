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Бахубали: Рождение легенды Бахубали: Рождение легенды
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Бахубали: Рождение легенды, 2017

2017 / Индия
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Невероятная, красочная, поражающая история любви в индийском стиле!
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«Бахубали: Рождение легенды» рассказывает о королевстве Махишмати, которое находится в переломном моменте своей истории. Королева покидает свой трон и должна выбрать себе приемника - родного сына или племянника, которого она также воспитала сама. Чтобы решить, кто из детей займет место правителя, она устраивает соревнование, а затем и небольшую войну, в которой побеждает приемный сын Бахубали. Но победа - только начало. 

«Бахубали: Рождение легенды» - вторая часть саги о самоотверженном правителе и самый дорогой фильм в истории кинематографа Индии на 2017 год. Фильм снял индийский режиссер С.С. Раджамули, который работал и над первой частью. В ролях Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж и другие звезды болливуда.

- Изначально фильм назывался «Бахубали: Завершение».

- Почти половину фильма сняли во время работы над первой частью.
 
- Сцены военных битв были поставлены голливудскими экспертами: Ли Уиттакером («Перл Харбор» и «Форсаж 5»), Брэдом Алланом и его командой, Ларнеллом Стоваллом («Голодные игры») и Морном ван Тондером («Хоббит»).

- «Бахубали: Рождение легенды» является второй частью фильма «Бахубали: Начало».

- Бюджет фильма - примерно $40 000 000, что делает его самым дорогим фильмом в истории Индии. 

- «Бахубали: Рождение легенды» - это первый индийский фильм, который снят в формате 4K.

- Актер Прабхас ради съемок фильма отложил свадьбу на пять лет.

Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войн и даже смерти. Прекрасная принцесса, королева-мать и человек, который изменил всё — Бахубали. Он лишился трона, но не верности своего народа, обрёк себя на скитания и нажил всемогущих врагов, но не утратил чести. И всё ради принцессы Девасены. Вместе с возлюбленным она пройдёт через эпические битвы, дворцовые интриги и чудовищные испытания. Это история Легенды. Это индийское кино, которого ещё не видел мир.

8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 января 2018
Премьера в мире 27 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
С.С. Раджамули
С.С. Раджамули
В ролях
Прабхас
Прабхас
Рана Даггубати
Рана Даггубати
Анушка Шетти
Анушка Шетти
Таманна Бхатия
Таманна Бхатия
Сатхьярадж
Сатхьярадж
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бахубали: Рождение легенды 3 постера
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Королевство Махишмати – лучшее из всех королевств. Люди в нем с утра до ночи поют и танцуют (а чем же еще счастливому народу заняться?), а когда устают плясать – начинают славословить своего повелителя, точнее, свою госпожу. Госпожа же и вправду похвал достойна: 25 лет она украшает своею добродетелью королевство, 25 лет она царствует спокойно и мудро. (В этом месте зритель должен разрыдаться от умиления). Но скоро трон перейдет к наследнику, хотя и не очень ясно к какому. Дело в…
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Смотрела первую часть и вторую. Иду чтобы узреть ЭТО ТВОРЕНИЕ на большом экране. Круть!!! Уже мысленно подпеваю БАХУ-БАХУБАЛИ! "Любителям самых… Читать дальше…
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саундтрек фильма Бахубали: Рождение легенды
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28 июня 2017 12:51
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