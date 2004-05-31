Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004

На момент выхода фильма «Узник Азкабана» была самой длинной книгой серии. Из-за возросшей трудности адаптации многие второстепенные сюжетные линии книги были сокращены или вовсе удалены из фильма. Например, из трех матчей по квиддичу в картине показан только один, а учебный процесс вообще практически отсутствует, исключая уроки Хагрида по уходу за магическими существами.

Крис Коламбус, режиссер первых двух частей, решил уйти с проекта, потому что “не видел своих собственных детей два с половиной года”. Одним из претендентов на его замену был Кеннет Брана, сыгравший в предыдущей части саги, «Тайной комнате», Златопуста Локонса. Стивен Спилберг, отказавшийся снимать первый фильм франшизы, «Философский камень» надеялся снять третий, потому что считал его сюжет более мрачным и интересным. Также переговоры о месте режиссера вел Гильермо дель Торо, впоследствии отказавшийся из-за съемок фильма «Хеллбой». В конце концов режиссерское кресло досталось Альфонсо Куарону, который до своего назначения даже не открывал ни одну из книг серии.

На создание спецэффектов для дементоров команда специалистов потратила более шести месяцев. Чтобы воспроизвести их плавный, как бы плавающий по воздуху способ передвижения, создатели фильма сконструировали больших кукол, которых они снимали погруженными в воду. Впоследствии эти кадры были обработаны компьютерной графикой.

Режиссер фильма Альфонсо Куарон известен своей любовью к необычной оптике. По его настоянию все кадры фильма были сняты на различные широкоугольные объективы. Оператор фильма, Майкл Серезин, счел историю намного более мрачной по сравнению с предыдущими частями, поэтому использовал более экспрессивное освещение с сильными тенями.

Режиссер также пытался внести изменения в визуальный облик Хогвартса, например, установил на территории школы огромные солнечные часы. А вот добавить школьное кладбище ему не позволила Джоан Роулинг, хоть она и является большой поклонницей его фильма «И твою маму тоже».

Ричард Харрис, предыдущий исполнитель роли Альбуса Дамблдора, не дожил до съемок новой части саги. Среди многих актёров жаждущих занять его место, были Кристофер Ли и Йен МакКеллен. Также роль предлагали Питеру О’Тулу, однако в итоге она досталась Майклу Гэмбону.

Эмма Томпсон, исполнительница роли профессора Трелони, уже традиционно согласилась на роль в фильме из-за своей дочери, большой фанатки «Гарри Поттера». Огромные очки, которые актриса носила на съемках, были настоящими, поэтому она постоянно страдала от приступов головокружения.

Впервые за три фильма премьера картины произошла не в Великобритании, а в США, а именно в Нью-Йорке. При этом трейлер фильма впервые появился в кинотеатрах Лондона.