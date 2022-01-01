Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Все фильмы
Фильмы в жанре мистика
По алфавиту
По году
По стране
По жанру
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
мюзикл
нуар
опера
приключения
сборник
семейный
сказка
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фестиваль
фэнтези
эротика
10
1000 глаз доктора Мабузе
33
33 несчастья
39
39 ступеней
5
5 неизвестных
8
8 женщин
8M
8MM 2
LU
Luckiest Girl Alive
АВ
Авария
Автомобиль
АГ
Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон
Агент Роза: мишень киллера
Агнец
АД
Адский ад
АЛ
Алжир
Альфавилль
АМ
Американские горки
Амистад
АН
Аназапта
Анастасия
Анатомия убийства
Ангел-истребитель
Ангелы и демоны
Антиматерия
АР
Арсен Люпен
АС
Ассоциация злоумышленников
Астрал 4: Последний ключ
Астрал. Онлайн
АТ
Атлант расправил плечи. Часть 2
АФ
Афера на миллионы
БА
Бар
Бассейн
Баффи - истребительница вампиров
БЕ
Бег Пальмиры
Беглянки
Без твоей крови
Белый пароход
Белый шум
Бермудский треугольник
Бесконечность: Субъект неизвестен
БЛ
Близнецы
БО
Бойся темноты
Большое алиби
БР
Братство волка
БУ
Будь моими глазами
Бульдог Драммонд в Африке
БЫ
Бывшая
В
В конце спектра
В копировальном центре
В пасти безумия
В поисках золота
В поисках истины
В последний момент
В случае убийства набирайте "М"
В электрическом тумане
ВА
Вампир
Ванильное небо
ВД
Вдова
ВЕ
Веб-камера
Ведьма
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Ведьма: Возрождение
Великая стена
Вероника Марс
ВИ
Видеодром
Видеопризраки
Винчестер. Дом, который построили призраки
Виселица 2
ВЛ
Влечение
ВН
Внеклассные занятия
Внутренняя империя
ВО
Водная страна
Волк
Волк _одиночка
Воображариум доктора Парнаса
Восемь миллиметров
Воспоминания из будущего
Воспоминания об убийстве
ВР
Врата Аграмона
ВС
Всадники
Все в выигрыше
Всевидящее око
Всегда сияй
Вселенная
ВТ
Второе дыхание
ВУ
Вурдалаки
ВЫ
Выпускной
Высшая форма
ГА
Габбех
Газовый свет
Гало
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Тайная Комната
ГВ
Гвен
ГЛ
Глаза змеи
Глаза ночи
ГН
Гнев женщины
ГО
Гоголь. Вий
Гоголь. Начало
Гоголь. Страшная месть
Год вечной бури
Голливудленд
Головокружение
Голос из камня
Голубой свет
Город тайн
Город, который боялся заката
Городские легенды 2: Последний отрезок
Господин оформитель
Госфорд-Парк
Готова на все
ГР
Грейсфилд
Громовое сердце
ДА
Дар
Дары смерти
ДВ
Две жизни
Двое во Вселенной
Двойной просчет
ДЕ
Девственницы-самоубийцы
Девушка из воды
Девушка с татуировкой дракона
Девушка у озера
Девятая сессия
Девятки
Девятые врата
Дело о пеликанах
Дело чести Макферсона
Деревня проклятых
Дети мертвых
ДЖ
Дженнифер 8
Дженнифер восемь
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
ДИ
Дива
Дик Трейси
Дик Трейси против «биллиардного шара»
Дикарь из Нэвидэда
Дикая охота короля Стаха
Дикость
Дикость 2
Дикость 3: Неограненные алмазы
Дикость 4: Оргия
Дилан Дог: Хроники вампиров
Дитя тьмы
ДН
Дневной дозор
ДО
До и после
Добро пожаловать, незнакомец
Доказательство
Доктор Мабузе
Доктор Сон
Долгая дорога домой
Долина чудес
Долорес Клэйборн
Дом y болота
Дом мертвых
Дом ночных призраков
