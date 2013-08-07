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Перси Джексон и море чудовищ Перси Джексон и море чудовищ
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и море чудовищ
Percy Jackson & the Olympians: The Sea of Monsters

Перси Джексон и море чудовищ, 2013

2013 / США
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В продолжении саги об олимпийцах Перси знакомится со своим братом по отцу – циклопом Тайсоном. На лагерь полукровок совершает нападение Люк, который собирается уничтожить Олимп и всех богов, живущих на горе. Он отравляет дерево, защищающее лагерь от мира людей. Восстановить его можно при помощи Золотого руна. На поиски вожделенного артефакта отправляются сразу две группы. Одну из них собрал главный герой. Он намерен первым обрести руно.

  • В основу экранизации лег одноименный роман Рика Риордана, который является вторым в серии об олимпийцах.
  • Некоторые эпизоды снимались в тематическом парке развлечений в Новом Орлеане. Он был сильно поврежден после урагана Катрина и остается заброшенным.
  • В этой части впервые появляется Кларисса. При этом в книге персонаж был представлен уже в первом романе.
  • Александра Даддарио страдает от морской болезни, как и ее персонаж в романе.
  • Через год после выхода ленты на экраны исполнитель главной роли Логан Лерман сказал, что продолжения франшизы не будет. Он и другие актеры сочли, что уже слишком выросли, чтобы играть своих персонажей.
  • Пирс Броснан, который снялся в роли Харона в первой части, не появился в этом фильме. Его сменил Энтони Хэд.

Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему. На кону стоит не только сатир, но и весь «Лагерь полукровок»: кто-то отравил священное дерево Талии, а это значит, что защита лагеря вот-вот падет и уже ничто не сможет удержать чудовищ от вторжения. Исцелить дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифема — и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться с его обитателями — Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной волшебницей Цирцеей.

7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 22 августа 2013
Премьера онлайн 1 сентября 2016
Премьера в мире 7 августа 2013
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тор Фройденталь
Тор Фройденталь
В ролях
Логан Лерман
Логан Лерман
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Дуглас Смит
Дуглас Смит
Джина Карано
Джина Карано
Джейк Эйбел
Джейк Эйбел
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Перси Джексон и море чудовищ 9 постеров
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Перси Джексон и море чудовищ
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Наша рецензия
Очередная порция веселых издевательств над греческой мифологией выкатилась на мировые экраны. Во второй серии похождений Перси Джексона и его козлоногих и одноглазых друзей (особенно хорош козлоногий негр в женском платье и с накладным оком) уже фигурируют Цирцейленд, кредитная карта «Афродита-Экспресс» и множество других глубоко античных деталей. Гефест приказывает змеям «прогуглить Люка», оракул изъясняется рэп-речевками, циклопов – из соображений…
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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Фильм простенький на школьную тематику, местами напоминаеткомпьютерную игру(пройтивсе уровни сложности и добыть руно ), по сути о соревновании… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , понравился. Сюжет интересный , нету белеберды и тягомотины. Все полтора часа , захватывающие приключения =) Только концовка… Читать дальше…
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саундтрек фильма Перси Джексон и море чудовищ
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Девушка с большими голубыми глазами: Где мы встречали Александру Даддарио? Карьера, полная маньяков и убийств.
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13 октября 2020 13:15
От автора «Перси Джексона»: Netflix экранизирует трилогию «Наследники богов» Рик Риордан открывает для себя стриминг.
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15 сентября 2020 11:29
«Лучше бы весь фильм зацензурили»: автор книг о Перси Джексоне разгромил экранизации И пожалел задействованных в них актеров.
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9 июня 2020 12:48
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