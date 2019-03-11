Дамбо, 2019

Мрачный и загадочный Тим Бёртон («Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед рождеством») взялся за ремейк классического анимационного фильма «Дамбо», а это значит, что всеми любимая, трогательная сказка про ушастого летающего слонёнка предстанет перед зрителями в новом прочтении. Фильм не обошелся без любимых актеров Бёртона. В фильме снялись Дэнни ДеВито («Близнецы», «В Филадельфии всегда солнечно»), Майкл Китон («Бёрдмен», «Битлджус»), Ева Грин («Мрачные тени», «Мечтатели») и Колин Фаррелл («Лобстер», «Настоящий детектив»).

Холт Фэрриер возвращается с Первой мировой без руки. Он больше не может выступать в цирке, где когда-то у него с женой был конный номер: жена умерла, а кони проданы. Цирк Макса Медичи находится в плачевном состоянии. Кажется, спасти его может только чудо. И оно появляется на свет в виде голубоглазого слонёнка Дамбо. Дети Холта узнают, что малыш с огромными ушами умеет летать, и постепенно Дамбо превращается из посмешища в настоящую звезду.

Через некоторое время к цирку Медичи проявляет интерес владелец огромного нью-йоркского аттракциона. Он выкупает всю труппу, но на самом деле ему нужен только Дамбо, ведь вместе с его звездой, воздушной гимнасткой Колетт, слонёнок может принести золотые горы. Но сам Дамбо хочет только одного: быть с мамой.