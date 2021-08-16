Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021

Фильм из четвертой фазы развития вселенной Marvel, снятый американским режиссёром Дестином Дэниелом Креттоном, – это экранизация серии комиксов, написанных Стивом Энглхартом и проиллюстрированных Джимом Старлином. Согласно графическому роману, персонаж Шан-Чи владеет различными видами боевых искусств, из-за чего также может упоминаться как Мастер Кунг-фу. В более поздних выпусках комиксов он овладеет способностью создавать бесчисленные копии себя и впоследствии даже присоединится к команде Мстителей. «Десять колец» – это террористическая организация, которая своей главной целью ставит уничтожение мира любыми существующими способами. Считается, что ее возглавляет таинственный и почти мифический военачальник по прозвищу Мандарин. История «Десяти колец» окутана тайной. Некоторые участники считали, что Мандарин вдохновлял поколения людей еще с древнейших времен, подразумевая, что организация насчитывает сотни лет. Некоторые даже назвали ее своей «верой». Все ветви «Десяти колец» работали как отдельные ячейки, причем каждая ячейка действовала независимо друг от друга. Руководители филиалов понятия не имели, кто находится в других камерах, за исключением одного контакта. Каждая ячейка получала деньги и оружие при условии, что никто не задает вопросов. Поскольку «Десять колец» – многонациональная организация, члены ее филиалов говорят на нескольких языках, включая арабский, дари, английский, фарси, венгерский, монгольский, пушту, русский и урду.
В новом фильме Marvel Мандарин будет врагом Шан-Чи, несмотря на то, что обычно по комиксам Мандарин выступал антагонистом Железного человека. Однако такой выбор в качестве злодея для этой картины не случаен, поскольку ее создатели сошлись на том, что для китайского супергероя более подходящим будет сражаться именно с китайским злодеем.
В декабре 2018 года актер Симу Лю написал в Твиттере о том, что попросил Marvel о роли в фильме, а в июле 2019 года он уже процитирует старую запись с благодарностью.
Первая картина студии Marvel о супергерое китайского происхождения.
Данный проект является 26-м фильмом кинематографической вселенной Marvel.
В 2001 году было объявлено, что Стивен Норрингтон согласился снимать картину. В 2005 году на роль режиссера рассматривался У-Пин Юэнь. В конце 1980-х сам Стэн Ли раздумывал о съемках фильма или сериала о Шан-Чи и рассматривал на главную роль Брэндона Ли, сына всемирно известной звезды боевых искусств Брюса Ли. Шан-Чи во многом был визуально основан на образе Брюса Ли, поэтому его сын Брэндон казался наиболее подходящим выбором, однако эти планы так и не были реализованы.
Донни Йен рассматривался на одну из ролей в фильме.
На роль Шан-Чи рассматривались Стивен Юн, Алекс Ланди, Росс Батлер, Луди Лин, Майк Мох и Льюис Тан.
Энг Ли был заинтересован в проекте еще в начале 2000-х.
До того, как Disney купила Marvel, съемками фильма собирались заниматься в Paramount Pictures.
Дебора Чоу, Джастин Типпинг и Алан Янг хотели снять фильм до того, как проект перешел к Дестину Дэниелу Креттону.
Съемки официально начались еще в марте 2020 года, но были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Затем съемочный процесс возобновился в конце июля 2020 года и закончился лишь в октябре 2020 года. Этот проект был признан первым полнометражным фильмом, открывшим деятельность Disney во всем мире после локдауна из-за COVID-19. Команде удалось успешно завершить производство в Австралии без положительных результатов теста у съемочной группы и без остановок производства
Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».