Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Потерянные в воспоминаниях

Потерянные в воспоминаниях

Poteryannyye v vospominaniyakh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бессмертный граф изобрел машину, способную вернуть в настоящее некоторые из его воспоминаний. Когда граф отправился в прошлое, в наш мир вырвались персонажи из его воспоминаний! Школы, улицы, магазины - все переполняется рыцарями, колдуньями и простыми прохожими из прошлых столетий! Лишь пятеро детей, которые помогли запустить механизм, способны его остановить! Но для этого им предстоит отыскать бессмертного графа в его собственных воспоминаниях. Осмелятся ли Воронежские школьники окунуться в прошлое, чтобы спасти настоящее?!

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Бюджет 5 000 000 RUR
Другие названия
Poteryannyye v vospominaniyakh
Режиссер
Андрей Козлов
В ролях
Вячеслав Гардер
Вячеслав Гардер
Вячеслав Бухтояров
Мария Щербакова
Мария Щербакова
Максим Яковлев
Ирина Донских
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше