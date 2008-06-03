Жизнь быстротечна и меняется каждый день. Но есть в нашей жизни вещи, которые были, остаются и останутся незыблемыми. Есть люди, которые существуют вне религий, вне социумов и вне времени. Люди, которые знают о жизни гораздо больше, чем остальные смертные – это шаманы, знахари, маги. Люди Природы, Духа, Силы.

"Баксы" — это казахское слово, с ударением на второй слог, означает "шаман". Соотвественно, герои фильма — шаманы, люди Природы, Духа, Силы.