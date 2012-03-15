Белоснежка: месть гномов, 2012

Судьба Белоснежки оказалась незавидной: мать умерла вскоре после ее рождения, отец сгинул на войне, а власть в королевстве захватила злая мачеха Клементианна. Устав от ненавистной падчерицы, лже-королева выгнала ее в лес, но изгнанница планирует вернуться, ведь у нее есть кинжал отца и банда отчаянных гномов-разбойников.
Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого Принца, хитростью выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они отомстят Злодейке!