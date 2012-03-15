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Белоснежка: месть гномов Белоснежка: месть гномов
Киноафиша Фильмы Белоснежка: месть гномов
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Белоснежка: месть гномов, 2012

2012 / США
7.0 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Судьба Белоснежки оказалась незавидной: мать умерла вскоре после ее рождения, отец сгинул на войне, а власть в королевстве захватила злая мачеха Клементианна. Устав от ненавистной падчерицы, лже-королева выгнала ее в лес, но изгнанница планирует вернуться, ведь у нее есть кинжал отца и банда отчаянных гномов-разбойников. 

  • Джулия Робертс в фильме носит огромные бальные платья. На съемочной площадке дети актрисы любили прятаться ей под юбку. В перерывах между дублями Робертс выгоняла детей со съемочной площадки, потому что не хотела, чтобы они услышали злобные диалоги ее персонажа.
  • Во время съемок сцены драки между Злой Королевой и Белоснежкой Джулия Робертс случайно вырвала у Лили Коллинз клок волос. 
  • Почти все косметические процедуры, показанные в фильме, являются настоящими. Исключение – укусы пчелы в губы, чтобы сделать их более пухлыми. 
  • До конца съемок у проекта не было названия, фильм значился как “Проект про Белоснежку без названия”. Режиссер Тарсем Сингх признался прессе, что ему не нравится название, которое в итоге получил фильм – он предпочел бы простое название “Снег”. 
  • В сценарии была сцена, в которой королева говорит принцу, что у него гладкая грудь. Эту строчку пришлось изменить, когда Арми Хаммер отказался сбривать волосы на груди.

Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого Принца, хитростью выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они отомстят Злодейке!

7.0 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 15 марта 2012
Премьера онлайн 8 марта 2022
Премьера в мире 15 марта 2012
Возраст 0+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тарсем Сингх
Тарсем Сингх
В ролях
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Шон Бин
Шон Бин
Майкл Лернер
Майкл Лернер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белоснежка: месть гномов 11 постеров
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Белоснежка: месть гномов
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Фильм Тарсема Сингха - "Белоснежка: Месть гномов" с Джулией Робертс и прелестной Лили Коллинз в заглавных ролях ожидаемым эпик фейлом, на… Читать дальше…
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leshiy133, 12/03/2012 - 00:40:58): Сингх, сколько бы не выпускал своих работ, снимать кино так и не научился, у него вечно получаются… Читать дальше…
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