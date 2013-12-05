Темный мир: Равновесие, 2013

Скоро твой мир изменится…

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких как мы - доставлять их обратно в Темный мир. Надвигается катастрофа и человечество может оказаться во власти тьмы…

И только мы можем сохранить равновесие.