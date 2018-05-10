На границе миров, 2018

Суровое европейское фэнтези, которое потрясло фестивальную публику. Режиссер и сценарист Али Аббаси смог превратить волшебную историю о троллях в реалистичную и пронизывающую картину, куда более взрослую, чем обычные фильмы на тему магических миров. Главные роли в картине исполнини Ева Меландер («Настоящие люди», «Гипнотизер»), Ээро Милонофф («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»), Виктор Акерблом-Нильссон, Йорген Торссон («Мост»).
Главная героиня фильма — девушка Тина с весьма специфической внешности, для которой определение «некрасивая» еще может считаться комплиментом. Тем не менее, она действительно уникальна — помимо своих оригинальных внешних данных, Тина обладает поразительным даром чуять эмоции других людей — она различает запахи страха, вины, стыда. Однажды она встречает мужчину, которого не может прочитать, он становится ее другом, любовником и проводником в новую жизнь.
— Картина получила премию Особый взгляд Каннского кинофестиваля
— Фильм снят по одноименной новелле Юна Айвиде Линдквиста, автора бестселлера «Впусти меня»
— Режиссер Али Аббаси определил жанр своей картины как «очень европейский фильм»
— Ева Меландер и Ээро Милонофф для того, чтобы сыграть своих персонажей, набрали по 20 лишних киллограмм
Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она находится на границе миров...