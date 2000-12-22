В современной версии истории о Дракуле знаменитый борец с нечистью Авраам Ван Хельсинг предстает перед зрителем в роли британского антиквара, за коллекцией которого охотится банда профессиональных грабителей. Наконец-то проникнув в хранилище, преступники вместо несметных богатств обнаруживают в помещении лишь старинный гроб, который забирают в качестве трофея и переправляют на самолете в Америку. Теперь Ван Хельсингу и его подручному Саймону предстоит отправиться в Новый Орлеан, чтобы вернуть смертоносный артефакт и спасти дочь антиквара Мэри от заклятого врага семьи – Дракулы.
|15 марта 2001
|Австралия
|MA 15+
|30 марта 2001
|Бразилия
|16
|15 июня 2001
|Великобритания
|5 апреля 2001
|Венгрия
|26 апреля 2001
|Германия
|2 марта 2001
|Италия
|22 декабря 2000
|Канада
|22 декабря 2000
|США
|15 февраля 2001
|Сингапур
|9 мая 2001
|Франция
|20 сентября 2001
|Чехия
|12+