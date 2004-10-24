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Нити
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Нити, 2004

2004 / Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Трагическая гибель владыки великого Авалона вновь разожгла веками тлевшую вражду между авалонцами и зеритами. Уже никто из старейшин и не помнил, что в незапамятные времена стало причиной то разгоравшейся, то вновь затухавшей ненависти. В предчувствии скорого вторжения, жители наглухо закрыли ворота древнего Авалона.

Между тем, юный сын погибшего государя Хэл Тара, который должен наследовать трон, озабочен не будущим правлением, а желанием жестоко отомстить зеритам за смерть отца.

Переодевшись в простые одежды и взяв с собой только отцовский меч, Хэл покидает родной замок и отправляется навстречу неизвестности. Он уверен, что во всех бедах его семьи и его страны виноваты коварные соседи.

Юный принц и не подозревает о том, что гниль проникла в самое сердце его царства и опасаться следует скорее внутреннего врага, чем внешнего.

Впрочем, впереди у него длинный путь, полный опасностей, соблазнов и предательства, и он еще успеет во всем разобраться. Ведь Тара должен не только отомстить за погибшего отца, но и доказать, что достоин занять его место на троне, проявив смелость, сдержанность и мудрость.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 20 мая 2005
Премьера в мире 24 октября 2004
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Андерс Рённов Кларлунд
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Катрин МакКормак
Катрин МакКормак
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Иэн Харт
Иэн Харт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Нити 2 постера
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