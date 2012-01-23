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Постер фильма Джон умирает в конце
6.4
Джон умирает в конце - Трейлер без цензуры
Киноафиша Фильмы Джон умирает в конце
6.4

Джон умирает в конце

, 2012
John Dies at the End
США / ужасы, комедия, фэнтези / 18+
Трейлеры
Постер фильма Джон умирает в конце
6.4
Джон умирает в конце - Трейлер без цензуры
Джон умирает в конце  Трейлер без цензуры

О фильме

Новый препарат, наркотик, наводнил улицы, его действие — просто сумашествие, но есть один страшный побочный эффект — после употребления не все возвращаются в реальный мир людьми… Два друга, Джон и Дэвид, оказываются ввязаны в историю с адским препаратом и вынуждены противостоять надвигающемуся ужасу так спешащему выбраться в наш мир через эту дрянь.

В ролях

Чейз Уильямсон
Дэйв
Роб Майес
Роб Майес
Джон
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Arnie Blondestone
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Dr. Albert Marconi
Даг Джонс
Даг Джонс
Roger North
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Largeman
Глинн Тёрмен
Глинн Тёрмен
Detective
Фаббианн Терез
Фаббианн Терез
Amy
Джонни Уэстон
Джонни Уэстон
Justin White
Jimmy Wong
Fred Chu
Режиссер Дон Коскарелли
Сценарист Дон Коскарелли, Jason Pargin
Композитор Брайан Тайлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 27 декабря 2012
Премьера в мире 23 января 2012
Дата выхода
23 января 2012 Россия 16+
22 марта 2013 Великобритания
23 января 2012 Казахстан
25 января 2013 США
23 января 2012 Украина
13 марта 2014 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $141 951
Производство M3 Alliance, M3 Creative, Midnight Alliance
Другие названия
John Dies at the End, B финале Джон умрет, Cứu Tinh Trẻ Tuổi, Dave's Story, Džon umire na kraju, John a végén padlót fog, John moare la sfarsit, John Morre no Final, John muere al final, John na konci zemře, John sureb lõpus, John'un Ölümü, La Mort Annoncée de John, クリーチャーズ 異次元からの侵略者, 约翰最后死了

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 16 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Джон умирает в конце - Трейлер без цензуры
Джон умирает в конце Трейлер без цензуры
Джон умирает в конце - Трейлер 2
Джон умирает в конце Трейлер 2
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Цитаты

Dave Как ты думаешь, что это такое, отец?
Father Shellnut Что что такое?
Dave Сойти с ума, быть психически больным.
Father Shellnut Ну, они же сами не понимают, что больны, правда? Нельзя диагностировать болезнь тем же органом, который болен, так же, как нельзя увидеть свой собственный глаз. Наверное, ты просто чувствуешь себя нормально, а весь остальной мир вокруг кажется сумасшедшим.

Отзывы зрителей о фильме Джон умирает в конце

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:53
Зрители дают смешанную оценку: фильм полон сюрреалистических образов, неожиданных поворотов и минорного настроения, что держит внимание. Сильные стороны — оригинальная подача и моменты, которые вызывают размышления. Слабые — неоднозначность сюжета и отсутствие явной причины для просмотра. Подходит ценителям нестандартного кино, ищущим необычный стиль и творческие решения.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 14/01/2013 - 11:58:56):Боба ХоТеп

а тот же режиссер, что ли? Это же в "Боббе" Элвис на койке в богадельне какой-то… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 13/01/2013 - 21:33:42):рука-удав, взрыв головы в тачке

а порхающие усы?!! это вам как? а финт с пулей? пилюли, сами прыгающие в… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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