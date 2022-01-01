Фильмы в жанре военный

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07
07 меняет курс
13
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
19
1917
1939
1941
1944
28
28 панфиловцев
30
300 спартанцев
303-я дивизия
38
38-я параллель
4
4 дня в мае
5
5 дней в августе
71
71
72
72 метра
72 часа
9
9
9
9 рота
GO
Golda
NO
No comment
P-
P-51: Истребитель драконов
TH
The Nightingale
VН
Vнук
WH
White Bird: A Wonder Story
А
А зори здесь тихие
А зори здесь тихие...
АВ
Аванти пополо
Август. Восьмого
Австралия
АГ
Агнус Дей
АД
Адмирал Нахимов
Адъютант его превосходительства
АЙ
Айла: Дочь войны
АК
Академия смерти
Акт любви
Акция
АЛ
Аламо
Александр
Александр Великий
Александр Невский
Алиме
Алиса на войне
Алитет уходит в горы
Алые погоны
Альба Регия
АМ
Амиго
АН
Английская клубника
Английский пациент
Антропоид
АП
Апокалипсис сегодня
АР
Арарат
Армейская история
Армейские приключения
Армия преступников
Арсенал
АТ
Атака легкой кавалерии
Атака на Перл Харбор
Аты-баты, шли солдаты...
АУ
Аустерия
АФ
Афганец
Афганский излом
Африка
АЭ
Аэроград
БА
Баария
Багряные берега
Балет в пламени войны
Балканкан
Балканский рубеж
Баллада о солдате
Баллада о старом оружии
Балтийское небо
Барака
Бархатный сезон
Батальонъ
Батальоны просят огня
БЕ
Бег
Без вести пропавший
Без надежды
Без права на провал
Без цензуры
Безнадежная ситуация... Но не серьезная
Безродные звери
Безумие
Безымянная – одна женщина в Берлине
Бекки Шарп
Белая лента
Белая птица с черной отметиной
Белое солнце пустыни
Белые скалы Дувра
Белый взрыв
Белый тигр
Берег спасения
Береговая охрана
Берем всё на себя
Берлин
Беспокойное хозяйство
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки (реж. версия)
Бессмертный гарнизон
Бесстрашные
БИ
Бирманская арфа
Битва за Англию
Битва за Москву
Битва за Севастополь
Битва за Тайэрчжуан
Битва на Шельде
Битва на кровавом пляже
Битва при Лонгтане
Битва при Сарагахри
Битва у Красной скалы 2
Битва умов
БЛ
Блокада. Ленинградский метроном
Блокадная кровь
Блокпост
БО
Богдан-Зиновий Хмельницкий
Боевой конь
Бой местного значения
Бойня №5
Большая красная единица
Большая прогулка
Большой парад
Большой побег
Босоногий Гэн
Бофор
БР
Братство
Братья
Брестская крепость
Броненосец «Потемкин»
Брызги шампанского
БУ
Буду помнить
Бункер
Буран
БЫ
Был настоящим трубачом
Быть или не быть
В
В 6 часов вечера после войны
В августе 44-го
В ад и обратно
В белом плену
В бой идут одни старики
В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе
В двух шагах от «Рая»
В долине Эла
В июле 1916: Битва на Сомме
В краю крови и меда
В лесах под Ковелем
В любви и войне
В мирные дни
В небе "Ночные ведьмы"
В огне брода нет
В ожидании Ани
В семнадцать мальчишеских лет
В созвездии Быка
В сторону от войны
В стране
В темноте
В трудный час
В тумане
В тылу врага
В тылу врага
В тылу врага
ВА
Валерий Чкалов
Варшавская битва 1920 года
Варяг
Ватерлоо
ВД
Вдали от родины
ВЕ
Ведьма войны
