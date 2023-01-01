Даня — успешный рекламщик с синдромом отложенной жизни. Он терпит настоящее ради идеального будущего, о котором постоянно мечтает: солидный доход, дом в Италии и жена-красотка из соцсетей. Он изо всех сил стремится к своей цели, но жизнь вносит свои коррективы, точнее смерть. Откладывая все на потом, Даня запускает старую болезнь и внезапно впадает в кому. Он оказывается в предбаннике загробного мира, который подозрительно напоминает аэропорт из его последнего рекламного ролика. Рейсов всего два — в рай или в ад. Однако не потерян еще и шанс вернуться в мир живых. Коротая время в местном баре «Дорогая, я больше не перезвоню», Даня переосмысляет свою жизнь и пытается все исправить.