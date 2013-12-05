Темный мир: Равновесие, 2013

Двадцатилетняя девушка Даша учится медицинском факультете РГУ. Она хранит странную тайну: десять лет назад давно умерший отец подарил ей таинственный амулет, который должен сохранить ее от зла. Внезапно амулет пропадает, а той же ночью его возвращает ей неизвестный мужчина, заявивший, что она – избранная. Сбежав от сумасшедшего, на следующий же день Даша открывает, что мир оказывается куда больше, чем ей казалось: оказывается, он переполнен “тенями” – вампирами из темного измерения, которые питаются человеческой жизненной силой. Даша становится частью Службы Доставки, охраняющей наше измерение от вампиров. Она не знает, что на нее нацелился могущественный колдун, жаждущий власти над миром.
Скоро твой мир изменится…
Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких как мы - доставлять их обратно в Темный мир. Надвигается катастрофа и человечество может оказаться во власти тьмы…
И только мы можем сохранить равновесие.
Спецэффекты-на уровне"Три орешка для Золушки" и "Гостья из… Читать дальше…