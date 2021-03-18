Лига справедливости Зака Снайдера, 2021

Зак Снайдер представляет режиссерскую версию своего многомиллионного блокбастера «Лига справедливости», вышедшего на большие экраны в 2017 году. Оригинальные сцены, подвергшиеся правке Джосса Уидона, перемонтированы в соответствии с изначальной авторской задумкой. Поклонников DC Comics ждет эпическая сага в четырех частях, включающая в себя не только вырезанный материал, но и абсолютно новые эпизоды, а также доработанные визуальные эффекты.
Брюс Уэйн (Бен Аффлек) — человек, ведущий двойную жизнь. В Готем-сити его знают как респектабельного миллиардера, управляющего собственной медиакорпорацией. Но с наступлением ночи бизнесмен превращается в Темного рыцаря, в одиночку сражающегося с организованной преступностью. Борьба с Лексом Лютером свела Бэтмена с криптонцем Суперменом (Генри Кавилл) и амазонкой Дианой (Галь Гадот). Объединившись, герои не допустили гибели миллионов граждан, отправив Думсдея на тот свет. Но для победы над монстром Кларку Кенту пришлось пожертвовать собой. С момента смерти Супермена прошло два года. Чтобы защитить человечество от новой угрозы, Брюс и Диана решают собрать отряд, состоящий из нескольких бойцов со сверхспособностями. Первым участником становится Аквамен (Джейсон Момоа), умеющий дышать под водой. Вторым присоединяется Барри Аллен (Эзра Миллер), известный под псевдонимом Флэш. Его сила заключается в развитии сверхзвуковой скорости. Затем Диана находит Виктора Стоуна (Рэй Фишер) — наполовину человека, наполовину киборга.
Лигу справедливости ждет первое серьезное испытание. Им необходимо предотвратить вторжение в мир людей инопланетного завоевателя Степного волка (Киран Хайндс), возглавляющего армию парадемонов.
Производство «Лиги справедливости» образца 2017 года сопровождалось многочисленными скандалами в прессе, существенно повлиявшими на итоговый результат. В частности, режиссер Зак Снайдер покинул проект еще до завершения работы над фильмом по причине самоубийства дочери. На его место студия позвала Джосса Уидона, известного по «Мстителям» (2012). Замена привела к отказу от мрачного тона кинофраншизы, съемкам дополнительных сцен, вкраплению нетипичного для продукции DC юмора и сокращению хронометража в угоду кассовым сборам. Версия подверглась серьезной критике не только со стороны журналистов и фанатов, но и самих актеров.
Еще до премьеры ходили слухи о существовании режиссерской версии, но официальное подтверждение от Зака Снайдера состоялось лишь в 2019 году. Получив одобрение от студии Warner Bros., он приступил к работе над новым монтажом. В «Лигу справедливости» 2021 года вошли десятки вырезанных сцен, раскрывающих историю и характеры персонажей. Также были отсняты материалы общей продолжительностью в четыре минуты, на которые ушло 70 млн долларов.
В досъемках участвовали не только звезды оригинального фильма, но и актеры из других частей киновселенной. Например, к роли Джокера из «Отряда самоубийц» вернулся Джаред Лето, а Эмбер Херд во второй раз воплотила образ Меры из «Аквамена». Также появляется главный суперзлодей комиксов DC, могущественный Дарксайд. Кроме того, изменения коснулись и появляющегося в финале антигероя Детстроука в исполнении Джо Манганьелло.
Из-за внушительного количества материала проект было решено поделить на четыре части, каждая из которых длится около часа. В режиссерскую версию не вошла ни одна из сцен Уидона.
Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.