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Крадущийся тигр, затаившийся дракон Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Киноафиша Фильмы Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon

Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2000

2000 / США / Тайвань / Гонконг / Китай
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Китае начала девятнадцатого века, на закате великой династии Цин, известный мечник, который стремится к просветлению, Ли Му Бай, решает отказаться от своего легендарного меча Зеленой Судьбы: острого четырехсотлетнего клинка героев. Чтобы отметить конец своей запятнанной кровью карьеры, Му Бай поручает прекрасной женщине-воительнице Шу Лянь это драгоценное оружие, которое она должна вернуть губернатору Ю. Однако, когда девушка оказывается там, дерзкий и ловкий вор в маске умудряется украсть его. Когда Шу Лянь идет по горячим следам опытного грабителя, на ее пути становятся безответная любовь, пылкая страсть и неодолимое стремление к свободе. Сможет ли Му Бай избавиться от своего жестокого прошлого?

  • Мишель Йео, сыгравшая Шу Лянь, намеренно не снималась в течение года до начала съемок, чтобы сосредоточиться на тренировках и изучении мандаринского диалекта.
  • Актеры практически всегда сами исполняли свои трюки. Компьютерные эффекты в фильме использовались лишь для удаления удерживающих их тросов.
  • Название фильма – это цитата из китайской мифологии. Она относится к сокрытию своей силы от других, совету, которому слишком хорошо следуют персонажи фильма.
  • Энг Ли назвал этот фильм своей «мечтой о Китае, которого, никогда не было».

Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски магического меча зеленой стали, похищенного тайными злоумышленниками. Впереди его ждет зловещая фигура давнего противника, наемного убийцы, который после долгого отсутствия снова вернулся на тропу войны…

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 18 мая 2000
Возраст 12+
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Чоу Юнь-Фат
Чоу Юнь-Фат
Мишель Йео
Мишель Йео
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Чжан Чжэнь
Лун Сихун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крадущийся тигр, затаившийся дракон 5 постеров
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Крадущийся тигр, затаившийся дракон
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