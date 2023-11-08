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Семья Клаусов 3 Семья Клаусов 3
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De Familie Claus 3

Семья Клаусов 3, 2022

2022 / Бельгия / Нидерланды
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 ноября 2023
Премьера в мире 8 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ruben Vandenborre
В ролях
Ян Деклер
Amber Metdepenningen
Mo Bakker
Браха ван Доэсбург
Син Эггерс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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4.4 IMDb
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Постер фильма Семья Клаусов 3 2 постера
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