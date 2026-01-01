После удара электрическим разрядом в причудливой аварии на съемочной площадке матушка проблемного тринадцатилетнего мальчика Джеффа Мэтьюза погибает. Тогда он и его отец Чейз переезжают в свой родной город Ладлоу, чтобы начать все сначала. Однако, пока Джефф пытается оставить позади плохие воспоминания, его единственный друг, Дрю Гилберт, рассказывает ему о древнем индийском захоронении с потусторонними силами, намереваясь испытать его на своей верной собаке Зоуи. Действительно, миф реален: Зоуи оживает. Тогда Джефф решает похоронить мертвое тело своей любимой матери в каменистой земле кладбища. Но что он будет делать, если она вернется?
После смерти жены ветеринар Чейз Мэтьюз и его тринадцатилетний сын Джефф решают начать новую жизнь. Отец и сын переезжают в захолустный городок Ладлоу. Здесь Джефф знакомится с подростком по имени Дрю.
Как выяснилось, новому приятелю Джеффа живется несладко. Над Дрю постоянно издевается его отчим - местный шериф Гас Гилберт. Однажды, когда жестокость отчима перешла все границы, он хладнокровно пристрелил любимую собаку Дрю.
Теперь мальчикам предстоит похоронить пса. И они решают сделать это на старом индейском кладбище, про которое ходят жуткие легенды. Рассказывают, что если закопать на нем мертвеца, то через некоторое время он обязательно вернется...
|19 ноября 1992
|Германия
|1 августа 1993
|Дания
|5 марта 1993
|Испания
|28 августа 1992
|США
|13 февраля 1993
|Франция
|8 января 1993
|Швеция