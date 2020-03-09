Мулан, 2020

Режиссер «Северной страны» и «Оседлавшего кита» Ники Каро представляет свой новый полнометражный фильм «Мулан». Картина является ремейком одноименного мультфильма 1998 года студии Disney. В основу истории вошла оригинальная китайская поэма VI века о девушке Хуа Мула, которая вместо отца отправилась на войну.
Действие фильма «Мулан» разворачивается в одной из китайских деревень. Все мужчины Китая готовятся вступить в ряды армии, чтобы защитить страну от кочевников-гуннов и отстоять честь своей родины. Так получилось, что в семье Мулан только один мужчина — отец девушки, наследника-сына у него нет. В то время как другие семьи с гордостью отправляют мальчиков на войну, старик вынужден отправиться сам.
В это время из Фа Мулан все члены семьи пытаются сделать леди, но девушке больше по душе драки, сражения и боевые искусства. Видя, как ее пожилой отец вынужден вновь надеть доспехи и отправиться в бой, она тайком переодевается в мужскую одежду и сбегает из дома. Боясь за жизнь отца, героиня притворяется мужчиной. Теперь ей предстоит обучаться военному ремеслу, доказывать свою храбрость и скрывать свое истинное происхождение.
«Мулан» – первый фильм студии Disney о принцессе с возрастным рейтингом PG-13.
Чтобы найти подходящую актрису на роль Мулан, съемочной команде пришлось побывать в пяти странах и встретиться с не менее чем тысячей претенденток. Найти подходящую актрису было сложно из-за требований — она должна была владеть боевыми искусствами, знать английский язык и быть хотя бы немного известной. В итоге выбор пал на Лю Ифэй.
С китайского на русский имя главной героини должно было транскрибироваться как «Мулань».
Съемки фильма проходили в Китае на 20 локациях — в провинции Хубэй, поющих песках пустыни Миньша-Шан в провинции Ганьсу, Национальном геологическом парке Чжанье Данься, Огненных горах, деревне Мазар, а также в городах Дуньхуан и Цзюцюань.
Авторы фильма «Мулан» решили внести изменения в сюжет и поменяли ряд персонажей. Например, главным антагонистом в мультфильме был военачальник гуннов и колдун Шань-Ю. В фильме его заменили на ведьму Сиану Ланг. Таким образом авторы сценария хотели приблизить картину к «усе» — жанру кино и литературы о приключениях в древнем Китае.
По сюжету картины между Мулан и Чэнь Хунхуи завязываются романтические отношения и в одной из сцен должны были поцеловаться. Однако в поэме Мулан ведет себя как настоящий воин и не испытывает ни к кому трепетных чувств, поэтому сцену вырезали после тест-показа в Китае.
Актриса Лю Ифэй — лауреат премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в фильме «Запретное царство».
Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году и получил хорошие отзывы критиков. В Китае картина стала самым популярным мультфильмом, хотя некоторые моменты в сюжете китайцы критиковали.
Премьеру фильма перенесли больше чем на год — со 2 ноября 2018 года на 27 марта 2020 года.
В картине не будет оригинальных песен из мультфильма. Режиссер рассказала в интервью, что они не вписывались в реалистичный тон картины, поэтому их решили убрать.
Для данного фильма Кристина Агилера обновила один из своих хитов. В мультфильме 1998 года звучала песня “Отражение”. В фильме звучит обновлённая версия того же трека.
В Имперском городе съёмки пошли не по плану. На вертолётную площадку влетел орёл.
Рабочее название фильма – «Феникс».
Во время выстрела в одну из чайных чашек показывают знак «Сделано в Тайване».
Командир Тун и Чэн Хунухей – это два персонажа, характер которых основан на Ли Шане. Это связано с тем, что в современных реалиях любовная связь с командиром воспринималась бы странно. Поэтому авторы решили создать отдельного персонажа для романтической линии и отдельного – для развития сюжета. Поклонники Ли Шана из первоначального мультфильма остались недовольны.
Гонг Ли играет отрицательного персонажа. При этом в мультфильме внешность самой Мулан была основана именно на внешности Гонг Ли.
В фильме у Мулан есть сестра, Хуа Сю. Что интересно, в некоторых мифах и историях у неё есть не только сестра, но и братья.
В фильме нет саундтреков из мультфильма – но именно в их первоначальных версиях. Кристина Агилера перезаписала «Отражение», композицию Honor To Us All можно услышать, когда Мулан наносит макияж. I’ll Make A Man Out of You пишет командир Тунг. А солдаты цитируют A Girl Worth Fighting For при описании идеальной женщины.
В мультфильме была сцена, где Мулан отрезает свои длинные волосы. В фильме её нет, так как создатели решили, что не стоит затягивать ленту. В имперском Китае солдаты носили длинные волосы, поэтому Мулан там никто бы не удивился.
Для съёмок в фильме на главную роль отсмотрели более 1000 человек.
Снимали фильм преимущественно в Новой Зеландии. В Китае, где разворачивается действие «Мулан», сняли лишь несколько сцен.
Бин Дайлер провёл несколько дней в Китае, чтобы точно подобрать костюмы для фильма.
Первая версия получила возрастной рейтинг 13+ из-за попавших в кадр трупов. Но в фильме нет ни наготы, ни жестоких сцен.
В ремейке не появляется дракончик Мушу. Создатели фильма решили больше внимания уделить китайским традициям, поэтому вместо него добавили Феникса.
Лю Ифэй ради роли в фильме прошла сложный кастинг: сначала актриса совершила 14-часовой перелёт (из Пекина в Лос-Анджелес), после чего сыграла на прослушивании 4 сцены (одна длиною в 5 страниц).
Практически все трюки в фильме «Мулан» выполнены Лю Ифэй самостоятельно.
Это история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная о том, что ей предстоит прославиться как один из самых величайших воинов в истории Китая.