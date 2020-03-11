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Русалка в Париже Русалка в Париже
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Une sirène à Paris / A Mermaid in Paris

Русалка в Париже, 2020

2020 / Франция
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Волшебная история о музыканте-скептике и его любви к белокурой русалке, выброшенной на берег Сены наводнением.

Спустя 7 лет после успеха анимационного фильма «Механика сердца» режиссер Матиас Мальзьё, в свой импровизированный отпуск занимавшийся только короткометражками, возвращается к полному метру. Мальзьё подошел к проекту с удивительной тщательностью: он выступил и как режиссер, и как сценарист, и как автор песен, прозвучавших в фильме, что неудивительно, так как он является солистом рок-группы Dionysos. Режиссер явно вдохновлялся романом Бориса Виана «Пена дней», наполненным странностями на грани абсурда и сентиментальностью, перечеркивающей все рациональное.

Талантливый музыкант Гаспар (Николя Дювошель) может очаровать любую из красавиц-парижанок, регулярно окружающих его. Но из-за своего разбитого сердца он разучился что-либо чувствовать, и ни одна женщина его больше не привлекает. Так было, пока, идя по улицам ночного Парижа, он не увидел на берегу Сены русалку. Одним своим видом Лула (Мэрилин Лима) способна свести в могилу любого мужчину. Для равнодушного Гаспара такие заявления смехотворны. Но в скором времени он понимает, что она пробудила в нем чувства, которые не сравнимы ни с чем, что ему доводилось испытывать прежде.

Режиссер фильма Матиас Мальзьё в 2019 году написал одноименный роман, а у его группы Dionysos есть одноименная песня в альбоме 2020 года Surprisier.

Первоначально главные роли предназначались Реде Катебу и Клеманс Поэзи, но позже их отдали Николя Дювошелю и Мэрилин Лима.

Действие разворачивается в Париже 2016 года, когда в результате наводнений в Европе под воду едва ли не ушел мост Александра III.

В 2020 году фильм вошел в программу Международного фестиваля Fantasia в Квебеке.

Это первый игровой фильм в карьере режиссера Матиаса Мальзьё.

Режиссер Матиас Мальзьё сам написал музыку для картины.

Мальзьё говорил, что вдохновением для «Русалки в Париже» послужили фильмы «Амели», «Выживут только любовники», «Девушка на мосту» и «Огни большого города».

Съемки проходили в Македонии, Париже и Этрета.

Матиас Мальзьё говорил о том, что сюжет фильма пришел к нему из его собственной жизни. Он тяжело переживал конец многих из своих отношений и сравнивал это чувство со скорбью.

По словам Матиаса Мальзьё, он начал писать книгу, которая легла в основу фильма, после терактов в Париже в 2015 году, что в некотором смысле помогло ему сбежать от пугающей его реальности.

Он — талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце — неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин…

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 августа 2020
Премьера онлайн 3 января 2021
Премьера в мире 11 марта 2020
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Матиас Мальзьё
Матиас Мальзьё
В ролях
Алексис Михалик
Алексис Михалик
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Чеки Карио
Чеки Карио
Мэрилин Лима
Мэрилин Лима
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русалка в Париже 4 постера
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Русалка в Париже смотреть онлайн

Русалка в Париже
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Гаспар с успехом у малочисленных посетителей скромного, но уютного парижского бара на барже вечер за вечером выступает на сцене с чувственными балладами. Он человек прошлого, передвигающийся по городу на роликовых коньках, обращающий внимание на стоящие за старыми вещами истории больше, чем на людей вокруг. Дела, как полагается, идут не очень, гонорар все скромнее, порой это горсть монет и пара купюр в десять евро. Его отец и по совместительству владелец заведения вот-вот будет готов продать…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
После карантина: раскрыты первые кассовые сборы кинотеатров в России Цифры ожидаемо скромные. 
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3 августа 2020 16:27
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