Можжевеловое дерево, 1990

Мать Катле и Маргит побили камнями, а потом сожгли за колдовство. Сестры пошли странствовать по свету и встретили крестьянина Йоуханна, который недавно овдовел. Катле, старшая сестра, приворожила крестьянина и стала хозяйкой в его доме. Это не понравилось Йоунасу, маленькому сыну Йоуханна, а вот с Маргит, младшей сестрой, он подружился. И решила Катле во что бы то ни стало извести Йоунаса. Исландские пейзажи и немногословные персонажи, столкновение христианства и языческих верований — «Можжевеловое дерево» Нички Кин заставляет вспомнить такие шедевры скандинавского кино, как «Девичий источник» Ингмара Бергмана или «Горный Эйвинд и его жена» Виктора Шёстрёма. Тем удивительнее, что поставила фильм американка. До начала режиссерской карьеры Ничка Кин занималась лингвистикой и изучала древнеисландский язык, а потому традиционная скандинавская культура была ей близка. «Можжевеловое дерево» произвело большое впечатление на современников, а Кин прочили большое будущее в кино, но этим предсказаниям не суждено было сбыться. В возрасте 52 лет она умерла от рака, успев снять еще две картины.