Фильмы в жанре опера

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ON
ONP опера: Галантные Индии
ONP опера: Князь Игорь
ONP: Платея
OP
Opera HD: Щелкунчик и Мышиный Король
OperaHD. ONP Опера: Богема
OperaHD: ONP. Свадьба Фигаро
OperaHD: Богема
OperaHD: Борис Годунов
OperaHD: Венская опера: Тоска
OperaHD: Дон Карлос
OperaHD: Дон Паскуале
OperaHD: Кармен
OperaHD: Макбет
OperaHD: Ноймайер. Орфей и Эвридика
OperaHD: Риголетто
OperaHD: Снегурочка
OperaHD: Тоска
RO
ROH опера: Фауст
ROH опера: Электра
ROH: Волшебная флейта
ROH: Тоска
ROHD: Мадам Баттефляй
ROHD: Отелло
ROHD: Трубадур
TH
The Met: Риголетто
TheatreHD: Агриппина
TheatreHD: Адриана Лекуврёр
TheatreHD: Аида
TheatreHD: Ангел-истребитель
TheatreHD: Ариадна на Наксосе
TheatreHD: Богема
TheatreHD: Богема: Курентзис
TheatreHD: Борис Годунов
TheatreHD: Валькирия
TheatreHD: Воццек
TheatreHD: Гензель и Гретель
TheatreHD: Девушка с Запада
TheatreHD: Диалоги кармелиток
TheatreHD: Дочь полка
TheatreHD: Евгений Онегин
TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский
TheatreHD: Золушка
TheatreHD: Идоменей
TheatreHD: Искатели жемчуга
TheatreHD: Кавалер розы
TheatreHD: Кармен
TheatreHD: Летучий голландец
TheatreHD: Луиза Миллер
TheatreHD: Любовный напиток
TheatreHD: Любовный напиток
TheatreHD: Любовь издалека
TheatreHD: Лючия ди Ламмермур
TheatreHD: Мария Стюарт
TheatreHD: Марни
TheatreHD: Мет: Дон Жуан
TheatreHD: Мет: Ромео и Джульетта
TheatreHD: Мет: Травиата
TheatreHD: Набукко
TheatreHD: Норма
TheatreHD: Огонь в душе моей
TheatreHD: Порги и Бесс
TheatreHD: Русалка
TheatreHD: Самсон и Далила
TheatreHD: Семирамида
TheatreHD: Так поступают все женщины
TheatreHD: Так поступают все женщины
TheatreHD: Тартюф, или Обманщик
TheatreHD: Тоска
TheatreHD: Травиата
TheatreHD: Травиата
TheatreHD: Фаэтон
TheatreHD: Эвридика
АД
Адриана Лекуврер
АИ
Аида
Аида
Аида
АН
Андре Шенье
Андре Шенье
Анна Болейн
АР
Армида
БА
Бал маскарад Live
Бал-маскарад
БЕ
Бенвенуто Челлини
БО
Богема
Богема
Богема
Большой театр: Руслан и Людмила
Борис Годунов
БУ
Буря
ВЕ
Венская опера: Лючия ди Ламмермур
Вертер
Веселая вдова
ВИ
Вильгельм Телль
ВО
Волшебная флейта
Волшебная флейта
Волшебная флейта
Волшебная флейта
ГЛ
Глайндборн: Волшебная флейта
ГР
Графиня Марица
ДВ
Двое Фоскари
ДЕ
Дева озера
ДЖ
Джоконда
ДО
Дон Жуан
Дон Жуан
Дон Жуан
Дочь полка
ЕВ
Евгений Онегин
ЗА
Зальцбург-100: Аида
Зальцбург-100: Волшебная флейта
Зальцбург-100: Дон Карлос
Зальцбург-100: Итальянка в Алжире
Зальцбург-100: Саломея
Зальцбург-100: Свадьба Фигаро
Зальцбург-100: Травиата
Зальцбург-100: Электра
ЗИ
Зигфрид
ЗО
Золотой петушок
Золушка
ИО
Иоланта / Замок герцога Синяя Борода
ИТ
Итальянка в Алжире
КА
Кавалер розы
Каприччио
Кармен
ЛА
Лакме
ЛЕ
Летучий Голландец
ЛУ
Лукреция Борджиа
Лукреция Борджиа 3D
Лулу
ЛЮ
Любовный напиток
Любовный напиток
МЕ
МЕТ Опера: Гамлет
Метопера: Отелло
Мефистофель
МА
Мадам Баттерфляй
Мадам Баттерфляй
Макбет
Манон
Манон Леско
Манон Леско
Мария Стюарт
МИ
Микадо
Милосердие Тита
НО
Норма
Норма
Нос
ОП
Опера на льду
ОТ
Отелло
Отелло 1970
ПА
Парсифаль
Парсифаль
ПИ
Питер Граймс
ПУ
Пуритане
РА
Расцвет и падение города Махагони
РИ
Риголетто
РО
Роберто Девере
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
СА
Саломея
СВ
Свадьба Фигаро
Свадьба Фигаро
Свадьба Фигаро
СЕ
Севильский цирюльник
Сельская честь. Паяцы
Сельская честь. Паяцы
СИ
Система безопасности
Сицилийская вечерня
СК
Сказки Гофмана
Сказки Гофмана
СО
Сорока-воровка
ТА
Так поступают все женщины
Так поступают все женщины
Тангейзер
ТО
Тоска
ТР
Травиата
Травиата
Три звезды в Берлине
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас
Тристан и Изольда
Троянцы LIVE
Трубадур
Трубадур
ТУ
Турандот
Турандот
Турандот
ФА
Фальстаф
Фальстаф
Фауст (Шарль Гуно)
ФР
Франческа да Римини
ХО
Хованщина
ЦА
Царская невеста
ЭЛ
Электра
ЭР
Эрнани
ЮЛ
Юлий Цезарь в Египте
анимация
аниме
балет
биография
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драма
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катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
мюзикл
нуар
опера
приключения
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спорт
триллер
ужасы
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фестиваль
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эротика
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