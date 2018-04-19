Водяной, 2018

История барона-водяного де Коза, страстно влюбленного в деревенскую девушку Катынку. Барон вместе со своим слугой возвращается из путешествия по миру для того, чтобы возобновить работу прудов в своем поместье. Будучи современным и просвешенным человеком, он избегает местных жителей. Однако центром его внимания становится необычная и яркая дочь бурмистра Катынка – бросающая вызов местным авторитетам и открыто поклоняющаяся природе и участвующая в языческим ритуалах Чем ближе Катынка становится барону, тем больше растет его неуверенность в том, кто возьмет верх в этот раз – человек над зверем или наоборот.
|12 июля 2022
|Казахстан
|16+
|27 сентября 2018
|Словакия
|12
|19 апреля 2018
|Чехия