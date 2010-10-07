Темный мир, 2010

Подходит к концу очередной учебный год, и группа студентов-филологов отправляется на летнюю практику в глубинку. Там, в глухих северных деревеньках, они будут собирать у старожилов песни, легенды, заговоры... В походе одна из девушек, Марина Леонова, отступает от основного маршрута и пробирается вглубь леса. Следом за ней увязывается одногруппник Костя. Вместе они попадают на старинное кладбище, рядом с котором стоит заброшенный дом. Любопытство заводит молодых людей в подвал ветхого строения, где они находят мумию и древний щит с загадочными письменами. Не зная, что артефакт проклят, Марина дотрагивается до щита и выпускает на волю целое полчище злых духов…