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Киноафиша Фильмы Колотун

Колотун

Kolotun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Семья Снегиревых готовится в последний раз встретить вместе Новый год, после которого Анфиса и Игорь расскажут сыну Роме о разводе. 

По пути на грустный праздник машина Снегиревых проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Ромка похищает силу волшебного артефакта – Хронотрона. Теперь, чтобы спасти Ромку, Новый год и будущее обоих миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном.

Но для победы им придется  вспомнить, как это быть настоящей дружной семьей.

Страна Россия
Год выпуска 2024
Производство Кинокомпания Зебра
Другие названия
Kolotun, Колотун
Режиссер
Олег Гусев
В ролях
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Дмитрий Калихов
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Иван Колесников
Иван Колесников
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Новости о фильме
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Стартовали съемки фэнтезийного фильма «Колотун» с Иваном Колесниковым и Агатой Муцениеце Доступны первые фото с площадки.
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5 марта 2024 15:50
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