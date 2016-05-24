Варкрафт, 2016

Поклонники игровой вселенной «Варкрафт» ждали это событие долгие годы, и теперь зрители смогут увидеть персонажей любимой игры на большом экране. Фильм снимался с особой щепетильностью и таким образом, чтобы смог затронуть сердца как фанатов, так и простых людей. Режиссёром стал сын Дэвида Боуи Дункан Джонс, снявший фантастическую ленту «Луна 2112», которую стоит посмотреть каждому. В главных ролях снялись известные актёры современности, в числе которых Бен Фостер («И грянул шторм», «Люди Икс: Последняя битва»), Фиммел Трэвис из сериала «Викинги» и Доминик Купер, исполнивший роль отца Железного человека во вселенной «Марвел».
События фильма затронут важный период в истории Азерота – Первую войну, когда произошло масштабное противостояние людей и орков. Зрители увидят представителей вечных противников: Орды и Альянса. Действие перенесёт вас в основные игровые локации, которые поразят своей красотой даже тех, кто никогда прежде их не видел. Главными героями станут представитель расы людей Андуин Лотар и вождь Орды Дуротан, отец Тралла. Развернётся масштабная битва, которая объединит злейших врагов. А для прекрасной половины специально введена любовная линия, которая отсылает к известной истории Ромео и Джульетты. Не пропустите главное событие мая!
- Роль короля Ллейна, которую исполнил Доминик Купер, первоначально предлагалась Колину Фарреллу;
- Специально для фильма был придуман язык орков;
- Премьера фильма «Варкрафт» должна была состояться в декабре 2015 года. Однако релиз перенесли из-за выхода на экраны новых «Звездных войн»;
- Актер Роберт Казински так увлекся игрой в «World of Warcraft», что оказался в десятке лучших игроков мира;
- Компания Blizzard анонсировала кинопроект «Варкрафт» в 2006 году, однако на большие экраны фильм добрался только спустя 10 лет;
Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых напастей. Но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, пробудилось. В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила земли Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира.