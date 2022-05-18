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Постер фильма Загадка оборотня
5.8
Киноафиша Фильмы Загадка оборотня
5.8

Загадка оборотня

, 2022
Jacky Caillou
Франция / драма, фэнтези, триллер / 18+
Постер фильма Загадка оборотня
5.8

О фильме

В маленькой деревушке в французских Альпах живет молодой парень Джеки Кайю со своей бабушкой, всеми уважаемой целительницей. На фоне полной безмятежности в деревне происходит серия загадочных убийств домашнего скота. В это же время на консультацию к целительнице с неизвестным недугом приезжает молодая девушка. Неожиданно бабушка Джеки умирает и теперь ему предстоит узнать, унаследовал ли он ее дар и сможет ли он исцелить девушку и спасти деревню от загадочного хищника.

В ролях

Тома Париги
Jacky Caillou
Эдвиг Блондио
Gisèle Caillou
Лу Лампрос
Elsa
Жан-Луи Куллок
Hervé, le père d'Elsa
Ромен Лагуна
Mathieu
Georges Isnard
M. Bert
Sivan Garavagno
Loïc
Jean-Marc Ravera
Le maire
Режиссер Лукас Делангль
Сценарист Лукас Делангль, Olivier Strauss
Композитор Clément Decaudin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 апреля 2023
Премьера в мире 18 мая 2022
Дата выхода
2 ноября 2022 Франция TP
Производство Les Films du Clan, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Другие названия
Jacky Caillou, The Strange Case of Jacky Caillou, Η μυστήρια περίπτωση του Ζακί Καγιού, Загадка оборотня, 傑克的怪奇戀語

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 26 июня 2023

Отзывы о фильме

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