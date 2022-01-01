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Басни Лафонтена
Fables de La Fontaine
Басни Лафонтена, 2006
2006 / Франция
8.9
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.9
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Жанр:
фэнтези
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8.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.9
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2006
Режиссер
Дон Кент
В ролях
Кристин Ферсен
Сесиль Брюн
Кристиан Бланк
Флоренс Виала
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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