Дом призраков
Дом-монстр
Домино
Дорога хаоса
Дочери Мнемозины
Дочь тьмы
ДР
Другая женщина
Другая жизнь женщины
Другие
Другое лицо
Другой мир: ночь вампиров
ДУ
Дура
Дуэль
ДЬ
Дьявол в голубом платье
Дьявол из мобилки
Дьяволицы
ЖА
Жанна-женщина
ЖИ
Живой
ЗА
За бродом
Заблудившийся
Забытое
Завещание доктора Мабузе
Завороженный
Загадка мертвеца
Загадочная история Бенджамина Баттона
Загадочное убийство в Манхэттэне
Зазубренное лезвие
Заклятье. Сдается комната
Заповедь зла
Затмение
ЗВ
Звезда шерифа
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Звездный путь 7: Поколения
Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звонок
Звонок 2
Звёздный путь: Фильм
ЗЕ
Зелёная перчатка
Зеркала: Инкарнация
ЗМ
Змеиное яйцо
ЗН
Знак вампира
Знакомьтесь, Джо Блэк
Знамение
ЗО
Зодиак
ИГ
Игла
Игра Рипли
Игры разума
ИД
Идентификация
ИЕ
Иерихон
ИЗ
Из ада
Извините, ошиблись номером
Изгнанник
Изгоняющий дьявола: Абаддон
Изнутри
ИК
Икота
ИН
Иногда всегда никогда
Инспектор Гулл
Интуиция
ИС
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
Истерия
История Элли
История двух сестер
История одного вампира
Источник
Исчезновение
Исчезновение
ИЮ
Июньский змей
КА
Кавер-версии
Калейдоскоп
Кампус
Канал
Карнавал душ
Каскадеры
КВ
Квайдан
КИ
Кингз-роу
Кинопроба
Кирпич
Китайский квартал
КН
Книга духов
КО
Когда звонит незнакомец
Код да Винчи
Код тёмно-красный
Кодер
Кожа
Кожа саламандры
Конго
Конец дороги
Конец света
Контакт
Контакт
Контракт рисовальщика
Корсет
Космос
Костлявая смерть
Кот и мышь
Кошачья жизнь
Кошмар на улице Вязов 7
Кошмарный детектив
КР
Красная звезда
Красный, белый и синий
Крик
Крик. Кровавое посвящение
Крики
Криминальное собеседование
Крио
Кровавый округ: 1974
Кролики
Круг
Крутой стрелок
КТ
Кто подставил кролика Роджера
Кто такой Гарри Крамб?
КУ
Куб
Кукла 2: Брамс
ЛИ
Лиза и дьявол
Лифт
Лицом к лицу
ЛО
Ловец снов
ЛЮ
Любовь юной Нак
Люди под лестницей
Люди-тени
Лютер
МА
Магический кубок
Малхолланд Драйв
Малышка зомби
Мальтийский сокол
Мальчик в коробке
Мама. Гостья из тьмы
Мантикора 3D
Маньчжурский кандидат
Марионетка
Мастер и Маргарита
Машина времени
Машинист
МЕ
Медвежья свадьба
Мертвые дочери
Мертвые души
Месть Кристи
Месть Розовой Пантеры
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
МИ
Мираж
Мисс Марпл: Карман, полный ржи
Мисс Марпл: Указующий перст
Миссисипи в огне
Миссия: Невыполнима
Миссия: Невыполнима 3
Мистер Аркадин
МО
Мой психолог - мистер голубь
Молодой Александр Великий
Молодой и невинный
Море Солтона
Моторама
Моя любимая брюнетка
МЫ
Мысленный волк
НА
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди
На первый взгляд
На самом дне
На север через северо-запад
Наваждение
Надзиратель
Нам здесь не место
Наркоза не будет
Население 436
Настоящее преступление
Настя
НЕ
Не открывай до наступления Рождества
Не отпускай
Не пойман - не вор
Не спать
Неведомое
Невеста
Невеста была в черном
Нежная ловушка
Незваные
Необратимость. Полная инверсия
Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного
Нетерпение чувств
Неуязвимый
Нечувствительный
НО
Ночевка
Ночная красавица
Ночной поезд
Ночь
Ночь воспоминаний
Ночь генералов
Ночь по ту сторону треугольного окна
НЭ
