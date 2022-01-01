Владыка времени, 2015

Ученики современной засекреченной школы готовятся к путешествию в 1581 год. Их миссия – предотвратить гибель сына Ивана Грозного, спасти династию Рюриковичей и тем самым переписать историю России. Интригующий фэнтези-фильм о вмешательстве в историческое прошлое «Владыка времени» основан на одноименной книге Екатерины Неволиной. Экранизацию поставил режиссер Александр Баршак («День выборов 2»), собрав команду молодых актеров: Кирилла Ермичева, Станислава Тикунова, Викторию Заболотную, Рину Гришину. Роль сурового наставника путешественников во времени исполнил Народный артист России Андрей Смоляков. Группа молодых людей проходит обучение в особой школе, где из них делают универсальных солдат с навыками выживания в XVI веке. Избранным ученикам предстоит отправиться в эпоху правления Ивана Грозного и спасти его сына Ивана Ивановича, погибшего при загадочных обстоятельствах. Наставник группы Павел Андреевич верит, что если сохранить династию Рюриковичей, то удастся предотвратить цепь роковых исторических потрясений. Глеб, точная генетическая копия царевича Ивана, вместе со старостой группы Севой и девушкой Сашей переносится в Александрову слободу 1581 года, чтобы разом изменить прошлое, настоящее и будущее всей страны.