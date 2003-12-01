Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Властелин Колец: Возвращение Короля Властелин Колец: Возвращение Короля
Киноафиша Фильмы Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King

Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003

2003 / США / Новая Зеландия / Германия
8.3 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Битва за Средиземье продолжается. Хоббиты и их проводник Голлум-Смеагол прокладывают свой путь к Роковой Горе, но чем ближе они подбираются к цели, тем больше смертельных опасностей встречается им на каждом шагу. Кольцо всё сильнее влияет на Фродо, отнимая силы и затуманивая разум. Голлуму удается завоевать доверие хранителя Кольца и посеять раздор между Фродо и Сэмом.  

Армии Рохана удалось сокрушить орды Урук-Хай, но потери огромны, а противник едва ли сильно ослаблен. Основная угроза исходит теперь из Мордора, где собирается огромная армия, чтобы нанести удар по Гондору и его столице Минас Тириту. Помимо тысяч безжалостных орков в распоряжении Саурона осадные орудия, гигантские боевые мумаки, бесстрашные харадримы, свирепые тролли и девять назгулов, которые оседлали крылатых чудищ и способны сеять смерть с воздуха.

Люди Запада готовятся принять бой, но ни одна битва не может быть выиграна до конца, пока не уничтожено Кольцо Всевластья. Удастся ли двум хоббитам проскользнуть незамеченными по выжженным пустыням Мордора, уничтожить Кольцо и положить конец войне?
 

Чтобы получить нужное количество массовки для битвы у Черных Врат, создатели привлекли к съемкам несколько сотен солдат новозеландской армии. Они были так увлечены боевыми сценами, что постоянно ломали деревянные мечи и копья, которые им выдавали.

Мертвая туша элефанта, используемая в фильме, является самой большой опорой, когда-либо построенной для фильма. По словам реквизиторов, Питер Джексон хотел, чтобы она была еще больше.

В последний день съемок каждый из актеров получил подарок. Как правило, это был предмет реквизита, который был важен для их персонажей. Например, Миранда Отто получила одно из платьев Эовин и ее меч, Лив Тайлер — платье Арвен, а Орландо Блум — один из луков Леголаса.

Поскольку Джон Рис-Дэвис страдал от постоянной сыпи из-за грима Гимли, гримеры дали ему возможность бросить маску Гимли в огонь в последний день съемок. Он сжег ее без колебаний.

В 2003 году трилогия "Властелин колец" стала кинофраншизой с самым большим количеством номинаций на премию "Оскар" в истории. С тридцатью номинациями она превзошла трилогию "Крестный отец" (двадцать восемь номинаций) и кинофраншизу "Звездные войны" (двадцать одна номинация).

Последняя реплика фильма “Я дома!” является также и последней строкой в книге. 

Питер Джексон страдает арахнофобией и внешность Шелоб создавалась с оглядкой на те виды пауков, которых он боится больше всего.

Согласно журнальной статье, Питер Джексон ненавидел сюжетную линию с армией мертвых, считая ее слишком невероятной. Он сохранил ее в сценарии, потому что не хотел разочаровывать поклонников книги.

Все три фильма трилогии снимались одновременно. 

Первый фантастический фильм, получивший премию “Оскар” как лучший фильм года. 

Сцена, в которой Леголас виртуозно расправляется с мумаком была снята всего за один день. Орландо Блум снимался на куче мешков с песком. 

Восхождение Фродо и Сэма на Ородруин было снято на вулкане Руапеху. Подножие вулкана было настолько крутым, что Элайджа Вуд и Шон Астин были привязаны к страховочным тросам. Если кто-то из них терял опору, тросы не давали ему соскользнуть вниз по вулкану. 

Мировая премьера фильма прошла в столице Новой Зеландии Веллингтоне. Улицы рядом с кинотеатром заполнила толпа в 100 тысяч человек — это примерно четверть населения города. После премьеры городские власти устроили вечеринку с бюджетом в 400.000 долларов. Она продолжалась до рассвета. 
 

Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядет сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход в глубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Судьба Средиземья висит на волоске...

8.3 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 3 часа 21 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 22 января 2004
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 1 декабря 2003
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Шон Эстин
Шон Эстин
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Эспен в королевстве троллей
Эспен в королевстве троллей (2017)
6.4117646
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
8.4539
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая (2010)
8.361022
Эрагон
Эрагон (2006)
7.5238094
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости (2002)
8.573913
Уиллоу
Уиллоу (1988)
8.538462
Принцесса-невеста
Принцесса-невеста (1987)
7.4666667
Властелин колец
Властелин колец (1978)
7.5
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда (1977)
7.4
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Хоббит» Фильмы похожие на «Хоббит»
Фильмы похожие на «Гарри Поттер» Фильмы похожие на «Гарри Поттер»
Фильмы, получившие Оскар Фильмы, получившие Оскар
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Лучшие высокобюджетные фильмы Лучшие высокобюджетные фильмы
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Фильмы с лучшими спецэффектами Фильмы с лучшими спецэффектами
Фильмы про магию и волшебство Фильмы про магию и волшебство
Все части «Властелина колец» Все части «Властелина колец»
Постер фильма Властелин Колец: Возвращение Короля 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Каждый раз, когда я смотрю очередную серию «Властелина Колец», мне почему-то вспоминается один добродушный анекдот. На некое представление врываются смуглые бородатые люди с автоматами; один из них кричит: «Руки вверх! Мы хоббиты», на что другой меланхолично замечает: «Сколько раз тэбэ гаварыть: мы нэ хоббиты, мы – ваххабиты!» Видимо, все дело в том, что трехсерийный монумент Питера Джексона довольно мало похож на волшебную сказку в собственном смысле слова (или, скажем, в том смысле, в каком…
Читать
Пока нет отзывов Написать
134 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Властелин Колец: Возвращение Короля
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату премьеры Также появилcя первый концепт-арт.
Написать
15 февраля 2022 16:43
Элайджа Вуд до сих пор не дочитал роман «Властелин колец» «Все остальные прочитали», — сокрушается актер.
Написать
28 декабря 2021 14:37
Глава Marvel Studios Кевин Файги сравнил «Человека-паука: Нет пути домой» с третьей частью «Властелина колец» Оба фильма эпично завершили свои трилогии. 
Написать
27 декабря 2021 14:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер трилогии
Дублированный трейлер трилогии
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши