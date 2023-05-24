Русалочка, 2023

Джоди Бенсон сказала, что вела переговоры с Disney о своем появлении в фильме в основном из-за того, что она озвучила Ариэль в оригинальном мультфильме.

Поклонники классической картины хотели, чтобы Гордон Рамзи сыграл шеф-повара Луи.

Производство фильма должно было стартовать в начале 2020 года. Однако все было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Съемки возобновились лишь в начале 2021 года в Лондоне.

Линдси Лохан и Крис Эванс проявили интерес к роли Ариэль и принца Эрика. Лохан даже хотела, чтобы Мэрил Стрип сыграла Урсулу.

Это будет пятое сотрудничество Роба Маршалла и Disney после его работы над такими фильмами, как «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011), «Чем дальше в лес…» (2014) и «Мэри Поппинс возвращается» (2018).

К роли Урсулы проявили интерес Одра МакДональд и Харви Файерстин. Также ходили слухи, что злую ведьму сыграет Леди Гага. Однако роль досталась Мелиссе Маккарти.

На роль Ариэль рассматривались Зендея и Джейн Леви. Зендея после поздравила Холли Бэйли с полученной ролью.

Майя Хоук пробовалась на роль Ариэль.

Кейси Масгрэйвс рассматривалась на роль Ванессы, но позже актриса отказалась от съемок.

Кристиан Наварро рассказал, что отправлял Disney видео для прослушивания на роль принца Эрика.

Ходили слухи, что принца сыграет Ной Сентинео. Также на эту роль рассматривался Гарри Стайлс, но он отказался от участия в проекте, так как решил сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Шон Пиньятелли, Джордан Сполдинг и Ральф Коппола проявляли интерес к роли принца Эрика. Также на эту роль проходили прослушивание Ашер Ангел, Гэвин Лезервуд, Кэмерон Кафф. Однако роль получил Джона Хауэр-Кинг.

Поклонники предлагали рассмотреть на роль принца Эрика Шона Мендеса, Джордана Фишера и Чимина из группы BTS.

Когда Холли Бэйли получила роль Ариэль, в интернете вспыхнули споры с фанатами. Хэштег #NotMyAriel стал популярным в социальных сетях после того, как фанаты разделились на два лагеря по поводу выбора актрисы для главной роли в «Русалочке».

Кэтлин Тернер отказалась от роли Урсулы.

Крисси Тейген написала в своем аккаунте в Twitter, что хотела бы сыграть в этом фильме.

Скаттл стал четвертым персонажем Disney в ремейке классического мультфильма, чей пол сменился с мужского на женский. Первыми тремя были Жак из «Золушки» (2015), Каа из «Книги джунглей» (2016) и Джок из «Леди и бродяга» (2019).

Русалочка в исполнении Холли Бейли – первая цветная героиня Disney, которая в оригинальной анимации была белой.