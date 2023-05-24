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The Little Mermaid

Русалочка, 2023

2023 / США
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Американский музыкальный фильм режиссера Роба Маршалла, который является ремейком классического мультфильма Disney 1989 года. Продюсерами выступают Роб Маршалл, Джон ДеЛюка, Марк Э. Платт и Лин-Мануэль Миранда, последний из которых напишет новые песни для картины вместе с композитором и соавтором оригинального фильма Аланом Менкеном.

Оригинальная сказка Ганса Христиана Андерсена повествует о русалке, которая отказывается от своих плавников, чтобы обрести человеческую душу, и в конечном итоге жертвует своей жизнью ради мужчины, которого любит, несмотря на то, что он отвергает ее, выбрав другую женщину.

Диснеевская версия 1989 более оптимистична. Перед нами Ариэль – принцесса из подводной вселенной, единственное желание которой – стать частью человеческого мира. Это желание усиливается, когда она влюбляется в принца Эрика и спасает его жизнь во время шторма. Ее одержимость жизнью на суше расстраивает отца девушки, короля Тритона, который считает людей варварами. Злодейская Урсула убеждает Ариэль заключить контракт, который позволит ей отправиться на землю в человеческом обличье, чтобы покорить сердце Эрика. Но есть одна загвоздка: пока Ариэль находится на суше, она будет немой. Если героиня не сможет получить «поцелуй истинной любви» от своего возлюбленного в течение трех дней, она снова станет русалкой и попадет в плен к Урсуле.

Спустя тридцать лет после того, как Disney впервые показал зрителям подводный мир Русалочки, студия решила переосмыслить всеми любимую историю, сделав ее более современной и многогранной. Таким образом, захватывающая сказка присоединится к таким классическим фильмам, как «Красавица и чудовище», «Аладдин», «Король Лев» и «Мулан», которые обрели новую жизнь в Disney.

 

 

Джоди Бенсон сказала, что вела переговоры с Disney о своем появлении в фильме в основном из-за того, что она озвучила Ариэль в оригинальном мультфильме.

Поклонники классической картины хотели, чтобы Гордон Рамзи сыграл шеф-повара Луи.

Производство фильма должно было стартовать в начале 2020 года. Однако все было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Съемки возобновились лишь в начале 2021 года в Лондоне.

Линдси Лохан и Крис Эванс проявили интерес к роли Ариэль и принца Эрика. Лохан даже хотела, чтобы Мэрил Стрип сыграла Урсулу.

Это будет пятое сотрудничество Роба Маршалла и Disney после его работы над такими фильмами, как «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011), «Чем дальше в лес…» (2014) и «Мэри Поппинс возвращается» (2018).

К роли Урсулы проявили интерес Одра МакДональд и Харви Файерстин. Также ходили слухи, что злую ведьму сыграет Леди Гага. Однако роль досталась Мелиссе Маккарти.

На роль Ариэль рассматривались Зендея и Джейн Леви. Зендея после поздравила Холли Бэйли с полученной ролью.

Майя Хоук пробовалась на роль Ариэль.

Кейси Масгрэйвс рассматривалась на роль Ванессы, но позже актриса отказалась от съемок.

Кристиан Наварро рассказал, что отправлял Disney видео для прослушивания на роль принца Эрика.

Ходили слухи, что принца сыграет Ной Сентинео. Также на эту роль рассматривался Гарри Стайлс, но он отказался от участия в проекте, так как решил сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Шон Пиньятелли, Джордан Сполдинг и Ральф Коппола проявляли интерес к роли принца Эрика. Также на эту роль проходили прослушивание Ашер Ангел, Гэвин Лезервуд, Кэмерон Кафф. Однако роль получил Джона Хауэр-Кинг.

Поклонники предлагали рассмотреть на роль принца Эрика Шона Мендеса, Джордана Фишера и Чимина из группы BTS.

Когда Холли Бэйли получила роль Ариэль, в интернете вспыхнули споры с фанатами. Хэштег #NotMyAriel стал популярным в социальных сетях после того, как фанаты разделились на два лагеря по поводу выбора актрисы для главной роли в «Русалочке».

Кэтлин Тернер отказалась от роли Урсулы.

Крисси Тейген написала в своем аккаунте в Twitter, что хотела бы сыграть в этом фильме.

Скаттл стал четвертым персонажем Disney в ремейке классического мультфильма, чей пол сменился с мужского на женский. Первыми тремя были Жак из «Золушки» (2015), Каа из «Книги джунглей» (2016) и Джок из «Леди и бродяга» (2019).

Русалочка в исполнении Холли Бейли – первая цветная героиня Disney, которая в оригинальной анимации была белой.

Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 мая 2023
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Роб Маршалл
Роб Маршалл
В ролях
Холли Бэйли
Холли Бэйли
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Джона Хауэр-Кинг
Джона Хауэр-Кинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русалочка 2 постера
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