Великая битва
Великая иллюзия
Великий диктатор
Великий перелом
Великий рейд
Величайший пивной забег в мире
Венок сонетов
Венские каникулы
Вертикальный взлет
Весна
Весури
Ветер
Ветер, который качает вереск
Вечный путь
ВЗ
Взвод
Взгляд Одиссея
Взгляд ночи
Взорвать Гитлера
Взять живым
ВИ
Вирунга
ВК
Вкус солнечного света
ВН
Вне закона
ВО
Во имя чести
Водил поезда машинист
Военная книга
Военная охота
Военно-полевой госпиталь
Военные потери
Военный фотограф
Вожделение
Возвращение домой
Возвращение с фронта
Воздух
Воздушный бой
Возмездие
Война
Война
Война
Война Харта
Война волков 2
Война и мир
Война и мир
Война на другом берегу
Война окончена
Война по принуждению
Война под землей
Войны Пентагона
Войско Мын Бала
Волчья стая
Волынь
Восемь сотен
Воспоминания о будущем
Восстание Кейна
Восточный коридор
Восхождение
ВР
Враг у ворот
Враги
Время патриотов
Время собирать камни
Время танцора
ВС
Все по домам
Всевидящее око
Встреча на Эльбе
Встреча перед разлукой
ВТ
Вторжение
Второе дыхание: на рубеже атаки
ВЫ
Выбор Олега
Выбор капитана Корелли
Вызов
Высота 220
Высший принцип
ГА
Гамсун
Ганга Дин
Ганновер-Стрит
ГД
Где соприкасаются руки
Где-то гремит война
ГЕ
Генерал
Генерал Рахимов
Генерал делла Ровере
Генеральская дочь
Генрих V
Генрих Наваррский
Герои Келли
Герои Телемарка
Герои Шипки
Герой
Герой 115
ГИ
Гибель Богов
Гибель эскадры
ГЛ
Главный конструктор
ГН
Гнездо шершней
ГО
Говорит Москва
Говорит Москва
Говорящие с ветром
Год, опасный для жизни
Гойя в Бордо
Голкипер
Голова в облаках
Голубые дороги
Гора 2
Гордость и страсть
Горит ли Париж?
Город жизни и смерти
Горы и камни
Горькая победа
Горький можжевельник
Горячие головы
Горячие головы 2
Горячий снег
ГР
Граница 1918
Грейхаунд
Груз 300
Грязная дюжина
ГУ
Гу-га
Гусар на крыше
ДА
Да будет жизнь!
Далеко от Вьетнама
Дарфур. Хроники объявленной смерти
Дачная поездка сержанта Цыбули
ДВ
Два бойца
Два года над пропастью
Двадцать шесть бакинских комиссаров
Дважды рожденный
Двое и война
Двойная петля
ДЕ
Девушка с обложки
Девятаев
Девятнадцать девушек и один моряк
Девятый день
Действуй по обстановке
Декабрьская жара
Делай – раз!
День войны
День зверя
День командира дивизии
День победы
Дерзость
Десант
Десант на Прчево
Дети Евы
Дети Уиндермира
Дети славы
ДЖ
Джонни Бешеный Пес
Джордж из Динки-джаза
Джульбарс
ДИ
Диверсант
Дикая дивизия
Дикие гуси
ДЛ
Для Саши
ДН
Дни и ночи
Дни славы
ДО
Добро пожаловать в Сараево
Добровольцы
Доброе утро, Вьетнам
Дожить до рассвета
Доктор Живаго
Долг
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
Донбасс. Окраина
Дорога жизни
Дорога к Иерусалиму
Дорога к свободе
Дорога на Берлин
Дорога на Санта-Фе
Дорогой Джон
Дотронься до неба
Дочь Стратиона
ДР
Другая мать
Другое время, другое место
Друзья
ДУ
Дума о Ковпаке: Буран
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Дума о Ковпаке: Набат
Дуэлянты
ДЮ
Дюнкерк
ЕВ
Европа, Европа
ЕД
Единичка
Единственная дорога
ЕС
Если враг не сдается
Если все...
Если дорог тебе твой дом
Если завтра война
Если ты где-нибудь есть...
