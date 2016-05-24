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Warcraft

Варкрафт, 2016

2016 / США
8.2 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Поклонники игровой вселенной «Варкрафт» ждали это событие долгие годы, и теперь зрители смогут увидеть персонажей любимой игры на большом экране. Фильм снимался с особой щепетильностью и таким образом, чтобы смог затронуть сердца как фанатов, так и простых людей. Режиссёром стал сын Дэвида Боуи Дункан Джонс, снявший фантастическую ленту «Луна 2112», которую стоит посмотреть каждому. В главных ролях снялись известные актёры современности, в числе которых Бен Фостер («И грянул шторм», «Люди Икс: Последняя битва»), Фиммел Трэвис из сериала «Викинги» и Доминик Купер, исполнивший роль отца Железного человека во вселенной «Марвел».

 

События фильма затронут важный период в истории Азерота – Первую войну, когда произошло масштабное противостояние людей и орков. Зрители увидят представителей вечных противников: Орды и Альянса. Действие перенесёт вас в основные игровые локации, которые поразят своей красотой даже тех, кто никогда прежде их не видел. Главными героями станут представитель расы людей Андуин Лотар и вождь Орды Дуротан, отец Тралла. Развернётся масштабная битва, которая объединит злейших врагов. А для прекрасной половины специально введена любовная линия, которая отсылает к известной истории Ромео и Джульетты. Не пропустите главное событие мая!

- Роль короля Ллейна, которую исполнил Доминик Купер, первоначально предлагалась Колину Фарреллу;

- Специально для фильма был придуман язык орков;

- Премьера фильма «Варкрафт» должна была состояться в декабре 2015 года. Однако релиз перенесли из-за выхода на экраны новых «Звездных войн»;

- Актер Роберт Казински так увлекся игрой в «World of Warcraft», что оказался в десятке лучших игроков мира;

- Компания Blizzard анонсировала кинопроект «Варкрафт» в 2006 году, однако на большие экраны фильм добрался только спустя 10 лет;

Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых напастей. Но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, пробудилось. В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила земли Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира.

8.2 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера онлайн 23 июля 2016
Премьера в мире 24 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дункан Джонс
Дункан Джонс
В ролях
Доминик Купер
Доминик Купер
Пола Пэттон
Пола Пэттон
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Варкрафт 29 постеров
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Варкрафт
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Наша рецензия
За Азерот! Поклонники одной из самых знаменитых игр в истории дождались момента, когда можно, комфортно устроившись в кресле, насладиться на большом экране красотами их любимого Азерота. Фильм «Варкрафт» уже долгие годы был лишь вопросом времени, а главная проблема его постановки сводилась к поиску режиссёра и разработке сценария, способного удовлетворить не только фанатов, но и заинтересовать обычных зрителей. Какое-то время на посту главного значился Сэм Рэйми, подаривший нам…
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