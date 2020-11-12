Elliot Hopper Слушай меня внимательно, ты маленький мешок свиной бл#ть! Стоит тебе кому-то об этом слово сказать — и, клянусь, я сделаю с тобой такие вещи, о которых ты даже не мечтал! Попытался меня запугать? Я не боюсь. Я НАПУГАЮ, ты мелкий урод! Как тебе такое?

[поднимает фонарик к лицу, который затем исчезает]

Stuart [кричит от испуга]

Elliot Hopper Ха!

Stuart [теряет сознание]