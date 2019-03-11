Дамбо, 2019

Мрачный и загадочный Тим Бёртон («Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед рождеством») взялся за ремейк классического анимационного фильма «Дамбо», а это значит, что всеми любимая, трогательная сказка про ушастого летающего слонёнка предстанет перед зрителями в новом прочтении. Фильм не обошелся без любимых актеров Бёртона. В фильме снялись Дэнни ДеВито («Близнецы», «В Филадельфии всегда солнечно»), Майкл Китон («Бёрдмен», «Битлджус»), Ева Грин («Мрачные тени», «Мечтатели») и Колин Фаррелл («Лобстер», «Настоящий детектив»).
Холт Фэрриер возвращается с Первой мировой без руки. Он больше не может выступать в цирке, где когда-то у него с женой был конный номер: жена умерла, а кони проданы. Цирк Макса Медичи находится в плачевном состоянии. Кажется, спасти его может только чудо. И оно появляется на свет в виде голубоглазого слонёнка Дамбо. Дети Холта узнают, что малыш с огромными ушами умеет летать, и постепенно Дамбо превращается из посмешища в настоящую звезду.
Через некоторое время к цирку Медичи проявляет интерес владелец огромного нью-йоркского аттракциона. Он выкупает всю труппу, но на самом деле ему нужен только Дамбо, ведь вместе с его звездой, воздушной гимнасткой Колетт, слонёнок может принести золотые горы. Но сам Дамбо хочет только одного: быть с мамой.
- Для режиссёра Тима Бёртона и актера Дэнни ДеВито фильм стал четвертой совместной работой. В каждом из них актер играет члена цирковой труппы.
- Актёр Майкл Китон ранее уже снимался в 4 фильмах Тима Бёртона таких как «Битлджус», «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается».
- В фильме не будет говорящих животных, как в оригинальном мультфильме «Дамбо» 1941 года.
- Впервые в фильме компании Disney будет показана интернациональная семья.
- Сначала на главные роли приглашали Уилла Смита и Тома Хэнкса. Но у актеров не сложилось с графиком. В итоге на роль Холта взяли Колина Фаррелла.
- Фильм стал первой игровой адаптацией мультфильма, которая является отдельным произведением.
Цирковой импресарио Макс Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энергичный предприниматель В.А.Вэндевер, который намерен сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».
прекрасно снят(хотя от Бартона ожидал больше смертей) и игра актёров. приятно было увдеть Маэстро Де Вито! много трогательных моментов.
8 баллов из 10ти!