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Темный мир: Равновесие Темный мир: Равновесие
Киноафиша Фильмы Темный мир: Равновесие

Темный мир: Равновесие, 2013

2013 / Россия
3.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двадцатилетняя девушка Даша учится медицинском факультете РГУ. Она хранит странную тайну: десять лет назад давно умерший отец подарил ей таинственный амулет, который должен сохранить ее от зла. Внезапно амулет пропадает, а той же ночью его возвращает ей неизвестный мужчина, заявивший, что она – избранная. Сбежав от сумасшедшего, на следующий же день Даша открывает, что мир оказывается куда больше, чем ей казалось: оказывается, он переполнен “тенями” – вампирами из темного измерения, которые питаются человеческой жизненной силой. Даша становится частью Службы Доставки, охраняющей наше измерение от вампиров. Она не знает, что на нее нацелился могущественный колдун, жаждущий власти над миром. 

  • Изначально вышедшая в кинотеатрах в виде полнометражного фильма, позже расширенная версия истории вышла в виде 12-серийного телесериала на канале СТС. 
  • РГУ, в котором учатся трое главных героев фильма, на самом деле вымышленное учебное заведение. Его роль “играло” сразу несколько зданий, в том числе МГТУ имени Баумана, РГГМУ, МЭИ и Театр Российской Армии, зачастую доработанные после съемок с помощью компьютерной графики и спецэффектов. 
  • На совместные съемки фильма и сериала ушло 118 дней. 

Скоро твой мир изменится…

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких как мы - доставлять их обратно в Темный мир. Надвигается катастрофа и человечество может оказаться во власти тьмы…

И только мы можем сохранить равновесие.

3.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 декабря 2013
Премьера в мире 5 декабря 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Мария Пирогова
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Евгения Брик
Евгения Брик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темный мир: Равновесие 13 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Низкопробный фильм во всем-от актерской игры до спецэффектов
Спецэффекты-на уровне"Три орешка для Золушки" и "Гостья из… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного 1 января в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение сериала о нелегкой жизни сотрудников московского филиала небесной канцелярии «Предпоследняя инстанция». Предлагаем провести новогодние каникулы в компании хитрого и обаятельного героя Павла Прилучного, а заодно посмотреть другие фильмы и сериалы с участием замечательного актера.  
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27 декабря 2010 16:32
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