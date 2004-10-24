Нити, 2004

Трагическая гибель владыки великого Авалона вновь разожгла веками тлевшую вражду между авалонцами и зеритами. Уже никто из старейшин и не помнил, что в незапамятные времена стало причиной то разгоравшейся, то вновь затухавшей ненависти. В предчувствии скорого вторжения, жители наглухо закрыли ворота древнего Авалона.



Между тем, юный сын погибшего государя Хэл Тара, который должен наследовать трон, озабочен не будущим правлением, а желанием жестоко отомстить зеритам за смерть отца.



Переодевшись в простые одежды и взяв с собой только отцовский меч, Хэл покидает родной замок и отправляется навстречу неизвестности. Он уверен, что во всех бедах его семьи и его страны виноваты коварные соседи.



Юный принц и не подозревает о том, что гниль проникла в самое сердце его царства и опасаться следует скорее внутреннего врага, чем внешнего.



Впрочем, впереди у него длинный путь, полный опасностей, соблазнов и предательства, и он еще успеет во всем разобраться. Ведь Тара должен не только отомстить за погибшего отца, но и доказать, что достоин занять его место на троне, проявив смелость, сдержанность и мудрость.