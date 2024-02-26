Четырёх мальчиков интересует история окаменевшего животного мира. Один из мальчиков видел изображение какого-то морского животного, но не знает, что это за существо и в какое время оно жило на Земле. Для того, чтобы во всём разобраться, три его старших товарища отправляются на лодке по реке, которая приводит их в пещеру. Но река приводит их сперва в самый последний ледниковый период. Чем дальше они движутся по реке, тем в более древний период истории Земли они попадают. Наконец они попадают в тот период, когда ещё существовало древнее первобытное море. По мере своего путешествия в каждой эпохе они встречают различных животных и видят растения, существовавшие в определённую эпоху.
ПроизводствоCeskoslovenský Státní Film, Filmové Studio Gottwaldov, Muzeum Karla Zemana
Другие названия
Cesta do praveku, A Journey to the Beginning of Time, Cesta do Pravěku, Die Reise in die Urzeit, Journey to the Beginning of Time, Reise in die Urwelt, Camino a la Prehistoria, Dinomania - Reise in die Urwelt, Een reis door de oertijd, En reise til fortiden, Ihmemaailman salaisuudet, Journey to Prehistory, Reis eelajaloolisse aega, Reise in die Urzeit, Rejsen til Jordens urtid, Utazás az őskorba, Viagem à Pré-História, Viaggio nella preistoria, Viaje a la prehistoria, Viaje a los tiempos prehistóricos, Voyage dans la préhistoire, Voyage dans les temps préhistoriques, Wyprawa w przeszłość, Ταξίδι στην αρχή τού χρόνου, Необычайное путешествие, Пътуване в праисторическата епоха, 前世紀探検隊, 史前探險記, Wyprawa w przeszlosc
Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7.1IMDb
Обновлено 26 февраля 2024
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