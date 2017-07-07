Бойся своих желаний, 2017

«Бойся своих желаний» снял режиссёр Джон Р. Леонетти, который поставил такие картины, как «Эффект бабочки 2» и «Проклятие Аннабель». Главные роли исполнили Шерилин Фенн («Твин Пикс», «О мышах и людях»), Джои Кинг («Заклятие», сериал «Фарго»), Шеннон Пёрсер (сериал «Очень странные дела»), Райан Филипп («Столкновение», «Линкольн для адвоката») и другие.
В центре сюжета картины «Бойся своих желаний» окажется девочка-подросток по имени Клэр. Её мать покончила с собой, отношения со сверстниками совсем не клеятся, а ещё она безответно влюблена в парня, который даже не обращает на неё внимания. Но в один день всё меняется, когда Клэр находит загадочную шкатулку. Теперь она может исполнить семь любых желаний. Однако поплатиться за них придётся чужой кровью. Как далеко зайдёт героиня в своём желании обрести любовь и счастье?
- Бюджет фильма «Бойся своих желаний» равен 12 миллионам долларов
- Сцена, в которой герои делают селфи в лобби отеля, снималась в гостинице Хилтоне (Торонто)
- В оригинале фильм называется Wish upon a star. Картина с таким же названием выходила в 1996 году, где в одной из ролей снялась Кэтрин Хайгл. Ленты никак не связаны между собой
Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывает в ней?