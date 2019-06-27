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The Mask

Маска, 1994

1994 / США
8.3 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мелкий банковский сотрудник Стэнли Ипкисс застенчив и закомплексован. Он постоянно терпит насмешки и хамство со стороны окружающих, но никогда не решается дать им отпор. Однажды волею случая Стэнли становится обладателем таинственной маски, которая способна наделять того, кто ее носит, магическими способностями, смелостью и неуязвимостью.

  • В основу фильма лег одноименный комикс издательства "Dark Horse".
  • По словам режиссера картины Чака Рассела, изначально лента должна была стать хоррором в духе слэшера "Кошмар на улице Вязов".
  • На роль Стэнли Ипкисса претендовали Николас Кейдж, Мартин Шорт, Стив Мартин, Мэтью Бродерик и Рик Морранис.
  • Для того чтобы получить роль Тины, Кэмерон Диас пришлось проходить прослушивание двенадцать раз. “Маска” стала кинематографическим дебютом актрисы.
  • В сцене с танцевальным номером в клубе Coco Bongo Джим Керри исполнял все свои па и трюки сам, без привлечения дублера.
  • На роль Тины рассматривалась кандидатура Анны Николь Смит, звезды журнала Playboy.
  • В настоящее время клуб Coco Bongo существует в реальности – он находится в Мексике и принадлежит Джиму Керри.
  • Вокальные партии Кэмерон Диас исполнила певица Сьюзэн Бойд.

Робкий банковский служащий находит старинную маску, обладающую волшебной силой, благодаря чему его жизнь резко меняется. Он чувствует себя свободным и всемогущим, носится как вихрь, ничего и никогоне боясь, постоянно меняя обличия, нарываясь на неприятности и дразня судьбу. Ему ничего не стоит сплясать зажигательную румбу под дулами полицейских пистолетов. Блистательный эксцентрик Джим Кэрри здесь превосходит сам себя.

8.3 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 14 декабря 1994
Премьера в мире 29 июля 1994
Возраст 12+
Режиссер
Чак Расселл
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Питер Ригерт
Питер Ригерт
Эми Ясбек
Орестес Матасена
Тим Бэгли
Тим Бэгли
Все актеры и съемочная группа
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Маска
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Алёна Киселёва 27 июня 2019, 11:48
Знакомство с Джимом Керри
Из грязи в князиОтредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюСюжет стоится вокруг главного героя – Стэнли… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Король драмы и комедии: 5 главных ролей Джима Керри 17 января главному голливудскому комику и самому трогательному драматическому актеру Джиму Керри исполняется 59 лет. Благодаря его разносторонним талантам на свет появились такие культовые фильмы, как «Маска», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и многие другие.
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17 января 2021 11:24
Слухи: Джим Керри вернется к культовой роли Маски в двух сиквелах Возможно, Warner Bros. нашли подходящего режиссера.
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12 августа 2020 16:29
Камерон Диаз может вернуться в кино ради сиквела «Маски» Актриса оставила профессию шесть лет назад.
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14 апреля 2020 15:45
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