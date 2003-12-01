Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003

Чтобы получить нужное количество массовки для битвы у Черных Врат, создатели привлекли к съемкам несколько сотен солдат новозеландской армии. Они были так увлечены боевыми сценами, что постоянно ломали деревянные мечи и копья, которые им выдавали.

Мертвая туша элефанта, используемая в фильме, является самой большой опорой, когда-либо построенной для фильма. По словам реквизиторов, Питер Джексон хотел, чтобы она была еще больше.

В последний день съемок каждый из актеров получил подарок. Как правило, это был предмет реквизита, который был важен для их персонажей. Например, Миранда Отто получила одно из платьев Эовин и ее меч, Лив Тайлер — платье Арвен, а Орландо Блум — один из луков Леголаса.

Поскольку Джон Рис-Дэвис страдал от постоянной сыпи из-за грима Гимли, гримеры дали ему возможность бросить маску Гимли в огонь в последний день съемок. Он сжег ее без колебаний.

В 2003 году трилогия "Властелин колец" стала кинофраншизой с самым большим количеством номинаций на премию "Оскар" в истории. С тридцатью номинациями она превзошла трилогию "Крестный отец" (двадцать восемь номинаций) и кинофраншизу "Звездные войны" (двадцать одна номинация).

Последняя реплика фильма “Я дома!” является также и последней строкой в книге.

Питер Джексон страдает арахнофобией и внешность Шелоб создавалась с оглядкой на те виды пауков, которых он боится больше всего.

Согласно журнальной статье, Питер Джексон ненавидел сюжетную линию с армией мертвых, считая ее слишком невероятной. Он сохранил ее в сценарии, потому что не хотел разочаровывать поклонников книги.

Все три фильма трилогии снимались одновременно.

Первый фантастический фильм, получивший премию “Оскар” как лучший фильм года.

Сцена, в которой Леголас виртуозно расправляется с мумаком была снята всего за один день. Орландо Блум снимался на куче мешков с песком.

Восхождение Фродо и Сэма на Ородруин было снято на вулкане Руапеху. Подножие вулкана было настолько крутым, что Элайджа Вуд и Шон Астин были привязаны к страховочным тросам. Если кто-то из них терял опору, тросы не давали ему соскользнуть вниз по вулкану.

Мировая премьера фильма прошла в столице Новой Зеландии Веллингтоне. Улицы рядом с кинотеатром заполнила толпа в 100 тысяч человек — это примерно четверть населения города. После премьеры городские власти устроили вечеринку с бюджетом в 400.000 долларов. Она продолжалась до рассвета.

