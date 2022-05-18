В маленькой деревушке в французских Альпах живет молодой парень Джеки Кайю со своей бабушкой, всеми уважаемой целительницей. На фоне полной безмятежности в деревне происходит серия загадочных убийств домашнего скота. В это же время на консультацию к целительнице с неизвестным недугом приезжает молодая девушка. Неожиданно бабушка Джеки умирает и теперь ему предстоит узнать, унаследовал ли он ее дар и сможет ли он исцелить девушку и спасти деревню от загадочного хищника.
|2 ноября 2022
|Франция
|TP