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Гарри Поттер и узник Азкабана Гарри Поттер и узник Азкабана
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004

2004 / США / Великобритания
8.3 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный волшебник Гарри Поттер проводит очередные летние каникулы в приятной компании своих любимых дяди и тети. Тщательно сдерживая свои бунтарские порывы до самого августа, Гарри в конце концов не выдерживает и раздувает свою тетушку, нарушив тем самым строгий министерский декрет об образовании, запрещающий студентам Хогвартса использовать магию вне школы.

Отчаявшись, Гарри собирает вещи и сбегает из дома на Полуночном экспрессе, продвинутом автобусе для волшебников. В конце концов его встречает сам министр магии, который объясняет, что не собирается наказывать мальчика, но сообщает ему куда худшую новость: из Азкабана, тюрьмы для волшебников, сбежал зловещий Сириус Блэк, последователь лорда Волан-де-Морта и убийца родителей Гарри.

Вернувшись в школу и объединившись с Роном и Гермионой, Гарри предстоит раскрыть многие секреты своей семьи, встретиться с Блэком и узнать тайну собственного рождения.

На момент выхода фильма «Узник Азкабана» была самой длинной книгой серии. Из-за возросшей трудности адаптации многие второстепенные сюжетные линии книги были сокращены или вовсе удалены из фильма. Например, из трех матчей по квиддичу в картине показан только один, а учебный процесс вообще практически отсутствует, исключая уроки Хагрида по уходу за магическими существами.

Крис Коламбус, режиссер первых двух частей, решил уйти с проекта, потому что “не видел своих собственных детей два с половиной года”. Одним из претендентов на его замену был Кеннет Брана, сыгравший в предыдущей части саги, «Тайной комнате», Златопуста Локонса. Стивен Спилберг, отказавшийся снимать первый фильм франшизы, «Философский камень» надеялся снять третий, потому что считал его сюжет более мрачным и интересным. Также переговоры о месте режиссера вел Гильермо дель Торо, впоследствии отказавшийся из-за съемок фильма «Хеллбой». В конце концов режиссерское кресло досталось Альфонсо Куарону, который до своего назначения даже не открывал ни одну из книг серии.

На создание спецэффектов для дементоров команда специалистов потратила более шести месяцев. Чтобы воспроизвести их плавный, как бы плавающий по воздуху способ передвижения, создатели фильма сконструировали больших кукол, которых они снимали погруженными в воду. Впоследствии эти кадры были обработаны компьютерной графикой.

Режиссер фильма Альфонсо Куарон известен своей любовью к необычной оптике. По его настоянию все кадры фильма были сняты на различные широкоугольные объективы. Оператор фильма, Майкл Серезин, счел историю намного более мрачной по сравнению с предыдущими частями, поэтому использовал более экспрессивное освещение с сильными тенями.

Режиссер также пытался внести изменения в визуальный облик Хогвартса, например, установил на территории школы огромные солнечные часы. А вот добавить школьное кладбище ему не позволила Джоан Роулинг, хоть она и является большой поклонницей его фильма «И твою маму тоже».

Ричард Харрис, предыдущий исполнитель роли Альбуса Дамблдора, не дожил до съемок новой части саги. Среди многих актёров жаждущих занять его место, были Кристофер Ли и Йен МакКеллен. Также роль предлагали Питеру О’Тулу, однако в итоге она досталась Майклу Гэмбону.

Эмма Томпсон, исполнительница роли профессора Трелони, уже традиционно согласилась на роль в фильме из-за своей дочери, большой фанатки «Гарри Поттера». Огромные очки, которые актриса носила на съемках, были настоящими, поэтому она постоянно страдала от приступов головокружения.

Впервые за три фильма премьера картины произошла не в Великобритании, а в США, а именно в Нью-Йорке. При этом трейлер фильма впервые появился в кинотеатрах Лондона.

Гарри Поттер, Рон и Гермиона продолжают свое обучение в школе чародейства и волшебства "Хогвартс". Третий год несет с собой новою тайну: узник сбежал из зловещей тюрьмы Азкабан, его пребывание на воле создает для Гарри смертельную опасность...

8.3 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 4 июня 2004
Премьера в мире 31 мая 2004
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Все актеры и съемочная группа
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Вряд ли имеет большой смысл предварять просмотр очередной порции магических приключений Гарри Поттера детальным пересказом. Читайте книгу, смотрите фильм – там всё есть. Поэтому – только пара-тройка деталей, которые из первого впечатления не явствуют, но тем не менее должны быть извлечены на свет. Во-первых, смена режиссера. В кресло постановщика вместо Криса Коламбуса уселся Альфонсо Куарон, который, конечно, поставил фильм «И твою маму тоже», знаменитый главным образом своим названием, но…
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