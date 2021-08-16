Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021

В декабре 2018 года актер Симу Лю написал в Твиттере о том, что попросил Marvel о роли в фильме, а в июле 2019 года он уже процитирует старую запись с благодарностью.

Первая картина студии Marvel о супергерое китайского происхождения.

Данный проект является 26-м фильмом кинематографической вселенной Marvel.

В 2001 году было объявлено, что Стивен Норрингтон согласился снимать картину. В 2005 году на роль режиссера рассматривался У-Пин Юэнь. В конце 1980-х сам Стэн Ли раздумывал о съемках фильма или сериала о Шан-Чи и рассматривал на главную роль Брэндона Ли, сына всемирно известной звезды боевых искусств Брюса Ли. Шан-Чи во многом был визуально основан на образе Брюса Ли, поэтому его сын Брэндон казался наиболее подходящим выбором, однако эти планы так и не были реализованы.

Донни Йен рассматривался на одну из ролей в фильме.

На роль Шан-Чи рассматривались Стивен Юн, Алекс Ланди, Росс Батлер, Луди Лин, Майк Мох и Льюис Тан.

Энг Ли был заинтересован в проекте еще в начале 2000-х.

До того, как Disney купила Marvel, съемками фильма собирались заниматься в Paramount Pictures.

Дебора Чоу, Джастин Типпинг и Алан Янг хотели снять фильм до того, как проект перешел к Дестину Дэниелу Креттону.

Съемки официально начались еще в марте 2020 года, но были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Затем съемочный процесс возобновился в конце июля 2020 года и закончился лишь в октябре 2020 года. Этот проект был признан первым полнометражным фильмом, открывшим деятельность Disney во всем мире после локдауна из-за COVID-19. Команде удалось успешно завершить производство в Австралии без положительных результатов теста у съемочной группы и без остановок производства