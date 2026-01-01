После смерти жены ветеринар Чейз Мэтьюз и его тринадцатилетний сын Джефф решают начать новую жизнь. Отец и сын переезжают в захолустный городок Ладлоу. Здесь Джефф знакомится с подростком по имени Дрю.

Как выяснилось, новому приятелю Джеффа живется несладко. Над Дрю постоянно издевается его отчим - местный шериф Гас Гилберт. Однажды, когда жестокость отчима перешла все границы, он хладнокровно пристрелил любимую собаку Дрю.

Теперь мальчикам предстоит похоронить пса. И они решают сделать это на старом индейском кладбище, про которое ходят жуткие легенды. Рассказывают, что если закопать на нем мертвеца, то через некоторое время он обязательно вернется...