Нэнси Дрю
ОБ
Обет молчания
Обитатели
Обитель зла: Раккун-Сити
Обратная сторона правды
Обратный отсчёт
Обреченный умирать
ОД
Одержимость
Один день
Один пропущенный звонок
Одинокая ночь
ОЖ
Ожидание
ОЗ
Озеро Шиммер
ОК
Окно во двор
ОЛ
Олдбой
ОМ
Омен
ОН
Он тебя не отпустит
Онибаба
ОП
Опасная ложь
Опасные игры
Опасный мем
Оперативная съемка
ОР
Орфей
ОС
Остров призраков
Остров проклятых
ОТ
Отзвуки эха 2: Возвращение
Открытая рана
Отпечатки
ОХ
Охота на волка
Охотник на убийц
Охотники за разумом
ОЦ
Оцепеневшие от страха
ПА
Падение в небеса
Память
Пандора и Летучий Голландец
Паприка
Параллельный мир
Паранормальное явление: Ближайшая родня
Парочка Баркли с Бродвея
ПЕ
Пелагия и белый бульдог
Перемещение: темные мутанты
Переход
ПИ
Пила 5
Пила 6
ПЛ
Планета Ка-ПЭКС
Пленница
Плетеный человек
Плетеный человек
Плоть от плоти
ПО
По взаимному согласию
По ту сторону звука
По ту сторону смерти
Побег из тюрьмы: Последняя ярость
Побочный эффект
Под прицелом
Подарок
Подводный дом
Подмена
Подозрение
Пожиратель грехов
Полуночная жара
Полуночный экспресс
Помни
Помутнение
Порок на экспорт
Порочная невинность
Портал
После жизни
Последнее дело Ламарки
Последний бойскаут
Последняя «Милая Болгария»
Пост Мортем
Посторонний
Потерянный остров
Потустороннее
Похитители тел
ПР
Правосудие волков
Практическая магия
Превосходство Борна
Превращение
Предвестник землетрясения
Предупреждение: не смотреть
Презумпция невиновности
Преисподняя
Прекрасные создания
Преследуемый
Преступление и наказание
Привидение
Призрак Красной Реки
Призрак в кронах деревьев
Призрак замка Моррисвиль
Призрак монахини из Борли
Приключение
Приключения Тинтина: Тайна единорога
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Прикончи их всех
Прикончи меня
Прикосновение ветра
Пристанище страха
Пришелец
Приют
Провинциалы
Проводник
Прогулка по эшафоту
Проклятие 2
Проклятие деревни Инунаки
Проклятие монахини
Проклятие монахини 2
Проклятие нефритового скорпиона
Проклятие плачущей: Безвременье
Проклятие. Дом с прислугой
Проклятие: Обитель смерти
Проклятый хомус
Пропавшая экспедиция
Пропавшие среди живых
Пропавший без вести
Против ночи
Прощай, детка, прощай
Прячься
ПТ
Пташка
Птицы
ПУ
Пудра
Пульс
Пункт назначения 3
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия
ПЯ
Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало
РА
Раз нашла - беру себе
Разгадка
Разумное сомнение
РЕ
Ребенок Розмари
Резервная копия
Реликвия
Рембрандт: Я обвиняю
Решение уйти
РИ
Рисовальщик
Рисующий кровью
Ритм-секция
РО
Робин Гуд: Призраки Шервудского леса
Родовое проклятие
Рождение
Розовая Пантера 2
Роковая связь
Роковое число 23
Роковой уик-энд
РУ
Рубеж
Румпельштильцхен
С
С широко закрытыми глазами
СА
Самая убиваемая женщина в мире
СВ
Свидание с Рамой
Свидетель
Свидетель обвинения
СЕ
Секретная деревня
Секретные материалы: Борьба за будущее
Секретные материалы: Хочу верить
Секретные файлы: Над небесами
Селина и Жюли совсем заврались
Семь
Сердца в Атлантиде
Сердце ангела
Сестры
Сеть 2.0
СИ
Сигнал бедствия
Синий бархат
СК
Сказки больницы Гимли
Скрытая угроза
СМ
Смертельное влечение
Смертельные мысли
Смерть по прибытии
Смотри, как бегут
СН
Снежное чувство Смиллы
Сны?