ЕЩ
Еще о войне
ЖА
Жаворонок
Жажда
Жанна Де Арк
Жанна д'Арк
Жанна-женщина
ЖД
Жди меня
ЖЕ
Железная сотня
Железнодорожные тигры
Железный крест 2: Штайнер
Желяры
Жена смотрителя зоопарка
Женские радости и печали
Женщины-агенты
Женя, Женечка и "Катюша"
Жеребенок
ЖИ
Живой
Живые и мертвые
Живые картинки
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
Жизнь как чудо
Жизнь прекрасна
Жила-была девочка
Житель равнин
Жить
ЖО
Жонглер
ЗА
За власть советов
За гранью
За нами Москва
За тех, кто в море
Завтра была война
Заговор
Загон
Задняя дверь в ад
Зажечь в Касбе
Зайтун
Западный фронт, 1918 год
Запрет
Запрещенная реальность
Запрещенные игры
ЗВ
Звезда
Звезда
Звезда надежды
Звездная мишень
Звезды и солдаты
Звезды на крыльях
Звезды под Луною
ЗД
Здесь твой фронт
Здравия желаю! или Бешеный дембель
ЗЕ
Земля картелей
Земля, до востребования
Земляк
ЗИ
Зима в военное время
Зимняя война
Зимняя гроза
Зимородок
ЗО
Золотая молодежь
Золотой эшелон
Зоопарк
Зося
Зоя
Зоя
ЗУ
Зулусы
И
И никто на свете ...
И ты увидишь небо
ИВ
Иван Никулин - русский матрос
Иваново детство
ИГ
Игра без правил
ИД
Идеальный день, чтобы умереть
Иди и играй
Иди и смотри
ИЖ
Ижорский батальон
ИМ
Им было девятнадцать
Иметь и не иметь
Император
Императорско-королевские дезертиры
Империя Солнца
Имя
ИН
Иностранный корреспондент
ИО
Иоанна
ИС
Исключение
Искупление
Истребители
Исход
КА
Кавалерия
Кавказская рулетка
Кавказский пленник
Каждый раз мы говорим "Прощай"
Казненные рассветы
Калашников
Камень терпения
Канал
Канзасские рейдеры
Канонерка
Капитан Ньюмэн, доктор медицины
Картины мира и подписи войны
Катынь
КЕ
Кедма
Кербела
КИ
Киборги
Киппур
Китайский вариант / Участь женщины
КЛ
Клезмер
Клеопатра
Ключ
Клятва
Клятва
КО
Когда дует ветер
Кодовое имя "Изумруд"
Колобанов. Бой под Войсковицами
Команда А
Командир счастливой «Щуки»
Комиссары
Конец пути
Конец романа
Контрудар
Координаты неизвестны
Координаты смерти
Корабли штурмуют бастионы
Корабль дураков
Коридор бессмертия
Кориолан
Коровы
Короли отправляются в путь
Король Артур
Король Генрих V
Король нищих
Корпус генерала Шубникова
Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом
Косоглазое счастье
Котовский
КР
Красные дьяволята
Красные хвосты
Красные, белые, мертвые
Красный Гаолян
Красный барон
Крейсер
Крепкий орешек
Крепость на колесах
Крепость: щитом и мечом
Кровавая битва на перевале Куньлунь
Кровавая клятва
Кровь чужих
Кромвель
Крутой поворот
Крылья
Крылья урагана
Крюк
КТ
Кто вернется - долюбит
КУ
Куда ты идешь, Аида?
Кукушка
Кукушка в темном лесу
ЛА
Ланселот Озерный
ЛЕ
Легенды осени
Легионеры
Леди Гамильтон
Леди Кунг Фу
Лейтенант
Лейтенант Суворов
Ленинград
Ленинград в борьбе
Лес богов
Лесная баллада
Лестница в небо
Летающая парочка
Летна
Лето 1941 года
Летчик
Летят журавли
ЛИ
Ливан
Лили Марлен
Линии Веллингтона
Линия Маннергейма
Линия фронта
Линкольн
ЛО
Лоуренс Аравийский
ЛУ
Лучшая защита
ЛЮ
Люди 1941 года
МА
Магазин на площади
Май
Майкл Коллинз
Майор Данди
Майские звезды
Макбет
Макс Манус. Человек Войны
Малахов курган
Малена
Маленькие женщины
Маленький сержант
Малыш
Мальчик в полосатой пижаме
Мальчик русский
Мальчишки ехали на фронт
Мальчишку звали капитаном
Мама, я жив
Мандарины
Маникарника: Королева Джханси
Мария. Спасти Москву
Марсельеза
Марта
Машенька
МГ
Мгновения любви
МЕ
Мелодия
Мерседес уходит от погони
Мертвая нация
Метель души
МИ
Мидуэй
Минута молчания
Мир входящему
Миссия в Кабуле
Мистер Пип
МН
Мне было девятнадцать
МО
Могила светлячков
Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Мой путь
Молодая гвардия
Молодые львы
Молодые сердца
Молчание
Молчание моря
Молчание моря
Момент истины
Моонзунд
Морпехи
Морпехи 2
Морпехи 3: В осаде
Морской охотник
Морской характер
Моряки
Мост
Мост Ватерлоо
Мост слишком далеко
Мост через реку Квай
Мосты у Токо-Ри
Моя мама, война и я
МУ
Мужество в бою
МЫ
Мы были солдатами
Мы из будущего
Мы смерти смотрели в лицо
Мы, русский народ
НА
На Париж
На безымянной высоте
На войне как на войне
На гражданке
На западном фронте без перемен
На западном фронте без перемен
На киевском направлении
На плечо!
