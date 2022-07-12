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Hastrman

Водяной, 2018

2018 / Чехия
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О фильме

История барона-водяного де Коза, страстно влюбленного в деревенскую девушку Катынку. Барон вместе со своим слугой возвращается из путешествия по миру для того, чтобы возобновить работу прудов в своем поместье. Будучи современным и просвешенным человеком, он избегает местных жителей. Однако центром его внимания становится необычная и яркая дочь бурмистра Катынка – бросающая вызов местным авторитетам и открыто поклоняющаяся природе и участвующая в языческим ритуалах Чем ближе Катынка становится барону, тем больше растет его неуверенность в том, кто возьмет верх в этот раз – человек над зверем или наоборот.

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 июля 2022
Режиссер
Ондржей Гавелка
В ролях
Карел Добры
Давид Новотны
Иржи Лабус
Симона Змрзла
Все актеры и съемочная группа
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