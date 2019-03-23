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Shazam!

Шазам!, 2019

2019 / США
7.7 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Удивительные приключения подростка в теле супергероя!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый супергерой во вселенной DC! Режиссер Дэвид Ф. Сандберг («Проклятие Аннабель: зарождение зла», «И гаснет свет») знакомит зрителя с Шазамом, одним из самых необычных персонажей комиксов.

Подросток Билли мечется между улицей и приемными семьями, и нигде не может найти себе место. Однажды органы опеки все же пристраивают мальчика в большую приемную семью. Здесь он знакомится и сближается со своим новым братом, который, в свою очередь, помешан на супергероях. Защищая брата, Билли ввязывается в драку, и заслуживает внимание волшебника и получает возможность становиться Шазамом, взрослым и суперсильным героем. 

В фильме снялись Закари Ливай («Герои», «Тор 3: Рагнарёк»), Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Звездная пыль»), Джек Дилан Грейзер («Оно», «Город монстров»), Росс Батлер («13 причин почему», «Ривердейл»), Адам Броди («Мистер и Миссис Смит», «В стране женщин»), Мишель Борт («Сверхестественное», «Забытые»).

- Рабочее название фильма «Франклин»

- Персонаж «Шазам» также был известен как «Капитан Марвел»

- Шазам - первый супергерой, про которого сняли кино. Приключения «Капитана Марвела» экранизировали еще в 1941 году. 

- Персонаж изначально появился во вселенной Марвел, но после ряда событий был продан DC

- SHAZAM - это акроним. В имени героев зашифрованы имена личностей и персонажей, силы которых есть у Шазама. Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, и Mercury - мудрость Саломона, сила Геркулеса, выносливость Атласа, храбрость Ахиллеса и ловкость Меркурия. 

- Дуэйн Джонсон также хотел сыграть этого героя. 

В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – ШАЗАМ! – чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, – оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? Может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

7.7 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера онлайн 2 июля 2019
Премьера в мире 23 марта 2019
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Ф. Сандберг
Дэвид Ф. Сандберг
В ролях
Закари Ливай
Закари Ливай
Эшер Энджел
Эшер Энджел
Грэйс Фултон
Грэйс Фултон
Купер Эндрюс
Купер Эндрюс
Марк Стронг
Марк Стронг
Все актеры и съемочная группа
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14-летний Билли Бэтсон в детстве потерял свою маму в толпе и с тех пор живёт в приёмных семьях. Однажды он попадает в магическую пещеру, где волшебник передаёт ему силы шести богов и героев (от Геракла до Меркурия). Теперь Билли может превращаться в сильнейшего супергероя по имени Шазам. Правда, внутри он остаётся всё тем же юным сорванцом. Но вскоре Билли предстоит столкнуться с опасным врагом — доктором Тадеусом Сиваной, который поддался влиянию смертных грехов и теперь мечтает получить…
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Nadezhda Kuzmina 6 апреля 2019, 09:30
Неплохой фильм, больше для подростков. Радует уже то, что не захотелось сбежать из зала раньше времени, досмотрели до конца. Ставлю 4
https://intrade.bar/68731 4 апреля 2019, 23:53
неплозо. моменты есть
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саундтрек фильма Шазам!
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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17 января 2022 15:24
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30 декабря 2021 18:30
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