На подвиг отчизна зовет
На пути в Берлин
На семи ветрах
На страже смерти
Назначаешься внучкой
Накойкаци
Налёт грейхаундов
Наполеон
Наступит ночь
Нашествие
Наши девушки
Наши матери
НЕ
Не брать живым
Небесный тихоход
Небо
Небо Москвы
Небо измеряется милями
Недельное. Первые километры войны
Нежный возраст
Необстрелянные
Необходимое убийство
Необыкновенная выставка
Непобедимый
Непобежденный гарнизон
Непокоренные
Непокоренный
Несломленный
Несокрушимый
Нет неизвестных солдат
НИ
Ни шагу назад
Никто, кроме нас...
Нина
Ничья земля
НО
Новые американские граффити
Норжима
Нормандия - Неман
Ночная серенада
Ночь длиною в жизнь
Ночь на кордоне
НУ
Нули и единицы
НЮ
Нюрнберг
О
О возвращении забыть
О тех, кого помню и люблю
ОБ
Об этом забывать нельзя
Обелиск
Облава
Обманутый
Оборона Севастополя
Обреченные на войну
Объединенная зона безопасности
ОГ
Огненные версты
ОД
Ода моему отцу
Одесские каникулы
Один и восемь
Один шанс из тысячи
Однажды в апреле
Однажды в пустыне
ОЖ
Ожидание полковника Шалыгина
ОК
Окраина
ОЛ
Олеко Дундич
Оленья охота
ОН
Она защищает Родину
Они были первыми
Они никогда не станут старше
Они сражались за Родину
Они шли за солдатами
Они шли на Восток
ОП
Операция «Мясной фарш»
Оптимистическая трагедия
ОР
Орел приземлился
Орленок
ОС
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Прорыв
Осенью 41-ого
Особо важное задание
Особое задание
ОТ
От Буга до Вислы
Отвага женщин
Отец
Отец солдата
Откинь гигантскую тень
Отныне и во веки веков
Отряд 10 из Наварона
Отряд Трубачева сражается
Отряд героев
Отряд особого назначения
Отряд специального назначения
Отчаянные мстители
Отчаянный ход
ОХ
Охота на единорога
Охотник на оленей
Охотники за сокровищами
Охрана замка
ПА
Падение Берлина
Падение последней империи
Память
Парашюты на деревьях
Парень из нашего города
Парень из тайги
Партизанская искра
Пассажирка
Патриот
Паттон
ПЕ
Пение невест
Пепел и алмаз
Первая Конная
Первый Оскар
Первый день свободы
Первый отряд
Первый после бога
Перегон
Перед рассветом
Перл Харбор
Персиполис
Песнь о Маншук
Песнь о России
Песочный замок
Песчаные крысы
Петр Первый
Печальная баллада для трубы
ПИ
Пикирующий бомбардировщик
Письма с Иводзимы
ПЛ
Пламя и Цитрон
Пленный
ПО
По данным уголовного розыска...
По зову сердца
По ком звонит колокол
По методу Харма
По соображениям совести
По этапу
Повелитель бури
Повелитель стихий
Повесть о настоящем человеке
Повесть о чекисте
Повесть пламенных лет
Погоня с Дьяволом
Под каменным небом
Под огнем
Подвиг Одессы
Подводная лодка
Подольские курсанты
Подрыв
Подсолнухи
Поезд
Поезд в далекий август
Пока есть время
Пока не поплывут
Полковник Квятковский
Полонез Огинского
Полуночное солнце
Полуночные колокола
Польская сибириада
Польский альбом
Порох
Послание
Посланник
После Валькирии: Рассвет Четвертого рейха
Последнее метро
Последние залпы
Последний аттракцион
Последний бронепоезд
Последний из Могикан
Последний легион
Последний отсчет
Последний самурай
Последствия
Последствия войны
Постарайся остаться живым...
