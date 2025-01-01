По приказу Короля пронырливый Сыщик и королевская охрана отправляются в погоню за Принцессой, сбежавшей из дома вместе с Трубадуром и его бродячими друзьями. Миссия детектива оканчивается успешно: непослушная дочь вновь оказывается в стенах дворца, и тогда находчивые музыканты решаются на отчаянный шаг по спасению своей новой подруги.
Король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает опытного сыщика, который успешно выполняет задание. Но Трубадур и его верные друзья — осёл, пёс, кот и петух — спешат вызволить принцессу из золотой клетки.
|2 февраля 1973
|Россия
|0+
|10 октября 1973
|США
|5 мая 1973
|Украина