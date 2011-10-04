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Постер фильма Рождественское приключение Бетховена
4.4
Киноафиша Фильмы Рождественское приключение Бетховена
4.4

Рождественское приключение Бетховена

, 2011
Beethoven's Christmas Adventure
США, Канада / комедия, фэнтези / 18+
Постер фильма Рождественское приключение Бетховена
4.4

О фильме

Рождественский эльф случайно взлетел в санях Санты и в небольшом городке случилась авария и он потерял волшебный мешок с игрушками. Бетховену предстоит спасти эльфа, забрать мешок у жадных мошенников и вернуть санки Санте до наступления Рождества.

В ролях

Джон Клиз
Джон Клиз
The Narrator
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг
Kenny
Манро Чэмберс
Mason
Ким Родес
Christine
Роберт Пикардо
Smirch
Жан Скин
Gal in Crowd
Candace Smith
Pedestrian Woman
Кайл Мэсси
Henry
Джон О’Харли
Mr. Rexford
Ryan Miller
Catty Elf
Режиссер Джон Пуч
Сценарист Эми Холден Джонс, Джон Хьюз, Daniel Altiere, Стивен Алтире
Композитор Крис Бэйкон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 21 декабря 2024
Премьера в мире 4 октября 2011
Дата выхода
8 ноября 2011 Австралия PG
7 ноября 2011 Бразилия 10
4 октября 2011 Великобритания U
10 ноября 2011 Германия 0
8 ноября 2011 США PG
4 октября 2011 Франция TP
MPAA PG
Производство Manitoba Film and Video Production Tax Credit, Original Pictures, Universal International Pictures (UI)
Другие названия
Beethoven's Christmas Adventure, Beethoven - L'avventura di Natale, Beethoven a pátranie po kúzelnom vaku, Beethoven karácsonyi kalandja, Beethoven Salva o Natal, Beethoven sauve Noël, Beethoven: Aventura de Natal, Beethoven: Una aventura navideña, Beethoven: Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, Beethoven'ın Yeni Yıl Macerası, Beethovenin jouluseikkailu, Beethovenova božićna avantura, Beethovenovo vianočné dobrodružstvo, Beethovens abenteuerliche Weihnachten, Beethovens juläventyr, Bēthovena Ziemassvētku piedzīvojums, Betovenova božićna avantura, L'Aventure de Noël de Beethoven, La aventura navideña de Beethoven, Коледното приключение на Бетовен, Різдвяна пригода Бетховена, Рождественское приключение Бетховена, 貝多芬聖誕大冒險, Beethoven - Salva o Natal, Beethoven's 7th: Christmas Adventure, Beethoven Aventura de Navidad, Beethoven - Aventura de Natal, Beethoven 7 - Beethoven sauve Noël

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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