СО
Солдатский декамерон
Соммерсби
Сон безумной обезьяны
Сон обезьяны
Соната
Сортировка
Сотовый
Сочувствие госпоже Месть
СП
Спайдерхед
Спасибо за шоколад
Спасительница
Спиритический сеанс
Сплетня
СТ
Стигматы
Столкновение
Страна призраков
Странник
Странный дом
Странный тип
СУ
Судный день
Сумасшедшие за стеклом: Фильм
Сумерки
Суперполицейские
Суспирия
Суспирия
СЫ
Сыщик
ТА
Таинственная река
Тайна Бермудского треугольника
Тайна Карпатского замка
Тайна в его глазах
Тайна разума
Тайная одержимость
Тайны ночного дозора
Так далеко, так близко
Танцы насмерть 2
ТВ
Тварь
ТЕ
Театр трупов
Тела студентов
Тело
Тело
Темная сторона страсти
Темные ангелы
Темные воды
Темный лес
Темный рыцарь
Тени и туман
Тень сомнения
Теорема
Теория заговора
Территория тьмы 3D
ТИ
Тихий приют
Тихое место
ТО
Тонкий человек
Тотем
ТР
Трасса 60
Третье желание
Треугольник
Три дня вне закона
Три сыщика: Тайна Острова скелетов
Тринадцатый этаж
Трясина
ТУ
Туман
Туман
ТЬ
Тьма
Тьма: Вторжение
УБ
Убить по расписанию
УЖ
Ужас на 61-й улице
Ужин с убийством
УК
Укрытие
УЛ
Улица Страха. 1 часть: 1994
Улица Страха. 2 часть: 1978
Улица Страха. 3 часть: 1666
УН
Унесённый морем
УЧ
Участок
ФА
Фанни и Александр
Фантомы
ФЕ
Феномен
Фея
ФО
Форма воды
Фотоувеличение
ФР
Франкенштейн
ФУ
Фургончик с мороженым
ХО
Хороший немец
ХР
Хребет дьявола
Хронос
ХЭ
Хэллоуин Хьюби
ЦВ
Цвет ночи
Цветок Дьявола
ЦИ
Цирюльник
ЧE
Чeтвертый мужчина
ЧА
Час истины
Часовой
ЧЕ
Человек, который слишком много знал
Человек-мотылек
Черная орхидея
Черное Рождество
Черные призраки
Черный колодец
Четыре
ЧТ
Что скрывает вода
ЧУ
Чудовище
Чунгкингский экспресс
ЧЁ
Чёрная нить
Чёрный ящик
ША
Шаг в пустоту
Шанхай
ШЕ
Шелковая нить
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс: Занятия в алом
Шерлок Холмс: Знак четырех
Шерлок Холмс: Триумф Шерлока Холмса
Шерлок младший
Шестое чувство
Шесть степеней отчуждения
ШО
Шоссе в никуда
ШТ
Штамм Андромеда
ЭК
Экстаз
Экстрасенсы
ЭП
Эпплтон
ЭХ
Эхо
Я
Я прелесть, живущая в доме
Я,
Я, Алекс Кросс
ЯГ
Яга: Кошмар темного леса
ЯЗ
Язвы Бреслау
ЯС
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
Ясновидящая
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
мюзикл
нуар
опера
приключения
сборник
семейный
сказка
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фестиваль
фэнтези
эротика
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»