Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2000

В Китае начала девятнадцатого века, на закате великой династии Цин, известный мечник, который стремится к просветлению, Ли Му Бай, решает отказаться от своего легендарного меча Зеленой Судьбы: острого четырехсотлетнего клинка героев. Чтобы отметить конец своей запятнанной кровью карьеры, Му Бай поручает прекрасной женщине-воительнице Шу Лянь это драгоценное оружие, которое она должна вернуть губернатору Ю. Однако, когда девушка оказывается там, дерзкий и ловкий вор в маске умудряется украсть его. Когда Шу Лянь идет по горячим следам опытного грабителя, на ее пути становятся безответная любовь, пылкая страсть и неодолимое стремление к свободе. Сможет ли Му Бай избавиться от своего жестокого прошлого?