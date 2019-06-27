Маска, 1994

Робкий банковский служащий находит старинную маску, обладающую волшебной силой, благодаря чему его жизнь резко меняется. Он чувствует себя свободным и всемогущим, носится как вихрь, ничего и никогоне боясь, постоянно меняя обличия, нарываясь на неприятности и дразня судьбу. Ему ничего не стоит сплясать зажигательную румбу под дулами полицейских пистолетов. Блистательный эксцентрик Джим Кэрри здесь превосходит сам себя.