Отчаянные мстители, 2021

Действие сюжета разворачивается во время Второй мировой войны. На фоне битв, разрушения городов и ущемления людей четверо артистов цирка пытаются любой ценой выжить в обезумевшем мире.
Фишкой повествования является его фантастическая составляющая. Подростки из цирковой труппы имеют сверхспособности, но не используют их, чтобы добиться карьерных высот, достатка и других благ. Они пытаются спастись и защитить своих близких, в то время как еще один человек с огромной силой собирается переиначить ход событий.
Авторы фильма решили пофантазировать на тему истории и включить в нее элементы волшебства. Героев ленты принуждают к тому, чтобы они повлияли на исход войны и помогли Гитлеру выиграть. По отдельности они являются сильными, а вместе – абсолютно непобедимыми.
Центром зла в фильме выступает не великий диктатор, а изгнанный гений, имеющий суперспособности, но не умеющий использовать их во благо. Он решает отомстить своим обидчикам и всему миру, чтобы стать символом победы и вершителем истории.
Фильм был отмечен на престижных кинофестивалях. В сумме у него насчитывается 10 побед и 18 номинаций. Лента взяла 5 наград на Венецианском кинофестивале в 2021 году, в том числе за лучший саундтрек, лучшую дебютную роль актрисы Авроры Джовинаццо, лучший итальянский фильм и другие.
Картину создал режиссер Габриэль Майнетти, для которого она стала второй полнометражной в карьере. Ранее он сам снимался в фильмах, а также выступал композитором. Сценарий к «Отчаянным мстителям» также стал его дебютом в соавторстве с Никола Гуальяноне.
В финальных титрах режиссер оставил для зрителей небольшой сюрприз. Среди многочисленных рисунков будущего, оставленных героем Францем, можно увидеть изображение робота Джига. Первым полнометражным фильмом Майнетти стал проект «Меня зовут Джиг Робот».
Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2021 года на Международном кинофестивале в Венеции. В прокате европейских стран кассовые сборы ленты составили более 3 млн долларов.
Съемки стартовали в Италии в 2018 году и заняли меньше года.
Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар - суперспособность, которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.