Мулан, 2020

«Мулан» – первый фильм студии Disney о принцессе с возрастным рейтингом PG-13.

Чтобы найти подходящую актрису на роль Мулан, съемочной команде пришлось побывать в пяти странах и встретиться с не менее чем тысячей претенденток. Найти подходящую актрису было сложно из-за требований — она должна была владеть боевыми искусствами, знать английский язык и быть хотя бы немного известной. В итоге выбор пал на Лю Ифэй.

С китайского на русский имя главной героини должно было транскрибироваться как «Мулань».

Съемки фильма проходили в Китае на 20 локациях — в провинции Хубэй, поющих песках пустыни Миньша-Шан в провинции Ганьсу, Национальном геологическом парке Чжанье Данься, Огненных горах, деревне Мазар, а также в городах Дуньхуан и Цзюцюань.

Авторы фильма «Мулан» решили внести изменения в сюжет и поменяли ряд персонажей. Например, главным антагонистом в мультфильме был военачальник гуннов и колдун Шань-Ю. В фильме его заменили на ведьму Сиану Ланг. Таким образом авторы сценария хотели приблизить картину к «усе» — жанру кино и литературы о приключениях в древнем Китае.

По сюжету картины между Мулан и Чэнь Хунхуи завязываются романтические отношения и в одной из сцен должны были поцеловаться. Однако в поэме Мулан ведет себя как настоящий воин и не испытывает ни к кому трепетных чувств, поэтому сцену вырезали после тест-показа в Китае.

Актриса Лю Ифэй — лауреат премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в фильме «Запретное царство».

Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году и получил хорошие отзывы критиков. В Китае картина стала самым популярным мультфильмом, хотя некоторые моменты в сюжете китайцы критиковали.

Премьеру фильма перенесли больше чем на год — со 2 ноября 2018 года на 27 марта 2020 года.

В картине не будет оригинальных песен из мультфильма. Режиссер рассказала в интервью, что они не вписывались в реалистичный тон картины, поэтому их решили убрать.

Для данного фильма Кристина Агилера обновила один из своих хитов. В мультфильме 1998 года звучала песня “Отражение”. В фильме звучит обновлённая версия того же трека.

В Имперском городе съёмки пошли не по плану. На вертолётную площадку влетел орёл.

Рабочее название фильма – «Феникс».

Во время выстрела в одну из чайных чашек показывают знак «Сделано в Тайване».

Командир Тун и Чэн Хунухей – это два персонажа, характер которых основан на Ли Шане. Это связано с тем, что в современных реалиях любовная связь с командиром воспринималась бы странно. Поэтому авторы решили создать отдельного персонажа для романтической линии и отдельного – для развития сюжета. Поклонники Ли Шана из первоначального мультфильма остались недовольны.

Гонг Ли играет отрицательного персонажа. При этом в мультфильме внешность самой Мулан была основана именно на внешности Гонг Ли.

В фильме у Мулан есть сестра, Хуа Сю. Что интересно, в некоторых мифах и историях у неё есть не только сестра, но и братья.

В фильме нет саундтреков из мультфильма – но именно в их первоначальных версиях. Кристина Агилера перезаписала «Отражение», композицию Honor To Us All можно услышать, когда Мулан наносит макияж. I’ll Make A Man Out of You пишет командир Тунг. А солдаты цитируют A Girl Worth Fighting For при описании идеальной женщины.

В мультфильме была сцена, где Мулан отрезает свои длинные волосы. В фильме её нет, так как создатели решили, что не стоит затягивать ленту. В имперском Китае солдаты носили длинные волосы, поэтому Мулан там никто бы не удивился.

Для съёмок в фильме на главную роль отсмотрели более 1000 человек.

Снимали фильм преимущественно в Новой Зеландии. В Китае, где разворачивается действие «Мулан», сняли лишь несколько сцен.

Бин Дайлер провёл несколько дней в Китае, чтобы точно подобрать костюмы для фильма.

Первая версия получила возрастной рейтинг 13+ из-за попавших в кадр трупов. Но в фильме нет ни наготы, ни жестоких сцен.

В ремейке не появляется дракончик Мушу. Создатели фильма решили больше внимания уделить китайским традициям, поэтому вместо него добавили Феникса.

Лю Ифэй ради роли в фильме прошла сложный кастинг: сначала актриса совершила 14-часовой перелёт (из Пекина в Лос-Анджелес), после чего сыграла на прослушивании 4 сцены (одна длиною в 5 страниц).

Практически все трюки в фильме «Мулан» выполнены Лю Ифэй самостоятельно.