Потерянный патруль
Потомок Чингисхана
Потомство дракона
Поход Роммеля
Похождения бравого солдата Швейка
ПР
Праздник
Праздники любви
Привет с фронта
Приговоренный к смерти бежал
Призраки войны
Приказ «Уничтожить»
Приказ: Перейти границу
Приказ: огонь не открывать
Приключения Вернера Хольта
Приходи свободным
Пришел солдат с фронта
Про Петра и Павла
Проверено - мин нет
Проверка на дорогах
Пропавший отряд
Прорыв
Противостояние
Процесс Жанны д’Арк
Прощай
Прощай, оружие
Прощание с дураками
Прощаться не будем
Прыжок на заре
ПТ
Птаха
Птицы, сироты и блаженные
ПУ
Пулевое ранение
Пункт назначения — Токио
Пункт пропуска. Офицерская история
Пурпурная бабочка
Пустыня Тартари
Путешествие отверженных
Путь в Иерусалим
Пушки острова Наварон
ПЯ
Пятеро одной крови
Пятнадцатая весна
Пятнадцать минут войны
Пятое наступление
Пять невест
ПЁ
Пёс рыжий
Р.
Р.В.С.
РВ
РВС
РА
Радуга
Радуга
Разведчики
Разведчики: Война после войны
Разговор ангелов
Разжалованный
Ракеты не должны взлететь
Раны
Раскрашенная птица
Расскажи спартанцам
РЕ
Ребенок
Революция
Революция, я люблю тебя!
Резня зомби 2: Рейх мёртвых
Репортерша
Репрессалии
РЖ
Ржев
РИ
Рим – открытый город
Риорита
Ричард III
Ричард III
Ричард Львиное Сердце
РО
Роб Рой
Родина или смерть
Рожденный четвертого июля
РУ
Русская жертва
Русь изначальная
РЯ
Рябиновый вальс
Рядовой Александр Матросов
Рядовой Бенджамин
Рядовой Чээрин
СА
Сады камней
Сало, или 120 дней Содома
Сальвадор
Самый длинный день
Самый медленный поезд
Саперы
Сатанинское семя
Сахара
Сахара
СВ
Свет надежды
Свидетели
Свободный штат Джонса
Связь времен
СЕ
Севастополь 1942
Северная звезда
Седьмая пуля
Седьмой спутник
Секретное оружие
Сектор 4
Семнадцатый трансатлантический
Семнадцать мгновений весны
Семь пар нечистых
Серафина из Санлиса
Сердца мира
Сердце друга
Сестра милосердия
Сестренка
Сети шпионажа
СИ
Сибириада
Сильное сердце
Сильные духом
Синегория
Сирийская соната
СК
Сквозь огонь
Склонность
СЛ
Слава
Славный малый
Следопыт
Следую своим курсом
Слишком поздно, герой
Слуга государев
Служили два товарища
Слушать в отсеках
СМ
Смейся или умри
Смелые люди
Смерть Людовика XIV
СН
Снайпер
Снайпер
Снайпер 2
Снайпер Саха
Снайпер: Наследие
Снайперы
Снимки нашей планеты и письмена войны
СО
Собибор
Создатели тени
Солдатик
Солдаты
Солдаты Буффало
Соломон и царица Савская
Сопротивление
Сорок дней Мусы Дага
Сотрудник ЧК
Софья Грушко
СП
Спасательная шлюпка
Спасенное поколение
Спасибо за вашу службу
Спаситель
Спасительный рассвет
Спасти рядового Райана
Спецотдел WP
Список Шиндлера
Спокойный день в конце войны
СТ
Сталинград
Сталинград
Сталинград
Сталинградская битва
Старое ружье
Старшина
Стеклянный дом
Стена
Сто солдат и две девушки
Страна тигров
СУ
Субботний роман
Суд народов
Судьба
Судьба человека
СХ
Схватка
СЧ
Счастливого Рождества
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Счастье мое
СЫ
Сын полка
Сыновья уходят в бой
Т-
Т-34
ТА
Тайная война Гарри Фригга
Тайная жизнь
Тайная прогулка
Так и будет
Так кончается наша ночь
