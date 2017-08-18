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Постер фильма Проект 'Монстр'
4.5
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4.5

Проект 'Монстр'

, 2017
The Monster Project
США / боевик, комедия, фэнтези / 18+
Постер фильма Проект 'Монстр'
4.5

О фильме

Девон и Джамал снимают фейковые ролики про монстров и выкладывают их на Youtube. Они решают пойти дальше - публикуют объявление о поиске тех сумасшедших, кто считает себя чудовищем и желает участвовать в съёмках. Трое откликнувшихся назвались вампиршей, оборотнем и одержимой демоном, а к проекту подключаются бывшая девушка Девона и друг Джамала. Компания арендует старый дом в лесу и в новолуние приглашает монстров на съёмку - отличное место и время, чтобы провести незабываемую ночь в веселой компании.

В ролях

Тоби Хемингуэй
Bryan
Джастин Бруенинг
Джастин Бруенинг
Devon
Jamal Quezaire
Jamal
Мюриэлль Цукер
Murielle
Ивонн Зима
Shayla
Ixtlan
Skinwalker
Ixtlan
Skinwalker
Шиори Идета
Shiori
Джим Сторм
Richard
Susan Stangl
Martha
Phillip Sebal
James Sanders
Режиссер Виктор Мэтью
Сценарист Corbin Billings, Shariya Lynn, Виктор Мэтью
Композитор Emir Isilay, Пинар Топрак
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 18 августа 2017
Премьера в мире 18 августа 2017
Бюджет $250 000
Другие названия
The Monster Project, Donde habita el diablo, Koletiseprojekt, Проект 'Монстр', モンスター・プロジェクト

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 февраля 2023

Отзывы о фильме

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