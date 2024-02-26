Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Необычайное путешествие
7.1
Киноафиша Фильмы Необычайное путешествие
7.1

Необычайное путешествие

, 1955
Cesta do praveku
Чехословакия / приключения, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Необычайное путешествие
7.1

О фильме

Четырёх мальчиков интересует история окаменевшего животного мира. Один из мальчиков видел изображение какого-то морского животного, но не знает, что это за существо и в какое время оно жило на Земле. Для того, чтобы во всём разобраться, три его старших товарища отправляются на лодке по реке, которая приводит их в пещеру. Но река приводит их сперва в самый последний ледниковый период. Чем дальше они движутся по реке, тем в более древний период истории Земли они попадают. Наконец они попадают в тот период, когда ещё существовало древнее первобытное море. По мере своего путешествия в каждой эпохе они встречают различных животных и видят растения, существовавшие в определённую эпоху.

В ролях

Vladimír Bejval
Jo-Jo
Petr Herrman
Tony
Zdenek Hustak
Ben
Josef Lukás
Doc
James Lucas
Doc (US version)
Victor Betral
Jo-Jo (US version)
Victor Betral
Jo-Jo (US version)
Charles Goldsmith
Ben (US version)
Kerry Mark Joels
Doc
Режиссер Карел Земан
Сценарист Уильям Кэйтон, Карел Земан, J.A. Novotný
Композитор Эмиль Буриан, Vlastimil Pinkas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 5 августа 1955
Дата выхода
11 ноября 1955 Германия
31 октября 1955 СССР
11 февраля 1967 США
15 февраля 1959 Финляндия
13 мая 2024 Чехия U
5 августа 1955 Чехословакия
Производство Ceskoslovenský Státní Film, Filmové Studio Gottwaldov, Muzeum Karla Zemana
Другие названия
Cesta do praveku, A Journey to the Beginning of Time, Cesta do Pravěku, Die Reise in die Urzeit, Journey to the Beginning of Time, Reise in die Urwelt, Camino a la Prehistoria, Dinomania - Reise in die Urwelt, Een reis door de oertijd, En reise til fortiden, Ihmemaailman salaisuudet, Journey to Prehistory, Reis eelajaloolisse aega, Reise in die Urzeit, Rejsen til Jordens urtid, Utazás az őskorba, Viagem à Pré-História, Viaggio nella preistoria, Viaje a la prehistoria, Viaje a los tiempos prehistóricos, Voyage dans la préhistoire, Voyage dans les temps préhistoriques, Wyprawa w przeszłość, Ταξίδι στην αρχή τού χρόνου, Необычайное путешествие, Пътуване в праисторическата епоха, 前世紀探検隊, 史前探險記, Wyprawa w przeszlosc

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше