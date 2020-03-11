Русалка в Париже, 2020

Режиссер фильма Матиас Мальзьё в 2019 году написал одноименный роман, а у его группы Dionysos есть одноименная песня в альбоме 2020 года Surprisier.

Первоначально главные роли предназначались Реде Катебу и Клеманс Поэзи, но позже их отдали Николя Дювошелю и Мэрилин Лима.

Действие разворачивается в Париже 2016 года, когда в результате наводнений в Европе под воду едва ли не ушел мост Александра III.

В 2020 году фильм вошел в программу Международного фестиваля Fantasia в Квебеке.

Это первый игровой фильм в карьере режиссера Матиаса Мальзьё.

Режиссер Матиас Мальзьё сам написал музыку для картины.

Мальзьё говорил, что вдохновением для «Русалки в Париже» послужили фильмы «Амели», «Выживут только любовники», «Девушка на мосту» и «Огни большого города».

Съемки проходили в Македонии, Париже и Этрета.

Матиас Мальзьё говорил о том, что сюжет фильма пришел к нему из его собственной жизни. Он тяжело переживал конец многих из своих отношений и сравнивал это чувство со скорбью.

По словам Матиаса Мальзьё, он начал писать книгу, которая легла в основу фильма, после терактов в Париже в 2015 году, что в некотором смысле помогло ему сбежать от пугающей его реальности.