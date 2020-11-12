У вдовца Эллиота трое детей: Дэнни, Аманда и старшая дочь Дайен. Эллиот настоящий трудоголик, он работает с утра и до ночи, чтобы обеспечить семью, а воспитанием младших детей занимается Дайен. Каждый раз, когда дети просят отца сводить их в зоопарк или в кино, но отвечает: «Завтра», и каждый раз откладывает запланированный поход на неопределенный срок. Он всегда живет будущим, не думая о настоящем. Например, он очень надеется на четверг: в этот день должна состояться крупная сделка, которая, как он думает, изменит его жизнь к лучшему. Но человек предполагает, а бог располагает. Накануне долгожданного дня Эллиот берет такси. Водитель оказывается помешанным сатанистом и, разглядев в лице Эллиота черты то ли ангела, то ли дьявола, на бешенной скорости сбрасывает машину с моста. Эллиот не погибает, а впадает в состояние комы. Теперь у Эллиота нет спасительного «завтра», его душа располагает считанными часами для того, чтобы исправить ошибки, совершенные при жизни, закончить все финансовые дела и обеспечить материальное благосостояние своих детей. Итак, папочка — привидение возвращается домой. Он может спокойно проходить сквозь предметы и остается невидимкой при дневном свете, увидеть его можно только в затемненной комнате. Не теряя ни минуты, Эллиот начинает приводить в порядок финансовые дела семьи, но вскоре он начинает понимать, что для детей важнее всего на свете его любовь и его присутствие рядом с ними…
|29 июня 1990
|Россия
|12+
|20 декабря 1990
|Австралия
|PG
|14 сентября 1990
|Великобритания
|PG
|4 сентября 1991
|Германия
|29 июня 1990
|Казахстан
|29 июня 1990
|США
|29 июня 1990
|Украина
|10 августа 1991
|Япония
|G