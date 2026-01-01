Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кладбище домашних животных 2
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
Кладбище домашних животных 2

Кладбище домашних животных 2

Pet Sematary II 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

После удара электрическим разрядом в причудливой аварии на съемочной площадке матушка проблемного тринадцатилетнего мальчика Джеффа Мэтьюза погибает. Тогда он и его отец Чейз переезжают в свой родной город Ладлоу, чтобы начать все сначала. Однако, пока Джефф пытается оставить позади плохие воспоминания, его единственный друг, Дрю Гилберт, рассказывает ему о древнем индийском захоронении с потусторонними силами, намереваясь испытать его на своей верной собаке Зоуи. Действительно, миф реален: Зоуи оживает. Тогда Джефф решает похоронить мертвое тело своей любимой матери в каменистой земле кладбища. Но что он будет делать, если она вернется?

  • Джейсон Макгуайр, исполнивший роль Дрю, был слишком застенчивым и робким, чтобы играть главную роль в кино, поскольку ранее он снимался только в начальной школе и не имел другого актерского опыта. Но когда он встретил четырнадцатилетнего Эдварда Ферлонга, который играет Джеффа Мэтьюза и снялся в «Терминаторе-2», тот сразу стал его лучшим другом и наставником, и дело пошло на лад. 
  • Мэри Ламберт заявила, что в ее первоначальной концепции фильма Элли Крид была бы центральным персонажем, единственной выжившей из первого фильма. Однако Paramount не хотели, чтобы главную роль в фильме играла девочка-подросток.

После смерти жены ветеринар Чейз Мэтьюз и его тринадцатилетний сын Джефф решают начать новую жизнь. Отец и сын переезжают в захолустный городок Ладлоу. Здесь Джефф знакомится с подростком по имени Дрю.

Как выяснилось, новому приятелю Джеффа живется несладко. Над Дрю постоянно издевается его отчим - местный шериф Гас Гилберт. Однажды, когда жестокость отчима перешла все границы, он хладнокровно пристрелил любимую собаку Дрю.

Теперь мальчикам предстоит похоронить пса. И они решают сделать это на старом индейском кладбище, про которое ходят жуткие легенды. Рассказывают, что если закопать на нем мертвеца, то через некоторое время он обязательно вернется...

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 28 августа 1992
Дата выхода
19 ноября 1992 Германия
1 августа 1993 Дания
5 марта 1993 Испания
28 августа 1992 США
13 февраля 1993 Франция
8 января 1993 Швеция
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $17 092 453
Производство Paramount Pictures, Columbus Circle Films
Другие названия
Pet Sematary II, Cementerio maldito dos, Jurtjyrkogården 2, Pet Sematary Two, Cementerio de mascotas II, Cementerio viviente 2, Cementerio viviente dos, Cemitério Maldito II, Cemitério Vivo II, Cimetière vivant 2, Cimitero vivente 2, Cintorín domácich zvierat 2, Friedhof der Kuscheltiere 2, Groblje kucnih ljubimaca 2, Groblje kućnih ljubimaca 2, Hayvan Mezarlığı 2, Hřbitov domácích zvířátek 2, Kedvencek temetője 2., Lemmikkihautausmaa II, Loomade surnuaed 2, Nekrotafeio zontanon 2, Nekrotafeio zontanon nekron, Ondskabens kirkegård 2, Pet Cemetery II, Pet Sematary 2, Petto·Semetari 2, Quái Thú 2, Simetierre 2, Smętarz dla zwierzaków II, Uinu, uinu lemmikkini 2, Νεκροταφείο ζωντανών 2, Νεκροταφείο ζώων 2, Гробище за домашни любимци II, Кладбище домашних животных 2, Цвинтар домашніх тварин 2, ペット・セメタリー2, 夜半仔敲门续集, 宠物公墓2, 宠物坟场2, 禁入墳場2
Режиссер
Мэри Ламберт
В ролях
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
