Король-олень, 1969

Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь, но…

Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы — не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею — Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников…