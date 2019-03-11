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Дамбо Дамбо
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Dumbo

Дамбо, 2019

2019 / США
7.7 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Игровой ремейк мультфильма про знаменитого летающего слоненка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мрачный и загадочный Тим Бёртон («Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед рождеством») взялся за ремейк классического анимационного фильма «Дамбо», а это значит, что всеми любимая, трогательная сказка про ушастого летающего слонёнка предстанет перед зрителями в новом прочтении. Фильм не обошелся без любимых актеров Бёртона. В фильме снялись Дэнни ДеВито («Близнецы», «В Филадельфии всегда солнечно»), Майкл Китон («Бёрдмен», «Битлджус»), Ева Грин («Мрачные тени», «Мечтатели») и Колин Фаррелл («Лобстер», «Настоящий детектив»).

Холт Фэрриер возвращается с Первой мировой без руки. Он больше не может выступать в цирке, где когда-то у него с женой был конный номер: жена умерла, а кони проданы. Цирк Макса Медичи находится в плачевном состоянии. Кажется, спасти его может только чудо. И оно появляется на свет в виде голубоглазого слонёнка Дамбо. Дети Холта узнают, что малыш с огромными ушами умеет летать, и постепенно Дамбо превращается из посмешища в настоящую звезду. 

Через некоторое время к цирку Медичи проявляет интерес владелец огромного нью-йоркского аттракциона. Он выкупает всю труппу, но на самом деле ему нужен только Дамбо, ведь вместе с его звездой, воздушной гимнасткой Колетт, слонёнок может принести золотые горы. Но сам Дамбо хочет только одного: быть с мамой.  

- Для режиссёра Тима Бёртона и актера Дэнни ДеВито фильм стал четвертой совместной работой. В каждом из них актер играет члена цирковой труппы.

- Актёр Майкл Китон ранее уже снимался в 4 фильмах Тима Бёртона таких как «Битлджус», «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается».

- В фильме не будет говорящих животных, как в оригинальном мультфильме «Дамбо» 1941 года.

- Впервые в фильме компании Disney будет показана интернациональная семья.

- Сначала на главные роли приглашали Уилла Смита и Тома Хэнкса. Но у актеров не сложилось с графиком. В итоге на роль Холта взяли Колина Фаррелла.

- Фильм стал первой игровой адаптацией мультфильма, которая является отдельным произведением.

Цирковой импресарио Макс Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энергичный предприниматель В.А.Вэндевер, который намерен сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна». 

7.7 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера онлайн 25 июня 2019
Премьера в мире 11 марта 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Ева Грин
Ева Грин
Майкл Китон
Майкл Китон
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Нико Паркер
Нико Паркер
Финли Хоббинс
Финли Хоббинс
Все актеры и съемочная группа
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Дамбо
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Наша рецензия
Прямиком с фронтов Первой мировой в Америку возвращается Холт Фэрриер (Колин Фаррелл), который оставил на войне левую руку. Обстановка дома, мягко говоря, не радует. Жена погибла во время эпидемии гриппа, а передвижной цирк, где они блистали, переживает не лучшие времена. У его владельца, прижимистого Макса Медичи (Дэнни ДеВито), появился блестящий план — уже куплена беременная азиатская слониха. Её сын, малыш с огромными ушами, становится всеобщим посмешищем, за воспитание…
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Андрей 7 апреля 2019, 19:01
хороший, но слишком детский фильм.
прекрасно снят(хотя от Бартона ожидал больше смертей) и игра актёров. приятно было увдеть Маэстро Де Вито! много трогательных моментов.
8 баллов из 10ти!
Nadezhda Kuzmina 3 апреля 2019, 12:15
Какой же миленький слонятинка))) все очень красиво! Даже стыдно признаться, что мне было скучновато. Но ставлю фильму 4.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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