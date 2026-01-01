Цитаты
Richard Tyler Эй! Как ты сюда попал?
Fantasy Хватит! Мы в присутствии Повелителя страниц.
Richard Tyler Я *знаю*, кто он. Именно он сделал со мной ВСЁ ЭТО! Ты вообще представляешь, через что мне пришлось пройти?
The Pagemaster Рассказывай.
Richard Tyler Меня чуть не разорвал на куски сумасшедший врач, я был рабом у стаи грязных пиратов, меня съели. Понял? Съел огнедышащий дракон!
Horror Он этого не хотел, мой Повелитель страниц. Он этого не хотел.
Richard Tyler Не говоря уже о том, что меня кидали, растирали и пугали чуть ли не до смерти!
The Pagemaster А ты всё же стоишь передо мной.
Richard Tyler Ну да.
The Pagemaster Подумай, парень. Какое приключение у тебя было бы, если бы я просто перевёл страницу и ты тут оказался?