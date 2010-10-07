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Темный мир Темный мир
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Темный мир, 2010

2010 / Россия
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22 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Подходит к концу очередной учебный год, и группа студентов-филологов отправляется на летнюю практику в глубинку. Там, в глухих северных деревеньках, они будут собирать у старожилов песни, легенды, заговоры... В походе одна из девушек, Марина Леонова, отступает от основного маршрута и пробирается вглубь леса. Следом за ней увязывается одногруппник Костя. Вместе они попадают на старинное кладбище, рядом с котором стоит заброшенный дом. Любопытство заводит молодых людей в подвал ветхого строения, где они находят мумию и древний щит с загадочными письменами. Не зная, что артефакт проклят, Марина дотрагивается до щита и выпускает на волю целое полчище злых духов…

  • В 2010 году в издательстве “Азбука-Классика” вышла новеллизация фильма, авторами выступили фантасты Ирина Андронати и Андрей Лазарчук. 
  • Светлана Иванова (Марина) и Иван Жидков (Костя) в 2006 году снимались вместе в комедийном фильме “Формула зеро”. 
  • В 2013 году в прокат вышел фильм Олега Асадулина “Темный мир: Равновесие”, который изначально планировался как продолжение истории. Однако во время работы над сценарием было принято решение - действие будет разворачиваться в той же вселенной, но главные герои и сюжетные линии будут другими. 
  • Финальные сцены фильма снимались в Мраморном каньоне, находящемся в Южной Карелии. Этот каньон известен тем, что мраморные материалы оттуда использовались при строительстве большей части классических архитектурных ансамблей Петербурга. 
  • В 2010 году по мотивам фильма был издан одноименный роман авторства известных российских фантастов Ирины Андронати и Андрея Лазарчука. Как и фильм, книга была подвергнута критике за неровный сюжет и многочисленные логические дыры. 
  • При разработке костюмов главных героев за основу были взяты национальные костюмы небольшого финно-угорского племени лопарей, многие члены которого до сих пор живут в карельских лесах. Они обладают богатейшей культурой и этносом.

Группа студентов отправляется в фольклорную экспедицию по глухим северным деревням. В одной из них главная героиня – девушка, увлечённая мистикой и романтикой загробного мира – находит древний могильник, а в нём – магический щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает духов прошлого, вызывает на себя их гнев, но и сама приобретает сверхчеловеческие способности. Студентам приходится вступить в долгое противостояние с силами зла.

7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 октября 2010
Премьера в мире 7 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Елена Панова
Елена Панова
Владимир Носик
Владимир Носик
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Все актеры и съемочная группа
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