Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Папа-призрак
4.9
Киноафиша Фильмы Папа-призрак
4.9

Папа-призрак

, 1990
Ghost Dad
США / комедия, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Папа-призрак
4.9

О фильме

У вдовца Эллиота трое детей: Дэнни, Аманда и старшая дочь Дайен. Эллиот настоящий трудоголик, он работает с утра и до ночи, чтобы обеспечить семью, а воспитанием младших детей занимается Дайен. Каждый раз, когда дети просят отца сводить их в зоопарк или в кино, но отвечает: «Завтра», и каждый раз откладывает запланированный поход на неопределенный срок. Он всегда живет будущим, не думая о настоящем. Например, он очень надеется на четверг: в этот день должна состояться крупная сделка, которая, как он думает, изменит его жизнь к лучшему. Но человек предполагает, а бог располагает. Накануне долгожданного дня Эллиот берет такси. Водитель оказывается помешанным сатанистом и, разглядев в лице Эллиота черты то ли ангела, то ли дьявола, на бешенной скорости сбрасывает машину с моста. Эллиот не погибает, а впадает в состояние комы. Теперь у Эллиота нет спасительного «завтра», его душа располагает считанными часами для того, чтобы исправить ошибки, совершенные при жизни, закончить все финансовые дела и обеспечить материальное благосостояние своих детей. Итак, папочка — привидение возвращается домой. Он может спокойно проходить сквозь предметы и остается невидимкой при дневном свете, увидеть его можно только в затемненной комнате. Не теряя ни минуты, Эллиот начинает приводить в порядок финансовые дела семьи, но вскоре он начинает понимать, что для детей важнее всего на свете его любовь и его присутствие рядом с ними…

В ролях

Билл Косби
Эллиот Хоппер
Кимберли Расселл
Diane Hopper
Денис Николас
Joan
Иэн Бэннен
Sir Edith Moser
Кристин Эберсоул
Кристин Эберсоул
Кэрол
Барри Корбин
Mr. Emery Collins
Брук Фонтейн
Amanda Hopper
Сэлим Грант
Danny Hopper
Дэкин Мэттьюз
Mr. Seymour
Дэна Эшбрук
Дэна Эшбрук
Tony Ricker
Режиссер Сидни Пуатье
Сценарист Брент Мэддок, Фил Олден Робинсон, С. С. Уилсон
Композитор Генри Манчини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 29 июня 1990
Дата выхода
29 июня 1990 Россия 12+
20 декабря 1990 Австралия PG
14 сентября 1990 Великобритания PG
4 сентября 1991 Германия
29 июня 1990 Казахстан
29 июня 1990 США
29 июня 1990 Украина
10 августа 1991 Япония G
MPAA PG
Сборы в мире $25 421 633
Производство Universal Pictures, SAH Productions
Другие названия
Ghost Dad, Papa est un fantôme, El fantasma de papá, Ghost Dad - Nachricht von Papa, Ghost Dad - Nachrichten von Dad, Ghost Kid, Isäni on Kummitus, O Papá Fantasma, Papà è un fantasma, Papá fantasma, Papai Fantasma, Tata duch, Titta han spökar, Túlvilági papa, Папа-призрак, Татко дух, ゴースト・パパ, Bill Cosby: Unser Papa ist ein Geist, Ghost Dad - Unser Papa ist ein Geist, Ghost Dad – Nachricht von Papa, Папочка-привидение, Папа — привидение

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Elliot Hopper Слушай меня внимательно, ты маленький мешок свиной бл#ть! Стоит тебе кому-то об этом слово сказать — и, клянусь, я сделаю с тобой такие вещи, о которых ты даже не мечтал! Попытался меня запугать? Я не боюсь. Я НАПУГАЮ, ты мелкий урод! Как тебе такое?
[поднимает фонарик к лицу, который затем исчезает]
Stuart [кричит от испуга]
Elliot Hopper Ха!
Stuart [теряет сознание]
Elliot Hopper Спокойной ночи.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Папа-призрак

Дьявол и Макс Девлин
Дьявол и Макс Девлин комедия, семейный, фэнтези
1981, США
5.0
Полицейский с половиной: Новобранец
Полицейский с половиной: Новобранец комедия, приключения, семейный
2017, США
5.0
Толстяк Альберт
Толстяк Альберт комедия, семейный, фэнтези
2004, США
4.0
Мой любимый марсианин
Мой любимый марсианин комедия, семейный, фантастика
1999, США
5.0
Больше, чем жизнь
Больше, чем жизнь комедия
1996, США
6.0
Уж кто бы говорил 3
Уж кто бы говорил 3 комедия, мелодрама, семейный
1993, США
4.0
Деннис-мучитель
Деннис-мучитель комедия, семейный
1993, США
5.0
Полицейский с половиной
Полицейский с половиной комедия, криминал, семейный
1993, США
4.0
Уж кто бы говорил 2
Уж кто бы говорил 2 комедия, мелодрама
1990, США
4.0
Паршивая овца
Паршивая овца комедия
1996, США
6.0
Обойма драйва
Обойма драйва криминал, комедия
1977, США
6.0
Буйнопомешанные
Буйнопомешанные криминал, комедия
1980, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)
Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше