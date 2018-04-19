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Постер фильма Водяной
6.3
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6.3

Водяной

, 2018
Hastrman
Чехия / фэнтези, триллер, драма, мелодрама, детектив / 18+
Постер фильма Водяной
6.3

О фильме

История барона-водяного де Коза, страстно влюбленного в деревенскую девушку Катынку. Барон вместе со своим слугой возвращается из путешествия по миру для того, чтобы возобновить работу прудов в своем поместье. Будучи современным и просвешенным человеком, он избегает местных жителей. Однако центром его внимания становится необычная и яркая дочь бурмистра Катынка – бросающая вызов местным авторитетам и открыто поклоняющаяся природе и участвующая в языческим ритуалах Чем ближе Катынка становится барону, тем больше растет его неуверенность в том, кто возьмет верх в этот раз – человек над зверем или наоборот.

В ролях

Карел Добры
Baron Johann Salmon de Caus
Давид Новотны
rychtar Kolar
Иржи Лабус
Иржи Лабус
sluha Francl
Симона Змрзла
Симона Змрзла
Katynka Kolarova
Владимир Поливка
Jakub
Андреа Берецкова
Jan Komínek
Anna Kratochvílová
Norbert Lichý
Kabelatsch
Vojtech Hrabák
Dominika Býmová
Ян Коларжик
farar Fidelius
Режиссер Ондржей Гавелка
Сценарист Ондржей Гавелка, Petr Hudský, Милош Урбан
Композитор Petr Wajsar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Дата выхода
12 июля 2022 Казахстан 16+
27 сентября 2018 Словакия 12
19 апреля 2018 Чехия
Сборы в мире $288 985
Производство První Verejnoprávní
Другие названия
Hastrman

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 26 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3016 В жанре «фэнтези»  214 В жанре «триллер»  610 В жанре «драма»  1186 В жанре «мелодрама»  353 В жанре «детектив»  67 В фильмах Чехии  12 В фильмах 2018 года  117
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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