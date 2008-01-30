Слезы на продажу, 2008

Первая мировая война закончилась, в Сербии катастрофически не хватает мужчин. Женщины в каждой деревне превращаются в остервеневшие банды, которые охраняют своих выживших стариков и калек с оружием в руках, но одновременно нещадно их сексуально эксплуатируют. Кроме того в местном баре есть и ещё одно средство воспоминания о мужчинах: паучья настойка на спирту. Выпить её — и являются погибшие мужчины деревни. В деревне, о которой идёт речь, есть и ещё одна проблема: один из местных, вернувшись с войны, сошёл с ума и заминировал виноградник, который кормит всю деревню. Каждый день женщины тащат жребий, кому в этот раз идти собирать урожай. Сцены смерти, что характерно для всего балканского кино, обставлены с искромётным юмором и зрелищными аллегориями. В деревне живут две сестры — Мала Богиня и Огненка. Они хотят любви, и оправляются в трехдневное путешествие для поиска мужиков в другие деревни и города, их ждут мистические и любовные приключения.