Так мало никогда
Так начиналась легенда
Такая женщина
Такой большой мальчик
Тактика бега на длинную дистанцию
Танки
Тарас Бульба
Ташакор
ТЕ
Темные времена
Тень врага
ТИ
Тит Андроний
Тихая застава
Тихий Дон
ТО
Тобрук
Товарищ Песня
Токийский процесс
Тонкая красная линия
Топор войны
Торпедоносцы
Тот, кто придет
ТР
Тревожный месяц вересень
Третий пункт протокола
Третий тайм
Третий удар
Третий удар / Южный узел
Третья часть ночи
Три англичанки за городом
Три дня до весны
Три комнаты меланхолии
Трое вышли из леса
Трое суток после бессмертия
Троецарствие
Тройное эхо
Трон в крови
Тропой войны
Тропы славы
Трудная жизнь
ТУ
Туземцы
Туман
Турецкий гамбит
ТЫ
Ты помнишь
ТЯ
Тяжелая вода
У
У них есть Родина
У твоего порога
УБ
Убийцы выходят на дорогу
УЗ
Узел
Узники Бомона
УК
Украинская вендетта
Украинская рапсодия
Укрощение огня
УЛ
Улицы героев
Уловка 22
УН
Унесенные ветром
УО
Уолкер
УР
Урожай дьявола
Уроки темноты
Уроки фарси
УТ
Утомленные солнцем 2: Цитадель
Утренний патруль
УЦ
Уцелевший
УЧ
Ученик дьявола
ФА
Фальшивка
Фальшивомонетчики
ФИ
Филер
ФЛ
Флаги наших отцов
Фландрия
ФО
Форма воды
Форпост
Форт Аламо
Форт Саган
ФР
Франц + Полина
Французская сюита
Фронт в тылу врага
Фронт за линией фронта
ХА
Хаджи-Мурат
Хайтарма
ХИ
Хиросима, моя любовь
ХЛ
Хлеб детства моего
ХО
Хозяин морей: На краю Земли
Холм
Холодная гора
Хочу верить
ХР
Храброе сердце
Хроника пикирующего бомбардировщика
ЦА
Царство
Царство небесное
Царь Давид
ЦЕ
Цель вижу
Цельнометаллическая оболочка
Центурион
ЧА
Чай с Муссолини
Чаклун и Румба
Чапаев
Час ноль
Частная война
ЧЕ
Че (Часть вторая)
Человек с ружьем
Человеческий фактор
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
Через воды
Черная книга
Черный Ястреб
Черный капитан
Четыре пера
ЧО
Чочара
ЧТ
Чтец
ЧУ
Чувство
Чудо
Чудо Святой Анны
Чужой против хищника
ШЕ
Шел четвертый год войны
Шестое июля
ШК
Школа мужества
Шкура
ШО
Шоа
ШП
Шпион
Шпион в черном
Шпионка
Шпионская игра
ШР
Шрам Сербии
ШТ
Штиль
ШУ
Шуаны!
ЩИ
Щит и меч
ЭЙ
Эйхман
ЭК
Экипаж машины боевой
Эксперимент доктора Абста
Экспресс Фон Райена
Экспресс на Касабланку
ЭН
Энигма
ЭП
Эпоха героев
ЭР
Эрна на войне
ЭС
Эскадрилья "Лафайет"
Эскадрон гусар летучих
ЭТ
Это было в Донбассе
Это было в разведке
Это мы, господи...
Ю-
Ю-571
ЮД
Юденкрайс, или Вечное колесо
ЮН
Юнга северного флота
Юность Максима
Я
Я - русский солдат
Я вас дождусь...
Я обслуживал английского короля
Я подарю тебе победу
Я – Учитель
Я — Хортица
ЯК
Яков лжец
Яков. Сын Сталина
ЯН
Янки
ЯР
Ярослав Мудрый
Ярость
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
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исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
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мюзикл
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семейный
сказка
спектакль
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триллер
ужасы
фантастика
фестиваль
фэнтези
эротика
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