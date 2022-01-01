Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владыка времени Владыка времени
Киноафиша Фильмы Владыка времени

Владыка времени, 2015

2015 / Россия
4.9 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ученики современной засекреченной школы готовятся к путешествию в 1581 год. Их миссия – предотвратить гибель сына Ивана Грозного, спасти династию Рюриковичей и тем самым переписать историю России. Интригующий фэнтези-фильм о вмешательстве в историческое прошлое «Владыка времени» основан на одноименной книге Екатерины Неволиной. Экранизацию поставил режиссер Александр Баршак («День выборов 2»), собрав команду молодых актеров: Кирилла Ермичева, Станислава Тикунова, Викторию Заболотную, Рину Гришину. Роль сурового наставника путешественников во времени исполнил Народный артист России Андрей Смоляков. Группа молодых людей проходит обучение в особой школе, где из них делают универсальных солдат с навыками выживания в XVI веке. Избранным ученикам предстоит отправиться в эпоху правления Ивана Грозного и спасти его сына Ивана Ивановича, погибшего при загадочных обстоятельствах. Наставник группы Павел Андреевич верит, что если сохранить династию Рюриковичей, то удастся предотвратить цепь роковых исторических потрясений. Глеб, точная генетическая копия царевича Ивана, вместе со старостой группы Севой и девушкой Сашей переносится в Александрову слободу 1581 года, чтобы разом изменить прошлое, настоящее и будущее всей страны. 

4.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Александр Числов
Александр Числов
Рина Гришина
Рина Гришина
Кирилл Ермичев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Владыка времени 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши