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Мулан Мулан
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Mulan

Мулан, 2020

2020 / США / Китай / Канада
7.3 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Игровой ремейк классического мультфильма Disney.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер «Северной страны» и «Оседлавшего кита» Ники Каро представляет свой новый полнометражный фильм «Мулан». Картина является ремейком одноименного мультфильма 1998 года студии Disney. В основу истории вошла оригинальная китайская поэма VI века о девушке Хуа Мула, которая вместо отца отправилась на войну.

Действие фильма «Мулан» разворачивается в одной из китайских деревень. Все мужчины Китая готовятся вступить в ряды армии, чтобы защитить страну от кочевников-гуннов и отстоять честь своей родины. Так получилось, что в семье Мулан только один мужчина — отец девушки, наследника-сына у него нет. В то время как другие семьи с гордостью отправляют мальчиков на войну, старик вынужден отправиться сам.

В это время из Фа Мулан все члены семьи пытаются сделать леди, но девушке больше по душе драки, сражения и боевые искусства. Видя, как ее пожилой отец вынужден вновь надеть доспехи и отправиться в бой, она тайком переодевается в мужскую одежду и сбегает из дома. Боясь за жизнь отца, героиня притворяется мужчиной. Теперь ей предстоит обучаться военному ремеслу, доказывать свою храбрость и скрывать свое истинное происхождение.     

«Мулан» – первый фильм студии Disney о принцессе с возрастным рейтингом PG-13.

Чтобы найти подходящую актрису на роль Мулан, съемочной команде пришлось побывать в пяти странах и встретиться с не менее чем тысячей претенденток. Найти подходящую актрису было сложно из-за требований — она должна была владеть боевыми искусствами, знать английский язык и быть хотя бы немного известной. В итоге выбор пал на Лю Ифэй.

С китайского на русский имя главной героини должно было транскрибироваться как «Мулань».  

Съемки фильма проходили в Китае на 20 локациях — в провинции Хубэй, поющих песках пустыни Миньша-Шан в провинции Ганьсу, Национальном геологическом парке Чжанье Данься, Огненных горах, деревне Мазар, а также в городах Дуньхуан и Цзюцюань.

Авторы фильма «Мулан» решили внести изменения в сюжет и поменяли ряд персонажей. Например, главным антагонистом в мультфильме был военачальник гуннов и колдун Шань-Ю. В фильме его заменили на ведьму Сиану Ланг. Таким образом авторы сценария хотели приблизить картину к «усе» — жанру кино и литературы о приключениях в древнем Китае.  

По сюжету картины между Мулан и Чэнь Хунхуи завязываются романтические отношения и в одной из сцен должны были поцеловаться. Однако в поэме Мулан ведет себя как настоящий воин и не испытывает ни к кому трепетных чувств, поэтому сцену вырезали после тест-показа в Китае.

Актриса Лю Ифэй — лауреат премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в фильме «Запретное царство».

Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году и получил хорошие отзывы критиков. В Китае картина стала самым популярным мультфильмом, хотя некоторые моменты в сюжете китайцы критиковали. 

Премьеру фильма перенесли больше чем на год — со 2 ноября 2018 года на 27 марта 2020 года.

В картине не будет оригинальных песен из мультфильма. Режиссер рассказала в интервью, что они не вписывались в реалистичный тон картины, поэтому их решили убрать.

Для данного фильма Кристина Агилера обновила один из своих хитов. В мультфильме 1998 года звучала песня “Отражение”. В фильме звучит обновлённая версия того же трека.

В Имперском городе съёмки пошли не по плану. На вертолётную площадку влетел орёл.

Рабочее название фильма – «Феникс».

Во время выстрела в одну из чайных чашек показывают знак «Сделано в Тайване».

Командир Тун и Чэн Хунухей – это два персонажа, характер которых основан на Ли Шане. Это связано с тем, что в современных реалиях любовная связь с командиром воспринималась бы странно. Поэтому авторы решили создать отдельного персонажа для романтической линии и отдельного – для развития сюжета. Поклонники Ли Шана из первоначального мультфильма остались недовольны.

Гонг Ли играет отрицательного персонажа. При этом в мультфильме внешность самой Мулан была основана именно на внешности Гонг Ли.

В фильме у Мулан есть сестра, Хуа Сю. Что интересно, в некоторых мифах и историях у неё есть не только сестра, но и братья.

В фильме нет саундтреков из мультфильма – но именно в их первоначальных версиях. Кристина Агилера перезаписала «Отражение», композицию Honor To Us All можно услышать, когда Мулан наносит макияж. I’ll Make A Man Out of You пишет командир Тунг. А солдаты цитируют A Girl Worth Fighting For при описании идеальной женщины.

В мультфильме была сцена, где Мулан отрезает свои длинные волосы. В фильме её нет, так как создатели решили, что не стоит затягивать ленту. В имперском Китае солдаты носили длинные волосы, поэтому Мулан там никто бы не удивился.

Для съёмок в фильме на главную роль отсмотрели более 1000 человек.

Снимали фильм преимущественно в Новой Зеландии. В Китае, где разворачивается действие «Мулан», сняли лишь несколько сцен.

Бин Дайлер провёл несколько дней в Китае, чтобы точно подобрать костюмы для фильма.

Первая версия получила возрастной рейтинг 13+ из-за попавших в кадр трупов. Но в фильме нет ни наготы, ни жестоких сцен.

В ремейке не появляется дракончик Мушу. Создатели фильма решили больше внимания уделить китайским традициям, поэтому вместо него добавили Феникса.

Лю Ифэй ради роли в фильме прошла сложный кастинг: сначала актриса совершила 14-часовой перелёт (из Пекина в Лос-Анджелес), после чего сыграла на прослушивании 4 сцены (одна длиною в 5 страниц).

Практически все трюки в фильме «Мулан» выполнены Лю Ифэй самостоятельно.

 

Это история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная о том, что ей предстоит прославиться как один из самых величайших воинов в истории Китая.

7.3 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 сентября 2020
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 9 марта 2020
Возраст 12+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Ники Каро
Ники Каро
В ролях
Лю Ифэй
Лю Ифэй
Донни Йен
Донни Йен
Джет Ли
Джет Ли
Джейсон Скотт Ли
Джейсон Скотт Ли
Йосон Ан
Йосон Ан
Все актеры и съемочная группа
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Мулан
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Наша рецензия
Даже для исправно работающего конвейера диснеевских ремейков «Мулан» — продукт особый. Оригинальный мультфильм 1998 года не понравился китайской аудитории. История слишком далеко ушла от сюжета китайской поэмы, комедийная интонация была воспринята как неуважительная, карикатурный микродракон Мушу, озвученный голосом Эдди Мерфи, показался насмешкой над древним национальным символом. Однако в конце 90-х руководители студии могли не переживать по этому поводу: китайский рынок еще…
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Иван Маслов 13 сентября 2020, 22:36
Хороший добрый фильм. Можно смотреть всей семьей. Ожидал много песен, так как Дисней, но здесь с этим все хорошо, не мюзикл. Не затянут, динамичный. Рекомендую!
Наталия Петряшова 11 сентября 2020, 17:44
Очень классный фильм. На одном дыхании 2 часа пролетели незаметно. Смотрела 3D-👍🏼И игра артистов, и съёмки, и сам сюжет меня впечатлили. Хочу сходить… Читать дальше…
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саундтрек фильма Мулан
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