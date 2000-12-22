Меню
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Дракула 2000

Дракула 2000

Dracula 2000 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В современной версии истории о Дракуле знаменитый борец с нечистью Авраам Ван Хельсинг предстает перед зрителем в роли британского антиквара, за коллекцией которого охотится банда профессиональных грабителей. Наконец-то проникнув в хранилище, преступники вместо несметных богатств обнаруживают в помещении лишь старинный гроб, который забирают в качестве трофея и переправляют на самолете в Америку. Теперь Ван Хельсингу и его подручному Саймону предстоит отправиться в Новый Орлеан, чтобы вернуть смертоносный артефакт и спасти дочь антиквара Мэри от заклятого врага семьи – Дракулы.

  • Магазин антиквариата, которым владеет Ван Хельсинг, называется «Карфаксское аббатство». Именно в Карфаксском аббатстве граф Дракула проживал по сюжету романа Брэма Стокера. Еще одна отсылка к классической истории о Дракуле есть в сценах с самолетом: мертвого пилота упавшего судна обнаруживают привязанным к штурвалу, как и капитана корабля «Деметра», перевозившего Дракулу в Лондон, из книги Стокера.
  • В сцене с парадом Марди Гра можно заметить огромную маску Дракулы из киноверсии с Белой Лугоши в главной роли.
  • Шрифт, используемый в титрах, представляет собой вариацию того же шрифта, который использовался в первом издании романа о Дракуле в 1897 году.

Банда воров проникает в хранилище известного лондонского антиквара Ван Хелсинга. Прихватив добычу, они покидают страну. Ван Хелсинг отправляется по следам грабителей, а за ним его помощник Саймон. В итоге Саймон сталкивается с тем, кто превосходит все ожидания. Его могущество безгранично, а деяния – ужасны. Его имя – Дракула.

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 23 марта 2001
Премьера в мире 22 декабря 2000
Дата выхода
15 марта 2001 Австралия MA 15+
30 марта 2001 Бразилия 16
15 июня 2001 Великобритания
5 апреля 2001 Венгрия
26 апреля 2001 Германия
2 марта 2001 Италия
22 декабря 2000 Канада
22 декабря 2000 США
15 февраля 2001 Сингапур
9 мая 2001 Франция
20 сентября 2001 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $54 000 000
Сборы в мире $47 053 625
Производство Dimension Films, Neo Art & Logic, Wes Craven Films
Другие названия
Dracula 2000, Dracula 2001, Drakula 2000, Drácula 2000, Drácula 2001, Дракула 2000, Dracula 2002, Dracula's Legacy - Il fascino del male, Wes Craven - Dracula 2000, Wes Craven präsentiert Dracula, Wes Craven Presents Dracula 2000, ドラキュリア, 神鬼大反撲
Режиссер
Патрик Люссье
Патрик Люссье
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Джастин Уоддэлл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Новости о фильме
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы» За почти столетнюю экранную историю Дракула пережил трансформацию от кровожадного монстра до романтического антигероя. 11 сентября в прокат вышла еще одна интерпретация романа Брэма Стокера — «Дракула» Люка Бессона, где Калеб Лэндри Джонс воплотил трагический образ вампира, ищущего реинкарнацию своей погибшей жены. Вспоминаем, какие еще вариации Дракулы мы видели в кино.  
Написать
15 сентября 2025 11:45
Все новости фильма
Кадры из фильма
