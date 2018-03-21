Смех под облаками, 2018

На закате эпохи Эдо в Японии устанавливается правление императора Мэйдзи. Этот исторический переход от эпохи самураев к современному времени является эпохой Революции. Также существует легенда о гигантском змее Ороти, который возрождается каждые триста лет, чтобы уничтожить Японию. Змей прячется в одном семейном клане, переходя из поколения в поколение, и каждый раз возвращается к жизни, используя тело человека. Приняв человеческое обличие, сила Ороти становится непобедимой. Три юных брата, Тэнка, Сорамару и Тютаро, являются хранителями храма Кумо. Они призваны защитить страну и не допустить возвращения гигантского змея. Наравне с братьями Кумо существует специальный отряд японской армии «Ямаину», который создан для борьбы с монстром. Кроме того, есть также клан ниндзя Фума, желающий использовать силу Ороти, чтобы захватить Японию. Преследующие разные цели и объединённые фигурой гигантского змея, три стороны сталкиваются в стремлении исполнить своё предназначение.