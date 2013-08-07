Перси Джексон и море чудовищ, 2013

Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему. На кону стоит не только сатир, но и весь «Лагерь полукровок»: кто-то отравил священное дерево Талии, а это значит, что защита лагеря вот-вот падет и уже ничто не сможет удержать чудовищ от вторжения. Исцелить дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифема — и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться с его обитателями — Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной волшебницей Цирцеей.