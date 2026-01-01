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Постер мультфильма Повелитель страниц
6.9
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6.9

Повелитель страниц

, 1994
The Pagemaster
США / семейный, приключения, анимация, детектив, фэнтези / 18+
Постер мультфильма Повелитель страниц
6.9

О фильме

Ричайрд Тайлер заходит в библиотеку и, благодаря волшебству, попадает на страницы самых лучших детских книг. Вместе с любимыми героями он участвует в мультипликационных приключениях, так как сам стал мультяшкой.

В ролях

Маколей Калкин
Маколей Калкин
Richard Tyler
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
The Pagemaster
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Леонард Нимой
Леонард Нимой
Кэйнин Дж. Хауэлл
Neighborhood Kid
Alexis Kirschner
Neighborhood Kid
Jessica Kirschner
Neighborhood Kid
Guy Mansker
Neighborhood Kid
Brandon S. McKay
Neighborhood Kid
Stephen Sheehan
Neighborhood Kid
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Алан Тайлер
Режиссер Пиксоут Хант, Джо Джонстон
Сценарист Девид Киршнер, David Casci, Ernie Contreras
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 23 ноября 1994
Дата выхода
23 ноября 1994 Россия 12+
9 декабря 1994 Австралия G
23 декабря 1994 Бразилия
31 мая 1995 Великобритания
2 февраля 1995 Германия
10 февраля 1995 Дания
16 декабря 1994 Ирландия G
23 ноября 1994 Казахстан
16 февраля 1995 Нидерланды
23 ноября 1994 США
23 ноября 1994 Украина
15 февраля 1995 Франция
7 апреля 1995 Чехия U
9 декабря 1994 Швеция 7
MPAA G
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $13 670 688
Производство 20th Century Fox, Turner Pictures (I), David Kirschner Productions
Другие названия
The Pagemaster, El guardián de las palabras, A Grande Viagem, Aka Ævintýra Flakkarinn, Bøgernes herre, Bøkenes herre, De boekmagiër, Der Pagemaster - Richies fantastische Reise, El espadachín valiente, El guardián de fantasía, El pequeño angelito contraataca, Knygų valdovas, Masallar Prensi, Megalo taxidi stin peripeteia, Pagemaster - Den magiska resan, Pagemaster - L'avventura meravigliosa, Pagemaster - O Mestre da Fantasia, Reszkessetek, nem hagyom magam!, Richard au pays des livres magiques, Richard et le secret des livres magiques, Riku kirjamaassa, Riku kirjaviidakossa, Stăpânul cărţilor, Władca ksiąg, Μεγάλο ταξίδι στην περιπέτεια, Володар сторінок, Господарят на страниците, Магична библиотека, Повелитель страниц, ページマスター, 時空大聖, Vládca kníh, Vládce knih, Pagemaster, o Mestre da Magia

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Цитаты

Richard Tyler Эй! Как ты сюда попал?
Fantasy Хватит! Мы в присутствии Повелителя страниц.
Richard Tyler Я *знаю*, кто он. Именно он сделал со мной ВСЁ ЭТО! Ты вообще представляешь, через что мне пришлось пройти?
The Pagemaster Рассказывай.
Richard Tyler Меня чуть не разорвал на куски сумасшедший врач, я был рабом у стаи грязных пиратов, меня съели. Понял? Съел огнедышащий дракон!
Horror Он этого не хотел, мой Повелитель страниц. Он этого не хотел.
Richard Tyler Не говоря уже о том, что меня кидали, растирали и пугали чуть ли не до смерти!
The Pagemaster А ты всё же стоишь передо мной.
Richard Tyler Ну да.
The Pagemaster Подумай, парень. Какое приключение у тебя было бы, если бы я просто перевёл страницу и ты тут оказался?

Отзывы о мультфильме

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