Шазам!, 2019

Новый супергерой во вселенной DC! Режиссер Дэвид Ф. Сандберг («Проклятие Аннабель: зарождение зла», «И гаснет свет») знакомит зрителя с Шазамом, одним из самых необычных персонажей комиксов.
Подросток Билли мечется между улицей и приемными семьями, и нигде не может найти себе место. Однажды органы опеки все же пристраивают мальчика в большую приемную семью. Здесь он знакомится и сближается со своим новым братом, который, в свою очередь, помешан на супергероях. Защищая брата, Билли ввязывается в драку, и заслуживает внимание волшебника и получает возможность становиться Шазамом, взрослым и суперсильным героем.
В фильме снялись Закари Ливай («Герои», «Тор 3: Рагнарёк»), Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Звездная пыль»), Джек Дилан Грейзер («Оно», «Город монстров»), Росс Батлер («13 причин почему», «Ривердейл»), Адам Броди («Мистер и Миссис Смит», «В стране женщин»), Мишель Борт («Сверхестественное», «Забытые»).
- Рабочее название фильма «Франклин»
- Персонаж «Шазам» также был известен как «Капитан Марвел»
- Шазам - первый супергерой, про которого сняли кино. Приключения «Капитана Марвела» экранизировали еще в 1941 году.
- Персонаж изначально появился во вселенной Марвел, но после ряда событий был продан DC
- SHAZAM - это акроним. В имени героев зашифрованы имена личностей и персонажей, силы которых есть у Шазама. Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, и Mercury - мудрость Саломона, сила Геркулеса, выносливость Атласа, храбрость Ахиллеса и ловкость Меркурия.
- Дуэйн Джонсон также хотел сыграть этого героя.
В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – ШАЗАМ! – чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, – оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? Может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.