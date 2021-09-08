Отчаянные мстители, 2021

Действие сюжета разворачивается во время Второй мировой войны. На фоне битв, разрушения городов и ущемления людей четверо артистов цирка пытаются любой ценой выжить в обезумевшем мире.

Фишкой повествования является его фантастическая составляющая. Подростки из цирковой труппы имеют сверхспособности, но не используют их, чтобы добиться карьерных высот, достатка и других благ. Они пытаются спастись и защитить своих близких, в то время как еще один человек с огромной силой собирается переиначить ход событий.

Авторы фильма решили пофантазировать на тему истории и включить в нее элементы волшебства. Героев ленты принуждают к тому, чтобы они повлияли на исход войны и помогли Гитлеру выиграть. По отдельности они являются сильными, а вместе – абсолютно непобедимыми.

Центром зла в фильме выступает не великий диктатор, а изгнанный гений, имеющий суперспособности, но не умеющий использовать их во благо. Он решает отомстить своим обидчикам и всему миру, чтобы стать символом победы и вершителем истории.