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Čarlston za Ognjenku

Слезы на продажу, 2008

2008 / Сербия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Первая мировая война закончилась, в Сербии катастрофически не хватает мужчин. Женщины в каждой деревне превращаются в остервеневшие банды, которые охраняют своих выживших стариков и калек с оружием в руках, но одновременно нещадно их сексуально эксплуатируют. Кроме того в местном баре есть и ещё одно средство воспоминания о мужчинах: паучья настойка на спирту. Выпить её — и являются погибшие мужчины деревни. В деревне, о которой идёт речь, есть и ещё одна проблема: один из местных, вернувшись с войны, сошёл с ума и заминировал виноградник, который кормит всю деревню. Каждый день женщины тащат жребий, кому в этот раз идти собирать урожай. Сцены смерти, что характерно для всего балканского кино, обставлены с искромётным юмором и зрелищными аллегориями. В деревне живут две сестры — Мала Богиня и Огненка. Они хотят любви, и оправляются в трехдневное путешествие для поиска мужиков в другие деревни и города, их ждут мистические и любовные приключения.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 января 2008
Премьера в мире 30 января 2008
Возраст 16+
Режиссер
Урош Стоянович
В ролях
Катарина Радивоевич
Сонья Колачарич
Стефан Капичич
Стефан Капичич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слезы на продажу 2 постера
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