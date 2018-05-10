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На границе миров На границе миров
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Gräns / Border

На границе миров, 2018

2018 / Швеция / Дания
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Европейское фэнтези о девушке Тине с необычной внешностью и оригинальными способностями
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Причины посмотреть Факты О фильме

Суровое европейское фэнтези, которое потрясло фестивальную публику. Режиссер и сценарист Али Аббаси смог превратить волшебную историю о троллях в реалистичную и пронизывающую картину, куда более взрослую, чем обычные фильмы на тему магических миров. Главные роли в картине исполнини Ева Меландер («Настоящие люди», «Гипнотизер»), Ээро Милонофф («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»), Виктор Акерблом-Нильссон, Йорген Торссон («Мост»).

Главная героиня фильма — девушка Тина с весьма специфической внешности, для которой определение «некрасивая» еще может считаться комплиментом. Тем не менее, она действительно уникальна — помимо своих оригинальных внешних данных, Тина обладает поразительным даром чуять эмоции других людей — она различает запахи страха, вины, стыда. Однажды она встречает мужчину, которого не может прочитать, он становится ее другом, любовником и проводником в новую жизнь.

— Картина получила премию Особый взгляд Каннского кинофестиваля

— Фильм снят по одноименной новелле Юна Айвиде Линдквиста, автора бестселлера «Впусти меня»

— Режиссер Али Аббаси определил жанр своей картины как «очень европейский фильм»

— Ева Меландер и Ээро Милонофф для того, чтобы сыграть своих персонажей, набрали по 20 лишних киллограмм

Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она находится на границе миров...

6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера онлайн 7 мая 2019
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Али Аббаси
Али Аббаси
В ролях
Ева Меландер
Ева Меландер
Ээро Милонофф
Ээро Милонофф
Виктор Акерблом-Нильссон
Виктор Акерблом-Нильссон
Йорген Торссон
Йорген Торссон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На границе миров 3 постера
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На границе миров
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Тина (Ева Меландер) работает на таможне. Ей не нужно досматривать каждого прошедшего мимо, дабы определить, провозит ли он что-то запрещенное. Женщина чувствует запах человеческих эмоций и переживаний, и этого ей достаточно, чтобы вычислить в толпе нарушителя. Другой вопрос, что, кроме необычного обоняния, у нее еще и необычная внешность: тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные маленькие глаза, искривленный массивный нос и проблемные зубы. Она стесняется того, как выглядит, но отношение…
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dotaspb87 29 октября 2018, 09:29
Если забыть тот факт , что троллей не бывает, а представить что они есть, то фильм смотреть можно. 6-7 баллов в зависимости от отношения к троллям))))
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17 голосов
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