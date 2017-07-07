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Бойся своих желаний Бойся своих желаний
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Wish Upon

Бойся своих желаний, 2017

2017 / США
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Таинственная шкатулка исполняет желания главной героини, но за все приходится платить
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Бойся своих желаний» снял режиссёр Джон Р. Леонетти, который поставил такие картины, как «Эффект бабочки 2» и «Проклятие Аннабель». Главные роли исполнили Шерилин Фенн («Твин Пикс», «О мышах и людях»), Джои Кинг («Заклятие», сериал «Фарго»), Шеннон Пёрсер (сериал «Очень странные дела»), Райан Филипп («Столкновение», «Линкольн для адвоката») и другие.

В центре сюжета картины «Бойся своих желаний» окажется девочка-подросток по имени Клэр. Её мать покончила с собой, отношения со сверстниками совсем не клеятся, а ещё она безответно влюблена в парня, который даже не обращает на неё внимания. Но в один день всё меняется, когда Клэр находит загадочную шкатулку. Теперь она может исполнить семь любых желаний. Однако поплатиться за них придётся чужой кровью. Как далеко зайдёт героиня в своём желании обрести любовь и счастье?

- Бюджет фильма «Бойся своих желаний» равен 12 миллионам долларов

- Сцена, в которой герои делают селфи в лобби отеля, снималась в гостинице Хилтоне (Торонто)

- В оригинале фильм называется Wish upon a star. Картина с таким же названием выходила в 1996 году, где в одной из ролей снялась Кэтрин Хайгл. Ленты никак не связаны между собой

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывает в ней?

5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 января 2018
Премьера в мире 7 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джон Р. Леонетти
Джон Р. Леонетти
В ролях
Шерилин Фенн
Шерилин Фенн
Джои Кинг
Джои Кинг
Райан Филипп
Райан Филипп
Элизабет Рем
Элизабет Рем
Сидни Парк
Сидни Парк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бойся своих желаний 4 постера
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Бойся своих желаний
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Наша рецензия
Когда Клэр была маленькой, ее мама покончила жизнь самоубийством. Прошли годы, теперь девушка живет с отцом, который зарабатывает, убирая мусор. Из-за этого она, как и многие до и после нее, является объектом насмешек и подколок со стороны одноклассников. Поэтому, когда ее отец находит странную шкатулку, Клэр, быстро «разобравшись» с ее устройством и загадав желания, расправляется с обидчиками. Правда, ее гнетут непонятные символы, раскиданные по шкатулке. Ведь с ее помощью девушка…
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Олег 14 января 2018, 12:35
Фильм для школьников. На ужасы не похоже, сюжет очень предсказуем. Нет неожиданных сцен, где вздрагиваешь от страха. Если коротко - аццтой.
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