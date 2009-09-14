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Лесли, меня зовут Зло
Leslie, My Name Is Evil
Лесли, меня зовут Зло, 2009
2009 / Канада
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5.6
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голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Жанр:
комедия
фэнтези
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О фильме
Перри, молодой инженер — химик, влюбляется в девушку Лесли, истинную «принцессу», красавицу. Неожиданно, он становится участником суда над девушкой, обвиненной в жестоких убийствах и в ее причастности к Культу Смерти, проводимому хиппи.
Развернуть
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
14 сентября 2009
Возраст
18+
MPAA
R
Режиссер
Регинальд Харкема
В ролях
Грегори Смит
Кристен Хагер
Райан Роббинс
Сара Гадон
Дон МакКеллар
Все актеры и съемочная группа
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