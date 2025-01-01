Бессмертный граф изобрел машину, способную вернуть в настоящее некоторые из его воспоминаний. Когда граф отправился в прошлое, в наш мир вырвались персонажи из его воспоминаний! Школы, улицы, магазины - все переполняется рыцарями, колдуньями и простыми прохожими из прошлых столетий! Лишь пятеро детей, которые помогли запустить механизм, способны его остановить! Но для этого им предстоит отыскать бессмертного графа в его собственных воспоминаниях. Осмелятся ли Воронежские школьники окунуться в прошлое, чтобы спасти настоящее?!