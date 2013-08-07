Перси Джексон и море чудовищ, 2013

В продолжении саги об олимпийцах Перси знакомится со своим братом по отцу – циклопом Тайсоном. На лагерь полукровок совершает нападение Люк, который собирается уничтожить Олимп и всех богов, живущих на горе. Он отравляет дерево, защищающее лагерь от мира людей. Восстановить его можно при помощи Золотого руна. На поиски вожделенного артефакта отправляются сразу две группы. Одну из них собрал главный герой. Он намерен первым обрести руно.
Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему. На кону стоит не только сатир, но и весь «Лагерь полукровок»: кто-то отравил священное дерево Талии, а это значит, что защита лагеря вот-вот падет и уже ничто не сможет удержать чудовищ от вторжения. Исцелить дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифема — и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться с его обитателями — Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной волшебницей Цирцеей.