Бойся своих желаний, 2017

«Бойся своих желаний» снял режиссёр Джон Р. Леонетти, который поставил такие картины, как «Эффект бабочки 2» и «Проклятие Аннабель». Главные роли исполнили Шерилин Фенн («Твин Пикс», «О мышах и людях»), Джои Кинг («Заклятие», сериал «Фарго»), Шеннон Пёрсер (сериал «Очень странные дела»), Райан Филипп («Столкновение», «Линкольн для адвоката») и другие.

В центре сюжета картины «Бойся своих желаний» окажется девочка-подросток по имени Клэр. Её мать покончила с собой, отношения со сверстниками совсем не клеятся, а ещё она безответно влюблена в парня, который даже не обращает на неё внимания. Но в один день всё меняется, когда Клэр находит загадочную шкатулку. Теперь она может исполнить семь любых желаний. Однако поплатиться за них придётся чужой кровью. Как далеко зайдёт героиня в своём желании обрести любовь и счастье?