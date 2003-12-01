Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003

Битва за Средиземье продолжается. Хоббиты и их проводник Голлум-Смеагол прокладывают свой путь к Роковой Горе, но чем ближе они подбираются к цели, тем больше смертельных опасностей встречается им на каждом шагу. Кольцо всё сильнее влияет на Фродо, отнимая силы и затуманивая разум. Голлуму удается завоевать доверие хранителя Кольца и посеять раздор между Фродо и Сэмом.
Армии Рохана удалось сокрушить орды Урук-Хай, но потери огромны, а противник едва ли сильно ослаблен. Основная угроза исходит теперь из Мордора, где собирается огромная армия, чтобы нанести удар по Гондору и его столице Минас Тириту. Помимо тысяч безжалостных орков в распоряжении Саурона осадные орудия, гигантские боевые мумаки, бесстрашные харадримы, свирепые тролли и девять назгулов, которые оседлали крылатых чудищ и способны сеять смерть с воздуха.
Люди Запада готовятся принять бой, но ни одна битва не может быть выиграна до конца, пока не уничтожено Кольцо Всевластья. Удастся ли двум хоббитам проскользнуть незамеченными по выжженным пустыням Мордора, уничтожить Кольцо и положить конец войне?
Чтобы получить нужное количество массовки для битвы у Черных Врат, создатели привлекли к съемкам несколько сотен солдат новозеландской армии. Они были так увлечены боевыми сценами, что постоянно ломали деревянные мечи и копья, которые им выдавали.
Мертвая туша элефанта, используемая в фильме, является самой большой опорой, когда-либо построенной для фильма. По словам реквизиторов, Питер Джексон хотел, чтобы она была еще больше.
В последний день съемок каждый из актеров получил подарок. Как правило, это был предмет реквизита, который был важен для их персонажей. Например, Миранда Отто получила одно из платьев Эовин и ее меч, Лив Тайлер — платье Арвен, а Орландо Блум — один из луков Леголаса.
Поскольку Джон Рис-Дэвис страдал от постоянной сыпи из-за грима Гимли, гримеры дали ему возможность бросить маску Гимли в огонь в последний день съемок. Он сжег ее без колебаний.
В 2003 году трилогия "Властелин колец" стала кинофраншизой с самым большим количеством номинаций на премию "Оскар" в истории. С тридцатью номинациями она превзошла трилогию "Крестный отец" (двадцать восемь номинаций) и кинофраншизу "Звездные войны" (двадцать одна номинация).
Последняя реплика фильма “Я дома!” является также и последней строкой в книге.
Питер Джексон страдает арахнофобией и внешность Шелоб создавалась с оглядкой на те виды пауков, которых он боится больше всего.
Согласно журнальной статье, Питер Джексон ненавидел сюжетную линию с армией мертвых, считая ее слишком невероятной. Он сохранил ее в сценарии, потому что не хотел разочаровывать поклонников книги.
Все три фильма трилогии снимались одновременно.
Первый фантастический фильм, получивший премию “Оскар” как лучший фильм года.
Сцена, в которой Леголас виртуозно расправляется с мумаком была снята всего за один день. Орландо Блум снимался на куче мешков с песком.
Восхождение Фродо и Сэма на Ородруин было снято на вулкане Руапеху. Подножие вулкана было настолько крутым, что Элайджа Вуд и Шон Астин были привязаны к страховочным тросам. Если кто-то из них терял опору, тросы не давали ему соскользнуть вниз по вулкану.
Мировая премьера фильма прошла в столице Новой Зеландии Веллингтоне. Улицы рядом с кинотеатром заполнила толпа в 100 тысяч человек — это примерно четверть населения города. После премьеры городские власти устроили вечеринку с бюджетом в 400.000 долларов. Она продолжалась до рассвета.
Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядет сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход в глубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Судьба Средиземья висит на волоске...