Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2000

В Китае начала девятнадцатого века, на закате великой династии Цин, известный мечник, который стремится к просветлению, Ли Му Бай, решает отказаться от своего легендарного меча Зеленой Судьбы: острого четырехсотлетнего клинка героев. Чтобы отметить конец своей запятнанной кровью карьеры, Му Бай поручает прекрасной женщине-воительнице Шу Лянь это драгоценное оружие, которое она должна вернуть губернатору Ю. Однако, когда девушка оказывается там, дерзкий и ловкий вор в маске умудряется украсть его. Когда Шу Лянь идет по горячим следам опытного грабителя, на ее пути становятся безответная любовь, пылкая страсть и неодолимое стремление к свободе. Сможет ли Му Бай избавиться от своего жестокого прошлого?
Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски магического меча зеленой стали, похищенного тайными злоумышленниками. Впереди его ждет зловещая фигура давнего противника, наемного убийцы, который после долгого отсутствия снова вернулся на тропу войны…