На границе миров, 2018

Суровое европейское фэнтези, которое потрясло фестивальную публику. Режиссер и сценарист Али Аббаси смог превратить волшебную историю о троллях в реалистичную и пронизывающую картину, куда более взрослую, чем обычные фильмы на тему магических миров. Главные роли в картине исполнини Ева Меландер («Настоящие люди», «Гипнотизер»), Ээро Милонофф («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»), Виктор Акерблом-Нильссон, Йорген Торссон («Мост»).

Главная героиня фильма — девушка Тина с весьма специфической внешности, для которой определение «некрасивая» еще может считаться комплиментом. Тем не менее, она действительно уникальна — помимо своих оригинальных внешних данных, Тина обладает поразительным даром чуять эмоции других людей — она различает запахи страха, вины, стыда. Однажды она встречает мужчину, которого не может прочитать, он становится ее другом, любовником и проводником в новую жизнь.