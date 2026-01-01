Richard Tyler Эй! Как ты сюда попал?

Fantasy Хватит! Мы в присутствии Повелителя страниц.

Richard Tyler Я *знаю*, кто он. Именно он сделал со мной ВСЁ ЭТО! Ты вообще представляешь, через что мне пришлось пройти?

The Pagemaster Рассказывай.

Richard Tyler Меня чуть не разорвал на куски сумасшедший врач, я был рабом у стаи грязных пиратов, меня съели. Понял? Съел огнедышащий дракон!

Horror Он этого не хотел, мой Повелитель страниц. Он этого не хотел.

Richard Tyler Не говоря уже о том, что меня кидали, растирали и пугали чуть ли не до смерти!

The Pagemaster А ты всё же стоишь передо мной.

Richard Tyler Ну да.