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Постер мультфильма По следам бременских музыкантов
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Киноафиша Фильмы По следам бременских музыкантов

По следам бременских музыкантов

Po sledam bremenskikh muzykantov 18+
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О фильме

По приказу Короля пронырливый Сыщик и королевская охрана отправляются в погоню за Принцессой, сбежавшей из дома вместе с Трубадуром и его бродячими друзьями. Миссия детектива оканчивается успешно: непослушная дочь вновь оказывается в стенах дворца, и тогда находчивые музыканты решаются на отчаянный шаг по спасению своей новой подруги.

  • Три основные партии – самого Трубадура, Сыщика и Атаманши – исполнил Муслим Магомаев.
  • По утверждению Геннадия Гладкова, в мультфильме многие усмотрели дань уважения Элвису Пресли (Трубадур) и “Битлз” (ансамбль зверей). А в образе “истеричной” Принцессы увидели намек на Галину Брежневу, дочь генсека, имевшую к тому времени скандальную известность благодаря своему эксцентричному поведению и романам с представителями творческих профессий: так, первым мужем Галины стал цирковой артист Евгений Милаев, а вторым – иллюзионист Игорь Кио. По словам самих создателей картины, никаких подобных отсылок они не задумывали.
  • Прообразом Сыщика являлся Шерлок Холмс. Интересно, что режиссер “По следам Бременских музыкантов” и автор сценария “Бременских музыкантов” Василий Ливанов несколькими годами позже воплотил на экране образ Холмса, ставший в итоге практически киноэталоном.

Король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает опытного сыщика, который успешно выполняет задание. Но Трубадур и его верные друзья — осёл, пёс, кот и петух — спешат вызволить принцессу из золотой клетки.

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 2 февраля 1973
Дата выхода
2 февраля 1973 Россия 0+
10 октября 1973 США
5 мая 1973 Украина
Другие названия
Po sledam bremenskikh muzykantov, In the Wake of the Bremen Town Musicians, По следам бременских музыкантов, On the Trail of the Bremen Town Musicians, Sladami muzykantów z Bremy, Слідами бременських музикантів
Режиссер
Василий Ливанов
Василий Ливанов
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Геннадий Гладков
Анатолий Горохов
Муслим Магомаев
Муслим Магомаев
Эльмира Жерздева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb
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По следам бременских музыкантов

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