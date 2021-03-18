Лига справедливости Зака Снайдера, 2021

Производство «Лиги справедливости» образца 2017 года сопровождалось многочисленными скандалами в прессе, существенно повлиявшими на итоговый результат. В частности, режиссер Зак Снайдер покинул проект еще до завершения работы над фильмом по причине самоубийства дочери. На его место студия позвала Джосса Уидона, известного по «Мстителям» (2012). Замена привела к отказу от мрачного тона кинофраншизы, съемкам дополнительных сцен, вкраплению нетипичного для продукции DC юмора и сокращению хронометража в угоду кассовым сборам. Версия подверглась серьезной критике не только со стороны журналистов и фанатов, но и самих актеров.

Еще до премьеры ходили слухи о существовании режиссерской версии, но официальное подтверждение от Зака Снайдера состоялось лишь в 2019 году. Получив одобрение от студии Warner Bros., он приступил к работе над новым монтажом. В «Лигу справедливости» 2021 года вошли десятки вырезанных сцен, раскрывающих историю и характеры персонажей. Также были отсняты материалы общей продолжительностью в четыре минуты, на которые ушло 70 млн долларов.

В досъемках участвовали не только звезды оригинального фильма, но и актеры из других частей киновселенной. Например, к роли Джокера из «Отряда самоубийц» вернулся Джаред Лето, а Эмбер Херд во второй раз воплотила образ Меры из «Аквамена». Также появляется главный суперзлодей комиксов DC, могущественный Дарксайд. Кроме того, изменения коснулись и появляющегося в финале антигероя Детстроука в исполнении Джо Манганьелло.

Из-за внушительного количества материала проект было решено поделить на четыре части, каждая из которых длится около часа. В режиссерскую версию не вошла ни одна из сцен Уидона.