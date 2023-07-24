Оповещения от Киноафиши
1 постер
Козявка
Козявка
Booger
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
фэнтези
ужасы
Козявка
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 сентября 2024
Премьера в мире
24 июля 2023
Производство
Neon Heart Productions, Ley Line Entertainment, Sanctuary Content
Другие названия
Booger, Booger: Instinto felino
Режиссер
Mary Dauterman
В ролях
Грейс Гловицки
Garrick Bernard
Хезер Матараццо
Марсия ДеБонис
Sofia Dobrushin
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.5
Оцените
10
голосов
4.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Козявка
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
