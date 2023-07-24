Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Козявка
1 постер
Козявка

Козявка

Booger 18+
Напомним о выходе в прокат
Козявка - trailer
Козявка  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 сентября 2024
Премьера в мире 24 июля 2023
Производство Neon Heart Productions, Ley Line Entertainment, Sanctuary Content
Другие названия
Booger, Booger: Instinto felino
Режиссер
Mary Dauterman
В ролях
Грейс Гловицки
Garrick Bernard
Хезер Матараццо
Марсия ДеБонис
Sofia Dobrushin
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Козявка - trailer
Козявка Trailer
Все трейлеры
Кадры из фильма
