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Шан-Чи и легенда десяти колец Шан-Чи и легенда десяти колец
Киноафиша Фильмы Шан-Чи и легенда десяти колец
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021

2021 / США
8.8 Оцените
162 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Первый блокбастер Marvel о супергерое китайского происхождения!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм из четвертой фазы развития вселенной Marvel, снятый американским режиссёром Дестином Дэниелом Креттоном, – это экранизация серии комиксов, написанных Стивом Энглхартом и проиллюстрированных Джимом Старлином. Согласно графическому роману, персонаж Шан-Чи владеет различными видами боевых искусств, из-за чего также может упоминаться как Мастер Кунг-фу. В более поздних выпусках комиксов он овладеет способностью создавать бесчисленные копии себя и впоследствии даже присоединится к команде Мстителей. «Десять колец» – это террористическая организация, которая своей главной целью ставит уничтожение мира любыми существующими способами. Считается, что ее возглавляет таинственный и почти мифический военачальник по прозвищу Мандарин. История «Десяти колец» окутана тайной. Некоторые участники считали, что Мандарин вдохновлял поколения людей еще с древнейших времен, подразумевая, что организация насчитывает сотни лет. Некоторые даже назвали ее своей «верой». Все ветви «Десяти колец» работали как отдельные ячейки, причем каждая ячейка действовала независимо друг от друга. Руководители филиалов понятия не имели, кто находится в других камерах, за исключением одного контакта. Каждая ячейка получала деньги и оружие при условии, что никто не задает вопросов. Поскольку «Десять колец» – многонациональная организация, члены ее филиалов говорят на нескольких языках, включая арабский, дари, английский, фарси, венгерский, монгольский, пушту, русский и урду.

В новом фильме Marvel Мандарин будет врагом Шан-Чи, несмотря на то, что обычно по комиксам Мандарин выступал антагонистом Железного человека. Однако такой выбор в качестве злодея для этой картины не случаен, поскольку ее создатели сошлись на том, что для китайского супергероя более подходящим будет сражаться именно с китайским злодеем.

В декабре 2018 года актер Симу Лю написал в Твиттере о том, что попросил Marvel о роли в фильме, а в июле 2019 года он уже процитирует старую запись с благодарностью.

Первая картина студии Marvel о супергерое китайского происхождения.

Данный проект является 26-м фильмом кинематографической вселенной Marvel.

В 2001 году было объявлено, что Стивен Норрингтон согласился снимать картину. В 2005 году на роль режиссера рассматривался У-Пин Юэнь. В конце 1980-х сам Стэн Ли раздумывал о съемках фильма или сериала о Шан-Чи и рассматривал на главную роль Брэндона Ли, сына всемирно известной звезды боевых искусств Брюса Ли. Шан-Чи во многом был визуально основан на образе Брюса Ли, поэтому его сын Брэндон казался наиболее подходящим выбором, однако эти планы так и не были реализованы.

Донни Йен рассматривался на одну из ролей в фильме.

На роль Шан-Чи рассматривались Стивен Юн, Алекс Ланди, Росс Батлер, Луди Лин, Майк Мох и Льюис Тан.

Энг Ли был заинтересован в проекте еще в начале 2000-х.

До того, как Disney купила Marvel, съемками фильма собирались заниматься в Paramount Pictures.

Дебора Чоу, Джастин Типпинг и Алан Янг хотели снять фильм до того, как проект перешел к Дестину Дэниелу Креттону.

Съемки официально начались еще в марте 2020 года, но были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Затем съемочный процесс возобновился в конце июля 2020 года и закончился лишь в октябре 2020 года. Этот проект был признан первым полнометражным фильмом, открывшим деятельность Disney во всем мире после локдауна из-за COVID-19. Команде удалось успешно завершить производство в Австралии без положительных результатов теста у съемочной группы и без остановок производства

Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

8.8 Оцените
162 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 сентября 2021
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 16 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Дестин Креттон
Дестин Креттон
В ролях
Аквафина
Аквафина
Симу Лю
Симу Лю
Тони Люн Чу Вай
Тони Люн Чу Вай
Тим Рот
Тим Рот
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шан-Чи и легенда десяти колец 7 постеров
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Шан-Чи и легенда десяти колец смотреть онлайн

Шан-Чи и легенда десяти колец
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Наша рецензия
На первый взгляд, Шон самый обычный парень: живет в небольшой квартире, работает простым парковщиком при отеле, а по вечерам отрывается с подругой Кети в барах и караоке. Вот только все это время Шон скрывается и бежит от своей истинной судьбы. На самом деле его зовут Шан-Чи, и он – сын влиятельного террориста, возглавляющего огромную организацию «Десять колец». Спустя много лет отец отправляет головорезов за Шоном, надеясь заполучить семейный амулет. Теперь ему предстоит…
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Илья Иванов 5 сентября 2021, 13:29
Я сходил на него со своей девушкой и нам очень понравилось. Много забавных моментов, знакомые лица, куча отсылок, всё просто супер. Не думал что… Читать дальше…
User 2 сентября 2021, 14:04
Фильм понравился много экшана я это люблю ну и философия китая\n
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Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет Довольно трудно найти картину, столь же чумовую, как эта. Но мы постарались и отобрали несколько фильмов, которые по градусу творческой смелости похожи на новый хит проката «Всё везде и сразу».
Написать
14 апреля 2022 16:03
Тест: кто ты из злодеев Marvel? Ответь на несколько вопросов и узнай, кем из антагонистов Marvel ты бы стал, окажись ты в MCU.
Написать
14 марта 2022 13:42
«Вечные» стали самым успешным фильмом Marvel на стрим-сервисе Disney+ Картина Хлои Чжао смогла превзойти «Шан-Чи и легенду десяти колец».
Написать
24 января 2022 13:44
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