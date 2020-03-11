Русалка в Париже, 2020

Волшебная история о музыканте-скептике и его любви к белокурой русалке, выброшенной на берег Сены наводнением.
Спустя 7 лет после успеха анимационного фильма «Механика сердца» режиссер Матиас Мальзьё, в свой импровизированный отпуск занимавшийся только короткометражками, возвращается к полному метру. Мальзьё подошел к проекту с удивительной тщательностью: он выступил и как режиссер, и как сценарист, и как автор песен, прозвучавших в фильме, что неудивительно, так как он является солистом рок-группы Dionysos. Режиссер явно вдохновлялся романом Бориса Виана «Пена дней», наполненным странностями на грани абсурда и сентиментальностью, перечеркивающей все рациональное.
Талантливый музыкант Гаспар (Николя Дювошель) может очаровать любую из красавиц-парижанок, регулярно окружающих его. Но из-за своего разбитого сердца он разучился что-либо чувствовать, и ни одна женщина его больше не привлекает. Так было, пока, идя по улицам ночного Парижа, он не увидел на берегу Сены русалку. Одним своим видом Лула (Мэрилин Лима) способна свести в могилу любого мужчину. Для равнодушного Гаспара такие заявления смехотворны. Но в скором времени он понимает, что она пробудила в нем чувства, которые не сравнимы ни с чем, что ему доводилось испытывать прежде.
Режиссер фильма Матиас Мальзьё в 2019 году написал одноименный роман, а у его группы Dionysos есть одноименная песня в альбоме 2020 года Surprisier.
Первоначально главные роли предназначались Реде Катебу и Клеманс Поэзи, но позже их отдали Николя Дювошелю и Мэрилин Лима.
Действие разворачивается в Париже 2016 года, когда в результате наводнений в Европе под воду едва ли не ушел мост Александра III.
В 2020 году фильм вошел в программу Международного фестиваля Fantasia в Квебеке.
Это первый игровой фильм в карьере режиссера Матиаса Мальзьё.
Режиссер Матиас Мальзьё сам написал музыку для картины.
Мальзьё говорил, что вдохновением для «Русалки в Париже» послужили фильмы «Амели», «Выживут только любовники», «Девушка на мосту» и «Огни большого города».
Съемки проходили в Македонии, Париже и Этрета.
Матиас Мальзьё говорил о том, что сюжет фильма пришел к нему из его собственной жизни. Он тяжело переживал конец многих из своих отношений и сравнивал это чувство со скорбью.
По словам Матиаса Мальзьё, он начал писать книгу, которая легла в основу фильма, после терактов в Париже в 2015 году, что в некотором смысле помогло ему сбежать от пугающей его реальности.
Он — талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце — неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин…