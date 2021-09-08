Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отчаянные мстители Отчаянные мстители
Киноафиша Фильмы Отчаянные мстители
Freaks Out

Отчаянные мстители, 2021

2021 / Италия / Бельгия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Военное фэнтези о цирковых артистах с паранормальными способностями
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 10
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие сюжета разворачивается во время Второй мировой войны. На фоне битв, разрушения городов и ущемления людей четверо артистов цирка пытаются любой ценой выжить в обезумевшем мире.

Фишкой повествования является его фантастическая составляющая. Подростки из цирковой труппы имеют сверхспособности, но не используют их, чтобы добиться карьерных высот, достатка и других благ. Они пытаются спастись и защитить своих близких, в то время как еще один человек с огромной силой собирается переиначить ход событий.

Авторы фильма решили пофантазировать на тему истории и включить в нее элементы волшебства. Героев ленты принуждают к тому, чтобы они повлияли на исход войны и помогли Гитлеру выиграть. По отдельности они являются сильными, а вместе – абсолютно непобедимыми.

Центром зла в фильме выступает не великий диктатор, а изгнанный гений, имеющий суперспособности, но не умеющий использовать их во благо. Он решает отомстить своим обидчикам и всему миру, чтобы стать символом победы и вершителем истории.

Фильм был отмечен на престижных кинофестивалях. В сумме у него насчитывается 10 побед и 18 номинаций. Лента взяла 5 наград на Венецианском кинофестивале в 2021 году, в том числе за лучший саундтрек, лучшую дебютную роль актрисы Авроры Джовинаццо, лучший итальянский фильм и другие.

Картину создал режиссер Габриэль Майнетти, для которого она стала второй полнометражной в карьере. Ранее он сам снимался в фильмах, а также выступал композитором. Сценарий к «Отчаянным мстителям» также стал его дебютом в соавторстве с Никола Гуальяноне.

В финальных титрах режиссер оставил для зрителей небольшой сюрприз. Среди многочисленных рисунков будущего, оставленных героем Францем, можно увидеть изображение робота Джига. Первым полнометражным фильмом Майнетти стал проект «Меня зовут Джиг Робот».

Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2021 года на Международном кинофестивале в Венеции. В прокате европейских стран кассовые сборы ленты составили более 3 млн долларов.

Съемки стартовали в Италии в 2018 году и заняли меньше года.

Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар - суперспособность, которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 8 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Габриэль Майнетти
Габриэль Майнетти
В ролях
Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Пьетро Кастеллитто
Пьетро Кастеллитто
Джорджо Тирабасси
Джорджо Тирабасси
Франц Роговски
Франц Роговски
Себастьян Хюльк
Себастьян Хюльк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отчаянные мстители 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отчаянные мстители смотреть онлайн

Отчаянные мстители
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши