Шазам!, 2019

- Рабочее название фильма «Франклин»

- Персонаж «Шазам» также был известен как «Капитан Марвел»

- Шазам - первый супергерой, про которого сняли кино. Приключения «Капитана Марвела» экранизировали еще в 1941 году.

- Персонаж изначально появился во вселенной Марвел, но после ряда событий был продан DC

- SHAZAM - это акроним. В имени героев зашифрованы имена личностей и персонажей, силы которых есть у Шазама. Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, и Mercury - мудрость Саломона, сила Геркулеса, выносливость Атласа, храбрость Ахиллеса и ловкость Меркурия.

- Дуэйн Джонсон также хотел сыграть этого героя.