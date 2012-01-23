Новый препарат, наркотик, наводнил улицы, его действие — просто сумашествие, но есть один страшный побочный эффект — после употребления не все возвращаются в реальный мир людьми… Два друга, Джон и Дэвид, оказываются ввязаны в историю с адским препаратом и вынуждены противостоять надвигающемуся ужасу так спешащему выбраться в наш мир через эту дрянь.
|23 января 2012
|Россия
|16+
|22 марта 2013
|Великобритания
|23 января 2012
|Казахстан
|25 января 2013
|США
|23 января 2012
|Украина
|13 марта 2014
|Южная Корея
|19
а тот же режиссер, что ли? Это же в "Боббе" Элвис на койке в богадельне какой-то… Читать дальше…
а порхающие усы?!! это вам как? а финт с пулей? пилюли, сами прыгающие в… Читать дальше…