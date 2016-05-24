Варкрафт, 2016

Поклонники игровой вселенной «Варкрафт» ждали это событие долгие годы, и теперь зрители смогут увидеть персонажей любимой игры на большом экране. Фильм снимался с особой щепетильностью и таким образом, чтобы смог затронуть сердца как фанатов, так и простых людей. Режиссёром стал сын Дэвида Боуи Дункан Джонс, снявший фантастическую ленту «Луна 2112», которую стоит посмотреть каждому. В главных ролях снялись известные актёры современности, в числе которых Бен Фостер («И грянул шторм», «Люди Икс: Последняя битва»), Фиммел Трэвис из сериала «Викинги» и Доминик Купер, исполнивший роль отца Железного человека во вселенной «Марвел».

События фильма затронут важный период в истории Азерота – Первую войну, когда произошло масштабное противостояние людей и орков. Зрители увидят представителей вечных противников: Орды и Альянса. Действие перенесёт вас в основные игровые локации, которые поразят своей красотой даже тех, кто никогда прежде их не видел. Главными героями станут представитель расы людей Андуин Лотар и вождь Орды Дуротан, отец Тралла. Развернётся масштабная битва, которая объединит злейших врагов. А для прекрасной половины специально введена любовная линия, которая отсылает к известной истории Ромео и Джульетты. Не пропустите главное событие мая!