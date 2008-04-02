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Дочь
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Die Tochter

Дочь, 2008

2008 / Австрия
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мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 2 апреля 2008
Режиссер
Бернхард Каммел
В ролях
София Чернев
Вера Бараньяи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь 1 постер
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