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Баксы

Baksy 18+
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О фильме

Жизнь быстротечна и меняется каждый день. Но есть в нашей жизни вещи, которые были, остаются и останутся незыблемыми. Есть люди, которые существуют вне религий, вне социумов и вне времени. Люди, которые знают о жизни гораздо больше, чем остальные смертные – это шаманы, знахари, маги. Люди Природы, Духа, Силы.

"Баксы" — это казахское слово, с ударением на второй слог, означает "шаман". Соотвественно, герои фильма — шаманы, люди Природы, Духа, Силы.

Баксы - трейлер
Баксы  трейлер
Страна Россия / Казахстан / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 3 июня 2008
Дата выхода
3 июня 2008 Россия Наше кино 16+
2 октября 2008 Казахстан
18 октября 2008 США
2 октября 2008 Украина
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $5 747
Производство Les Petites Lumieres, Кинофабрика, Киностудия «Казахфильм»
Другие названия
Baksy, Native Dancer, Shamaan, Szamanka, Баксы
Режиссер
Гука Омарова
В ролях
Несипкуль Умарбекова
Фархат Аманкулов
Алмат Аянов
Толепберген Байсакалов
Все актеры и съемочная группа
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Шиzа 4.8
Шиzа (2004)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Баксы

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