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The Monster Project

Проект 'Монстр', 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Девон и Джамал снимают фейковые ролики про монстров и выкладывают их на Youtube. Они решают пойти дальше - публикуют объявление о поиске тех сумасшедших, кто считает себя чудовищем и желает участвовать в съёмках. Трое откликнувшихся назвались вампиршей, оборотнем и одержимой демоном, а к проекту подключаются бывшая девушка Девона и друг Джамала. Компания арендует старый дом в лесу и в новолуние приглашает монстров на съёмку - отличное место и время, чтобы провести незабываемую ночь в веселой компании.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Виктор Мэтьюр
В ролях
Тоби Хемингуэй
Джастин Бруенинг
Джастин Бруенинг
Jamal Quezaire
Мюриэлль Цукер
Ивонн Зима
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проект 'Монстр' 2 постера
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