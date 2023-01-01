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Король-олень Король-олень
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Король-олень, 1969

1969 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дерамо, король Серендиппа, собирается жениться. Разумеется, на роль королевы сразу же находится немало претенденток, но Дерамо сомневается, кто из девушек любит его самого, а кто просто жаждет богатства и власти. С помощью волшебной статуи, созданной волшебником Дуранданте, правителю удается найти ту единственную, что чиста помыслами и сердцем. Ею оказывается дочь министра Анджела. Однако в девушку тайно влюблен коварный и вероломный советник короля Тарталья. С помощью магии он намерен избавиться от Дерамо и хитростью жениться на Анджеле…

  • В основу сценария легла одноименная сказочная пьеса итальянского драматурга Карло Гоцци.
  • Музыку к фильму написал известный композитор Микаэл Таривердиев. Вокальные партии главной героини, Анджелы, исполнила Алла Пугачева, на тот момент еще неизвестная широкому кругу слушателей. 
  • В отличие от литературного первоисточника, фильм имеет открытый финал. Виной тому послужил конфликт между режиссером Павлом Арсеновым и его женой, исполнительницей главной роли Валентиной Малявиной. В 1969 году, не завершив съемки, супруги расстались.
  • Съемки фильма проходили в Ялте. В кадре хорошо видны вершины Главной гряды Крымских гор.

Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь, но…

Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы — не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею — Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1969
Премьера в России 1 января 1969
Премьера в мире 1 января 1969
Возраст 6+
Режиссер
Павел Арсенов
В ролях
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Валентина Малявина
Валентина Малявина
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Елена Соловей
Елена Соловей
Все актеры и съемочная группа
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